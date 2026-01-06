ГБР расследует 2890 производств по преступлениям против национальной безопасности Украины. ИНФОГРАФИКА
Государственное бюро расследований систематически разоблачает лиц, которые предали Украину или сотрудничают с врагом во время войны.
Следователи ГБР собирают доказательства, допрашивают свидетелей и передают материалы в суд, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
С начала полномасштабного вторжения России Бюро расследует 2 890 уголовных производств по преступлениям против национальной безопасности государства, в частности:
- 1926 производств — по фактам государственной измены;
- 757 производств — по фактам коллаборационной деятельности;
- 52 производства — по фактам пособничества государству-агрессору и другие.
По состоянию на начало 2026 года:
- 1639 лицам сообщено о подозрении;
- 528 человек объявлены в розыск;
- 1349 человек проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационизму;
- 1377 обвинительных актов направлено в суд.
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