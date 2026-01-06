Рашисты нанесли удар по объекту инфраструктуры в Кривом Роге
Российские оккупационные войска нанесли удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области.
Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики.
Впоследствии в Кривом Роге прогремели взрывы.
Последствия
"Поражен объект инфраструктуры. Предварительно без потерь", - добавил Вилкул.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Старый зольдат
показать весь комментарий06.01.2026 16:01 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Микола Клименко #550732
показать весь комментарий06.01.2026 16:10 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль