Агент РФ отримав 10 років тюрми за підпали об’єктів "УЗ", - СБУ

За доказовою базою Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав російський агент, якого СБУ викрила на підпалах у Житомирській області у вересні 2024 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Що встановило розслідування?

Як зазначається, на замовлення ворога фігурант знищував релейні шафи сигнальних установок на магістральних лініях "Укрзалізниці".

За допомогою диверсій рашисти сподівалися порушити логістику транспортування залізничних вантажів через північний регіон України.

"Слідством з’ясовано, що завдання ворога виконував 35-річний контрактник, який самовільно залишив військову частину ЗСУ і переховувався у Бердичівському районі", - йдеться у повідомленні.

Намагаючись знайти "легкі заробітки" у Телеграм-каналах, він потрапив у поле зору російських спецслужбістів.

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Підпали критичної інфраструктури

За обіцянку "швидкого підробітку" від рашистів, агент погодився здійснювати підпали критичної інфраструктури у прикордонній області.

Встановлено, що зловмисник спочатку відшукав релейну шафу та погодив її знищення з куратором.

"Після цього агент придбав 1,5 літра бензину, а потім велосипедом прибув на "локацію" та підпалив залізничне електрообладнання", - додали в СБУ.

Правоохоронці затримали його "по гарячих слідах" за місцем проживання, де він намагався сховатися від правосуддя.

Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон, на який фіксував свої злочини для "звіту" перед російським спецслужбістом.

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