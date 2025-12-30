Екснардепу-втікачу Волошину повідомлено про ще одну підозру у держзраді, - ДБР

Працівники ДБР повідомили ще одну підозру колишньому народному депутату України від забороненої партії ОПЗЖ, який може переховуватися на території Росії. Йдеться про Олега Волошина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Правоохоронці не вказують, про кого йдеться, але за матеріалами слідства зрозуміло, що йдеться про нардепа-втікача Олега Волошина.

За що підозра

Слідство встановило, що у період із грудня 2022 року по лютий 2023 року, під час дії воєнного стану, екснардеп брав участь та виступав у пропагандистській програмі на білоруському телеканалі "СТВ". Відеозаписи програм були оприлюднені на платформі YouTube.

Під час ефірів він поширював висловлювання пропагандистського характеру, якими публічно підтримував рішення та дії військово-політичного керівництва РФ у контексті збройної агресії проти України.

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"Такі заяви сприяли формуванню антивладних настроїв, містили елементи інформаційно-психологічного впливу та були спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України", - зазначає ДБР.

Декларації

Крім того, слідчі ДБР з’ясували, що ексдепутат, будучи суб’єктом декларування, умисно не подав передбачені законом електронні декларації. Йдеться про:

щорічні декларації за 2021 та 2022 роки;

декларацію у зв’язку з припиненням повноважень за період з 1 січня по 24 лютого 2023 року;

щорічну декларацію після звільнення — за 2023 рік.

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Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального Кодексу України); умисного неподання декларацій особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ст. 366-3 Кримінального Кодексу України).

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у травні 2023 року працівники ДБР завершили досудове розслідування у попередньому кримінальному провадженні щодо цього ж екснардепа та скерували обвинувальний акт до суду. Його обвинувачують у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України), а також в умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень ветерану АТО (ч. 1 ст. 125 КК України).

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