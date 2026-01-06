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ГБР расследует 2890 производств по преступлениям против национальной безопасности Украины. ИНФОГРАФИКА

Государственное бюро расследований систематически разоблачает лиц, которые предали Украину или сотрудничают с врагом во время войны.

Следователи ГБР собирают доказательства, допрашивают свидетелей и передают материалы в суд, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

С начала полномасштабного вторжения России Бюро расследует 2 890 уголовных производств по преступлениям против национальной безопасности государства, в частности:

  • 1926 производств — по фактам государственной измены;
  • 757 производств — по фактам коллаборационной деятельности;
  • 52 производства — по фактам пособничества государству-агрессору и другие.

По состоянию на начало 2026 года:

  • 1639 лицам сообщено о подозрении;
  • 528 человек объявлены в розыск;
  • 1349 человек проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационизму;
  • 1377 обвинительных актов направлено в суд.

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ГБР
ГБР

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Автор: 

нацбезопасность (220) ГБР (3512)
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