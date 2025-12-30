РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9178 посетителей онлайн
Новости Государственная измена Подозрение Олегу Волошину
723 23

Экс-нардепу-беглецу Волошину сообщено о еще одном подозрении в госизмене, - ГБР

волошин

Сотрудники ГБР сообщили еще об одном подозрении бывшему народному депутату Украины от запрещенной партии ОПЗЖ, который может скрываться на территории России. Речь идет об Олеге Волошине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Правоохранители не указывают, о ком идет речь, но по материалам следствия понятно, что речь идет о беглом нардепе Олеге Волошине.

За что подозрение

Следствие установило, что в период с декабря 2022 года по февраль 2023 года, во время действия военного положения, экс-нардеп участвовал и выступал в пропагандистской программе на белорусском телеканале "СТВ". Видеозаписи программ были обнародованы на платформе YouTube.

Во время эфиров он распространял высказывания пропагандистского характера, которыми публично поддерживал решения и действия военно-политического руководства РФ в контексте вооруженной агрессии против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Британский политик Хилл распространял пророссийские нарративы за деньги от беглого нардепа Волошина, - Погребиский. ВИДЕО

"Такие заявления способствовали формированию антивластных настроений, содержали элементы информационно-психологического воздействия и были направлены на ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности Украины", - отмечает ГБР.

Декларации

Кроме того, следователи ГБР выяснили, что экс-депутат, будучи субъектом декларирования, умышленно не подал предусмотренные законом электронные декларации. Речь идет о:

  • ежегодных декларациях за 2021 и 2022 годы;
  • декларации в связи с прекращением полномочий за период с 1 января по 24 февраля 2023 года;
  • ежегодной декларации после увольнения — за 2023 год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радина - "слугам народа", которые получили подозрение от НАБУ: Сколько стоило голосование за закон 12414?

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины); умышленном непредставлении деклараций лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ст. 366-3 Уголовного кодекса Украины).

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в мае 2023 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в предварительном уголовном производстве в отношении этого же экс-нардепа и направили обвинительный акт в суд. Его обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), а также в умышленном причинении легких телесных повреждений ветерану АТО (ч. 1 ст. 125 УК Украины).

Читайте также: Офицера ВСУ Погребиского снова вызывают в суд по делу по обливанию зеленкой предателя Волошина, который давно сбежал из Украины. ФОТО

Автор: 

ГБР (3327) Оппозиционная платформа - За жизнь (460) Волошин Олег ОПЗЖ (32) подозрение (618)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
А нардепу Куницкому?
показать весь комментарий
30.12.2025 16:30 Ответить
+3
А де "Юзік"?
показать весь комментарий
30.12.2025 16:32 Ответить
+1
Він не почує - хіба якшо цю підозру занести в грудак
показать весь комментарий
30.12.2025 16:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А нардепу Куницкому?
показать весь комментарий
30.12.2025 16:30 Ответить
Так сміливо можна всіх по списку без виключень-і не важливо втік чи ще грабує
показать весь комментарий
30.12.2025 16:36 Ответить
А цей громадянин Ізраїлю хіба винний, що 73% ідіотів зробили його депутатом?

Я пам'ятаю, як правники хотіли перекрити дорогу до ВР цьому покидьку. Наводили факти. Але ЦВК виконувало вказівки блаЗЄня, дозволила обиратися. І 73% ідіотів -- золотий фонд України, обрали його після цієї інформації.
показать весь комментарий
30.12.2025 16:45 Ответить
А де "Юзік"?
показать весь комментарий
30.12.2025 16:32 Ответить
А де аБрестович?
показать весь комментарий
30.12.2025 16:33 Ответить
Люся ж не нардеп..та й в схемах не замішаний...а то шо хвойда політично то на його совісті
показать весь комментарий
30.12.2025 16:38 Ответить
Він не почує - хіба якшо цю підозру занести в грудак
показать весь комментарий
30.12.2025 16:33 Ответить
Эх раз еще раз, еще много, много раз.
показать весь комментарий
30.12.2025 16:35 Ответить
може на нього запишуть ще й здачу донбасу , щоб два раза не підозрювать
показать весь комментарий
30.12.2025 16:36 Ответить
Так їхня писанина то шо пердіти в воду --тільки бульби ідуть
показать весь комментарий
30.12.2025 16:40 Ответить
Але бабло скирдується .
показать весь комментарий
30.12.2025 16:43 Ответить
Ого, може ще й депутатську зарплату йому не виплатять? Чи виженуть з комітетів?
показать весь комментарий
30.12.2025 16:40 Ответить
в Україні шостий рік триває судове переслідування офіцера ЗСУ, депутата Київради від "Європейської Солідарності" Олександра Погребиського за позовом Олега Волошина. Погребиський вже шостий рік перебуває під слідством у справі про нібито напад на нардепа, який перед повномасштабним вторгненням РФ втік до Білорусі.

"Шостий рік держава захищає Волошина від мене. Четвертий рік я бойовий офіцер, захищаю державу від росіян - і водночас захищаюсь від влади в судах", - заявив https://www.facebook.com/reel/789162577205306 Погребиський у соцмережах.
показать весь комментарий
30.12.2025 16:41 Ответить
наші дбр, прокуратура і суди ДУЖЕ ******* заочні вироки.Прям зеркальні виконавці і блюстителі закону.
показать весь комментарий
30.12.2025 16:42 Ответить
Працівники ДБР повідомили ще одну підозру колишньому народному депутату України....
Все це ДБР отримує непогану зряплату на наш кошт...
А мона я буду повідомляти підоздри? Беру дешевше...
показать весь комментарий
30.12.2025 16:43 Ответить
Так ДБР нічим не відрізняється від НАБУ ... Те тільки одні підозри а жодних посадок
показать весь комментарий
30.12.2025 16:47 Ответить
Як він втік? Його ж на кордоні повинні були зафіксувати? А от аж 100 орків не побачили на Сумщині.
показать весь комментарий
30.12.2025 16:53 Ответить
маринарка в клітинку, як маркер. можна зачинять і без суду...
показать весь комментарий
30.12.2025 16:55 Ответить
Всі мали змогу переконатися в нікчемності ДБР з засідань Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки. Крутилися, як вужі на сковорідці, виправдовуюячи позапроцесуальні дії своїх працівників та керівництва!
показать весь комментарий
30.12.2025 16:55 Ответить
Та хоть 10 підозр... Але ж чомусь кожного разу як уже втік!
показать весь комментарий
30.12.2025 17:01 Ответить
Кравченко прийде за кожним… лише в тому випадку, якщо той втік з України.
показать весь комментарий
30.12.2025 17:03 Ответить
А Єрмак за лінією фронту?? А лейтенант Баканов?? А з 70 "підозр" СН хош один обвинувальний акт розглянутий судом?? В хто з цих "підозрілих" взагалі сидить під вартою?? Навіть Крупу і ту відпустили...Вони,звісно,не Червинський...Так,що ця вся "робота" - до дупи. Ордени - у студію!!
показать весь комментарий
30.12.2025 17:15 Ответить
Все подозрения доставлять только дронами персонально..
показать весь комментарий
30.12.2025 17:18 Ответить
 
 