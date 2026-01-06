Враг обстрелял Днепропетровщину: повреждены дома и инфраструктура, двое пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска днем нанесли ракетный удар по Криворожью, а утром продолжили атаки на Никопольский район, применяя FPV-дроны и артиллерию. В Синельниковском районе пострадали два человека.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.
Криворожский район
Днем враг нанес ракетный удар по Криворожью. Люди уцелели.
Никопольщина
На район агрессор направлял FPV-дроны и артиллерию.
Попал по:
- Никополю,
- Червоногригоровской,
- Покровской,
- Марганецкой,
- Мировской громадах.
Повреждены промышленное предприятие, 7 частных домов, 2 хозяйственные постройки, автобус и грузовики, линии электропередач, газопровод. Погибших и раненых нет.
Синельниковский район
А вот в Покровской громаде Синельниковского района – двое пострадавших из-за вражеского беспилотника. Это 50-летний мужчина и 38-летняя женщина.
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