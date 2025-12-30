Экс-нардепу-беглецу Волошину сообщено о еще одном подозрении в госизмене, - ГБР

Сотрудники ГБР сообщили еще об одном подозрении бывшему народному депутату Украины от запрещенной партии ОПЗЖ, который может скрываться на территории России. Речь идет об Олеге Волошине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Правоохранители не указывают, о ком идет речь, но по материалам следствия понятно, что речь идет о беглом нардепе Олеге Волошине.

За что подозрение

Следствие установило, что в период с декабря 2022 года по февраль 2023 года, во время действия военного положения, экс-нардеп участвовал и выступал в пропагандистской программе на белорусском телеканале "СТВ". Видеозаписи программ были обнародованы на платформе YouTube.

Во время эфиров он распространял высказывания пропагандистского характера, которыми публично поддерживал решения и действия военно-политического руководства РФ в контексте вооруженной агрессии против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Британский политик Хилл распространял пророссийские нарративы за деньги от беглого нардепа Волошина, - Погребиский. ВИДЕО

"Такие заявления способствовали формированию антивластных настроений, содержали элементы информационно-психологического воздействия и были направлены на ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности Украины", - отмечает ГБР.

Декларации

Кроме того, следователи ГБР выяснили, что экс-депутат, будучи субъектом декларирования, умышленно не подал предусмотренные законом электронные декларации. Речь идет о:

ежегодных декларациях за 2021 и 2022 годы;

декларации в связи с прекращением полномочий за период с 1 января по 24 февраля 2023 года;

ежегодной декларации после увольнения — за 2023 год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радина - "слугам народа", которые получили подозрение от НАБУ: Сколько стоило голосование за закон 12414?

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины); умышленном непредставлении деклараций лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ст. 366-3 Уголовного кодекса Украины).

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в мае 2023 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в предварительном уголовном производстве в отношении этого же экс-нардепа и направили обвинительный акт в суд. Его обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), а также в умышленном причинении легких телесных повреждений ветерану АТО (ч. 1 ст. 125 УК Украины).

Читайте также: Офицера ВСУ Погребиского снова вызывают в суд по делу по обливанию зеленкой предателя Волошина, который давно сбежал из Украины. ФОТО