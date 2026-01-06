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Новини Вибухи у Кривому Розі
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Рашисти вдарили по об’єкту інфраструктури у Кривому Розі

Удар РФ по Кривому Рогу 6 січня: що відомо про наслідки?

Російські окупаційні війська завдали удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Повітряні сили попередили про загрозу балістики.

Згодом у Кривому Розі пролунали вибухи.

Наслідки

"Вражений обʼєкт інфраструктури. Попередньо без втрат", - додав Вілкул.

Також читайте: Чоловік загинув внаслідок атаки росіян на Запоріжжя, відомо також про пошкодження житла, автівок. ФОТОрепортаж

Автор: 

Вілкул Олександр (342) Кривий Ріг (1535) обстріл (35196)
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