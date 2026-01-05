Росіяни атакували Дніпропетровщину: постраждали четверо людей, серед них 9-річна дівчинка
Впродовж дня понеділка, 5 січня, російські загарбники атакували три райони Дніпропетровщини. Через ворожі атаки постраждали четверо людей, серед них дитина.
Про це повідомив у телеграм т.в.о. голови обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріли Нікопольщини
По Нікопольщині російські війська били з артилерії та атакували безпілотниками. Під ворожим ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади.
Внаслідок ворожих атаки постраждали дві людини: 9-річна дівчинка та 48-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно.
Пошкоджені будинок культури, дві приватні оселі і стільки ж господарських споруд, три парники, автівки, мопед і газогін.
Обстріли Синельниківщини
Атакував ворог і Синельниківщину – Васильківську, Миколаївську та Богинівську громади. Туди спрямував БпЛА.
Постраждали 41-річний чоловік та 71-річна жінка. Їм надали допомогу на місці. Зайнялися три будинки та машина.
Атака на Криворіжжя
По Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі, російська армія вгатила FPV-дроном.
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