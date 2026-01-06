РУС
Новости Взрывы в Кривом Роге
804 2

Рашисты нанесли удар по объекту инфраструктуры в Кривом Роге

Удар РФ по Кривому Рогу 6 января: что известно о последствиях?

Российские оккупационные войска нанесли удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики.

Впоследствии в Кривом Роге прогремели взрывы.

Последствия

"Поражен объект инфраструктуры. Предварительно без потерь", - добавил Вилкул.

*****, ВСЕ зазищено трирівневим захистом Ze та його бізнеспартнера Міндіча. А ще Юзік там покописався. Тому *****.
показать весь комментарий
06.01.2026 16:01 Ответить
Дивина, а чому це кацапня так Кривий Ріг обстрілює ?
показать весь комментарий
06.01.2026 16:10 Ответить
 
 