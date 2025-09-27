УКР
Британський суд вважає зрадника Волошина російським агентом, а Печерський суд за його наклепом шостий рік переслідує офіцера Погребиського, - "Євросолідарність"

У Великій Британії будуть судити місцевого політика Натана Гілла за отримання хабарів від проросійського нардепа від ОПЗЖ Олега Волошина за розповсюдження проросійських тез.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".

Погребиський

Як зазначається, на це звернув увагу у соцмережах депутат Київради від "Європейської Солідарності", офіцер ЗСУ Олександр Погребиський. Натомість в Україні досі триває ганебний судовий процес за наклепом зрадника Волошина проти військового, який захищає Україну на фронті.

"Вже шостий рік Печерський суд судить мене за напад на "державного діяча" Волошина, який втік завчасно перед самою повномасштабкою в Білорусь! Шостий рік держава захищає Волошина від мене! Четвертий рік я бойовий офіцер захищаю державу від росіян, та захищаюсь від влади в судах", - зауважує Погребиський.

Погребиський
Погребиський

Інцидент із "нападом" на Волошина

Як відомо, 21 липня 2020 року Олександр Погребиський біля Верховної Ради став випадковим свідком інциденту, коли нардепа Волошина на знак протесту проти його антиукраїнських заяв з трибуни парламенту облили зеленкою.

"З мого боку не було абсолютно жодних дій, у яких мене можна звинувачувати. Я вважаю, що це - абсолютно політичний тиск на мене як на опозиційного українського політика", - пояснив тоді Погребиський.

"Якби СБУ вчасно реагувала на антидержавні заклики народних депутатів, зокрема Волошина, коли він дозволяв собі з трибуни казати, що українська держава є не суверенною, то можливо ці люди, які таким чином намагалися його виховати, не робили цих речей", - вважає Погребиський.

Також читайте: Офіцера ЗСУ Погребиського знову викликають в суд у справі щодо облиття зеленкою зрадника Волошина, який давно втік з України. ФОТО

За наклепом Волошина тоді Погребиського затримали силовики. Печерський райсуд Києва відпустив його під особисті зобов‘язання лідера "ЄС" Петра Порошенка та народних депутатів. Всі ці роки розгляд справи затягувався через постійну неявку до суду Волошина та його представників.

"Та риторика і ті тези, які несуть представники ОПЗЖ, народні депутати і Волошин, є ворожими до державного суверенітету, незалежності нашої з вами держави. І, звісно, це політичний тиск на своїх політичних опонентів", - заявив Погребиський після чергового зірваного засідання суду.

Про те, що колишній депутат Верховної Ради від ОПЗЖ зараз із родиною живе у Білорусі, повідомив Рух ЧЕСНО.

14 вересня 2022 року Печерський суд прислав чергову повістку Погребиському, який після бойової травми на фронті проходив лікування.

Що в "Євросолідарності" кажуть про Погребиського?

Депутат Київради від "Європейської Солідарності", лідер ветеранської організації "Res_Publika. Брати по Зброї"  Погребиський 24 лютого у партійному офісі долучився до організації батальйону тероборони. Погребиський брав участь у захисті столиці та евакуації мешканців Ірпеня, одним з перших увійшов до щойно звільненої від окупантів Бучі і показав моторошні кадри сплюндрованого містечка.

Також читайте: Суд над депутатом Київради та воїном Погребиським у справі щодо облиття зеленкою екснардепа-втікача Волошина досі триває

Після звільнення Київщини Погребиський продовжив службу у 46-й бригаді Десантно-штурмових військ, яка брала участь в боях за звільнення Херсонщини та на Донбасі в районі Бахмута і захищала Соледар. У боях отримав контузії і поранення.

З 1 серпня 2024 року Погребиський став командиром батальйону безпілотних систем КАРА 53-ї ОМБр. У грудні 2024 року Погребиський був нагороджений Срібним хрестом. З січня цього року виконує завдання на інших напрямках.

Що відомо про справу Гілла?

Як повідомило агентство Reuters, ексдепутат Європейського парламенту та екслідер партії Reform UK в Уельсі (Велика Британія) Натан Гілл визнав себе винним у восьми епізодах хабарництва за просування проросійської позиції в Європарламенті. У цій справі фігурує нардеп-втікач від ОПЗЖ Олег Волошин.

+12
мальок з антимайданним мусорком за вказівкою гідранта, як завжди, переслідують патріотів і викривачів та стелять червону доріжку )(уйлостану з ригоаналами.
27.09.2025 11:58 Відповісти
+7
Кращі захищають Україну і багато з яких загинули ,ну а проросійське бидло жирує ,або відсиджуєтся за кордоном ,що до суддів це не українські судди вони працюють на корупціонерів і ворогів ,хоч мають космічні зарплати і пенсії під час війни за рахунок українських платників податків.
27.09.2025 12:09 Відповісти
+4
Потрібен закон, яким всі агенти пітьми, зв'язок яких з її спецслужбами доведено українськими, американськими чи європейськими судами, оголошуються в Україні поза законом.
27.09.2025 11:59 Відповісти
Ценный кадр для жОПы.
27.09.2025 12:07 Відповісти
Кращі захищають Україну і багато з яких загинули ,ну а проросійське бидло жирує ,або відсиджуєтся за кордоном ,що до суддів це не українські судди вони працюють на корупціонерів і ворогів ,хоч мають космічні зарплати і пенсії під час війни за рахунок українських платників податків.
27.09.2025 12:09 Відповісти
Суддівська мафія відома навіть за межами України,я думаю її треба лопати через коліно,по закону з нею нічого не зробиш,так як вони судді вами себе виправдовують.А щоб ламати треба політична воля,її нема.
27.09.2025 12:18 Відповісти
Зебiли багато шкоди накоiли. Ото ж бо, воздасться iм по заслузi, коли Залужний стане Президентом.
27.09.2025 12:12 Відповісти
Вся армiя - за нього. Як виберуть, то всю зебiлье-антiсолiдарну камарiлью - до ньогтю, шо тут не ясно?
27.09.2025 12:36 Відповісти
Вiдстаете вiд життя, всi украiнцi знають, тому це не обговорюеться , що Залужний буде балотуватись...адже вiн заявив, що поринае y полiтику. Тепер розкладемо по полицям. Всi украiнцi знають про вибори пiсля закiнчення вiйни, а недавно ще й замах був... На друге питання я вiдповiв(для тих, хто не в темi, бо не вдупляеться в написане). На трете-четверте також вiдповiв... воздасться по заслузi i зебiлам i антиевросолiдарникам. До нiгтю будете прижатi, як гнид вас вилущать..
27.09.2025 12:56 Відповісти
ЗЫ... навiть вiдповiм на не поставлене питання, тiпо, недоколиханих, як закiнчиться вiйна, всих без винятку, на Волгу вiдправлять ухилятися, там такж вода солона i можна , хiба що потрендiти( в тряпочку).
27.09.2025 13:00 Відповісти
ЗЫ... Та тю на нього, пан пiдтвердив, що похмiльний синдром живучий.
27.09.2025 13:01 Відповісти
А шо ви предлогашь, замiсть ЗЫ?
27.09.2025 13:10 Відповісти
https://youtu.be/_taatvaBIuM?list=RD_taatvaBIuM Та як би там не було, ща пан вiдтягнеться.
27.09.2025 13:08 Відповісти
Риго.аналів будьто-би розігнали, але їхні союзники, ЗЕлена блювотина, все ще живе по "заветам" Бандюковича і чітко виконує їхні вказівки. Поки ця ЗЕбанута срань при владі, вони ще довго будуть пити кров у патріотів. Потерпимо до виборів других варіантів нема. А потім новий президент і нова ВР вичистить Україну від цієї зарази.
27.09.2025 12:16 Відповісти
Ничо, подпишут "перемирие", Волошин явится и Погребискому впаяют года три-четыре за злостное хулиганство.
27.09.2025 12:19 Відповісти
А якщо взяти до уваги, що партія "Слуга народу" - молодіжне крило "Партії регіонів". І керується регіоналами з ОП. Тоді зрозуміло?
27.09.2025 12:22 Відповісти
Сидить цей волошин у Мінську і рже з тупих блазнів, які прийшли до влади в 19 році. Але для Гундосого такі волошини це свої, як і Татаров. Це партріоти для них вороги.
27.09.2025 12:42 Відповісти
не суд, а Єрмак зеленою шоблою
27.09.2025 12:43 Відповісти
Оманські з портновським суддівськими, гадять відверто в Україні, в надії потім утікати за кордон!?!?
Стефанчуків-зеленського, таке лайно *********** у правопохоронні саудівській системі «інвалідів-пенсіонерів», в Україні задовольняє??? Акакаяразніца ???
27.09.2025 12:45 Відповісти
Тому що задача в зєлі - руйнація України, для того бєня з ****** його і ставили.
27.09.2025 12:50 Відповісти
 
 