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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Враг обстрелял Днепропетровщину: повреждены дома и инфраструктура, двое пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска днем нанесли ракетный удар по Криворожью, а утром продолжили атаки на Никопольский район, применяя FPV-дроны и артиллерию. В Синельниковском районе пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

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Криворожский район

Днем враг нанес ракетный удар по Криворожью. Люди уцелели.

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Никопольщина

На район агрессор направлял FPV-дроны и артиллерию.

Попал по:

  • Никополю,
  • Червоногригоровской,
  • Покровской,
  • Марганецкой,
  • Мировской громадах.

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Повреждены промышленное предприятие, 7 частных домов, 2 хозяйственные постройки, автобус и грузовики, линии электропередач, газопровод. Погибших и раненых нет.

Синельниковский район

А вот в Покровской громаде Синельниковского района – двое пострадавших из-за вражеского беспилотника. Это 50-летний мужчина и 38-летняя женщина.

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Обстрелы Днепропетровской области 6 января 2025 года
Обстрелы Днепропетровской области 6 января 2025 года
Обстрелы Днепропетровской области 6 января 2025 года
Обстрелы Днепропетровской области 6 января 2025 года
Обстрелы Днепропетровской области 6 января 2025 года
Обстрелы Днепропетровской области 6 января 2025 года
Обстрелы Днепропетровской области 6 января 2025 года

Автор: 

Кривой Рог (1564) Днепропетровская область (5440)
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