Росіяни атакували Дніпропетровщину: постраждали четверо людей, серед них 9-річна дівчинка

Впродовж дня понеділка, 5 січня, російські загарбники атакували три райони Дніпропетровщини. Через ворожі атаки постраждали четверо людей, серед них дитина.

Про це повідомив у телеграм т.в.о. голови обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

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Обстріли Нікопольщини

По Нікопольщині російські війська били з артилерії та атакували безпілотниками. Під ворожим ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади.

Внаслідок ворожих атаки постраждали дві людини: 9-річна дівчинка та 48-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно.

Пошкоджені будинок культури, дві приватні оселі і стільки ж господарських споруд, три парники, автівки, мопед і газогін.

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Обстріли Синельниківщини

Атакував ворог і Синельниківщину – Васильківську, Миколаївську та Богинівську громади. Туди спрямував БпЛА.

Постраждали 41-річний чоловік та 71-річна жінка. Їм надали допомогу на місці. Зайнялися три будинки та машина.

Атака на Криворіжжя

По Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі, російська армія вгатила FPV-дроном.

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