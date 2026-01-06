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Рашисти вдарили по об’єкту інфраструктури у Кривому Розі
Російські окупаційні війська завдали удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Повітряні сили попередили про загрозу балістики.
Згодом у Кривому Розі пролунали вибухи.
Наслідки
"Вражений обʼєкт інфраструктури. Попередньо без втрат", - додав Вілкул.
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