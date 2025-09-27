У Великій Британії будуть судити місцевого політика Натана Гілла за отримання хабарів від проросійського нардепа від ОПЗЖ Олега Волошина за розповсюдження проросійських тез.

Як зазначається, на це звернув увагу у соцмережах депутат Київради від "Європейської Солідарності", офіцер ЗСУ Олександр Погребиський. Натомість в Україні досі триває ганебний судовий процес за наклепом зрадника Волошина проти військового, який захищає Україну на фронті.

"Вже шостий рік Печерський суд судить мене за напад на "державного діяча" Волошина, який втік завчасно перед самою повномасштабкою в Білорусь! Шостий рік держава захищає Волошина від мене! Четвертий рік я бойовий офіцер захищаю державу від росіян, та захищаюсь від влади в судах", - зауважує Погребиський.





Інцидент із "нападом" на Волошина

Як відомо, 21 липня 2020 року Олександр Погребиський біля Верховної Ради став випадковим свідком інциденту, коли нардепа Волошина на знак протесту проти його антиукраїнських заяв з трибуни парламенту облили зеленкою.

"З мого боку не було абсолютно жодних дій, у яких мене можна звинувачувати. Я вважаю, що це - абсолютно політичний тиск на мене як на опозиційного українського політика", - пояснив тоді Погребиський.

"Якби СБУ вчасно реагувала на антидержавні заклики народних депутатів, зокрема Волошина, коли він дозволяв собі з трибуни казати, що українська держава є не суверенною, то можливо ці люди, які таким чином намагалися його виховати, не робили цих речей", - вважає Погребиський.

За наклепом Волошина тоді Погребиського затримали силовики. Печерський райсуд Києва відпустив його під особисті зобов‘язання лідера "ЄС" Петра Порошенка та народних депутатів. Всі ці роки розгляд справи затягувався через постійну неявку до суду Волошина та його представників.

"Та риторика і ті тези, які несуть представники ОПЗЖ, народні депутати і Волошин, є ворожими до державного суверенітету, незалежності нашої з вами держави. І, звісно, це політичний тиск на своїх політичних опонентів", - заявив Погребиський після чергового зірваного засідання суду.

Про те, що колишній депутат Верховної Ради від ОПЗЖ зараз із родиною живе у Білорусі, повідомив Рух ЧЕСНО.

14 вересня 2022 року Печерський суд прислав чергову повістку Погребиському, який після бойової травми на фронті проходив лікування.

Що в "Євросолідарності" кажуть про Погребиського?

Депутат Київради від "Європейської Солідарності", лідер ветеранської організації "Res_Publika. Брати по Зброї" Погребиський 24 лютого у партійному офісі долучився до організації батальйону тероборони. Погребиський брав участь у захисті столиці та евакуації мешканців Ірпеня, одним з перших увійшов до щойно звільненої від окупантів Бучі і показав моторошні кадри сплюндрованого містечка.

Після звільнення Київщини Погребиський продовжив службу у 46-й бригаді Десантно-штурмових військ, яка брала участь в боях за звільнення Херсонщини та на Донбасі в районі Бахмута і захищала Соледар. У боях отримав контузії і поранення.

З 1 серпня 2024 року Погребиський став командиром батальйону безпілотних систем КАРА 53-ї ОМБр. У грудні 2024 року Погребиський був нагороджений Срібним хрестом. З січня цього року виконує завдання на інших напрямках.

Що відомо про справу Гілла?

Як повідомило агентство Reuters, ексдепутат Європейського парламенту та екслідер партії Reform UK в Уельсі (Велика Британія) Натан Гілл визнав себе винним у восьми епізодах хабарництва за просування проросійської позиції в Європарламенті. У цій справі фігурує нардеп-втікач від ОПЗЖ Олег Волошин.

