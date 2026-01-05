Россияне атаковали Днепропетровщину: пострадали четыре человека, среди них 9-летняя девочка
В течение дня понедельника, 5 января, российские захватчики атаковали три района Днепропетровской области. Вследствие вражеских атак пострадали четыре человека, среди них ребенок.
Об этом сообщил в телеграме и.о. главы областной военной администрации Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы Никопольщины
По Никопольщине российские войска били из артиллерии и атаковали беспилотниками. Под вражеским ударом оказались Никополь, Марганецкая, Мировская, Червоногригоровская и Покровская громады.
Вследствие вражеских атак пострадали два человека: 9-летняя девочка и 48-летняя женщина. Они будут лечиться амбулаторно.
Повреждены дом культуры, два частных дома и столько же хозяйственных построек, три теплицы, автомобили, мопед и газопровод.
Обстрелы Синельниковского района
Атаковал враг и Синельниковский район – Васильковскую, Николаевскую и Богиновскую громады. Туда направил БПЛА.
Пострадали 41-летний мужчина и 71-летняя женщина. Им оказали помощь на месте. Загорелись три дома и машина.
Атака на Криворожье
По Зеленодольской общине, что на Криворожье, российская армия нанесла удар FPV-дроном.
