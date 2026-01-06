ГБР задержало военного из Днепропетровской области, который за взятку обещал организовать ротацию бойца с передовой

Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ задержали военнослужащего одной из частей Днепропетровской области, который за взятку обещал семье бойца, долгое время находившегося в зоне боевых действий, включить его в списки на ротацию.

По данным следствия, семья военнослужащего, который около полугода находился на фронте, потеряла с ним связь, сообщает Цензор.НЕТ.

В поисках информации о судьбе близкого человека родственники через знакомых вышли на чиновника

Тот сообщил, что с бойцом "все в порядке", а отсутствие связи объяснил невозможностью выйти на контакт.

Воспользовавшись эмоциональным состоянием семьи и ее беспокойством, военнослужащий заявил, что за взятку может "договориться" о включении бойца в списки на ротацию, ссылаясь на якобы имеющиеся связи.

За свои "услуги" он запросил 9 тысяч долларов США и настаивал на срочной передаче средств "под елку".

Передача денег состоялась 1 января в Днепре. Во время получения неправомерной выгоды фигурант был задержан.

Военнослужащему сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

ГБР также проверяет возможную причастность к преступлению других лиц, в том числе из числа командования воинской части.

ГБР подчеркивает: спекуляции на теме ротаций, боевых заданий и переживаниях семей военных являются циничными и недопустимыми. Никакие "связи" или взятки не могут влиять на законные решения в Вооруженных Силах Украины. Все подобные незаконные схемы будут разоблачены, а виновные - привлечены к ответственности.

