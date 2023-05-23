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Суд над депутатом Київради та воїном Погребиським у справі щодо облиття зеленкою екснардепа-втікача Волошина досі триває

погребиський

Суд проти депутата Київради, десантника Олександра Погребиського у справі щодо облиття екснардепа ОПЗЖ Олега Волошина зеленкою, досі триває.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Сьогодні відбулось чергове засідання у справі, в якій нардеп від ОПЗЖ Волошин, який підозрюється у держзраді, звинувачує мене у нападі на нього", - зазначив Погребиський.

"Хочу нагадати всім, що ще досі тягнуться скандальні справи у Марусі Звіробій та Софії Федини, так само у Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко", - нагадав військовий.

Погребиський також повідомив, що Печерський суд знову переніс засідання – на 17 серпня.

Читайте також: ДБР провело обшуки у нардепів ОПЗЖ Рабіновича, Чорного та Волошина: вилучено гранати, зброю та великі суми готівки. ФОТОрепортаж

У "Європейській Солідарності" нагадали, що 21 липня 2020 року Олександр Погребиський біля Верховної Ради став випадковим свідком інциденту, коли нардепа Волошина на знак протесту проти його антиукраїнських заяв з трибуни парламенту облили зеленкою.

За наклепом Волошина Олександра Погребиського затримали силовики. Печерський райсуд Києва відпустив його під особисті зобов‘язання лідера "ЄС" Петра Порошенка та народних депутатів. Всі ці роки розгляд справи затягувався через постійну неявку до суду Волошина та його представників.

14 вересня 2022 року Печерський суд прислав чергову повістку Олександру Погребиському, який після бойової травми на фронті проходив лікування.

За даними ЗМІ, Волошиин втік з України ще до повномасштабного вторгнення.

Раніше СБУ повідомила, що екснардепа-втікача Волошина судитимуть за держзраду.

Читайте: Рада позбавила мандатів нардепів ОПЗЖ Волошина, Королевську та Солода

Автор: 

Волошин Олег ОПЗЖ (38) Погребиський Олександр (18)


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Топ коментарі
+21
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23.05.2023 12:23
+17
найбільше на кацапів працював вофка зе та його банда холуїв !!! зе проводив 2.5 роки (з літа 2019 по кінець лютого 2022 року) доволі успішну, в т.ч. економічну політику правда на користь паРаші та місцевих олігархів на кштал бені к., ахметки і тд.тп. та при цьому безбожно крав на "великому будівництві" !!! а ще ліквідував усі реформи 2014-2019 рр. в ЗСУ, перетвривши їх на щось подібне до кацапської окупаційної "са", похирив ракетну програму, не закупив жодного знаряду для САУ ...









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23.05.2023 12:29
+16
Цікаво, які наслідки для здоров`я назвав потерпілий Зеленський в справі проти Звіробій-Федини : безсоння, діарея, еректильна дисфункція, панічні атаки, інше (необхідне підкреслити).
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23.05.2023 12:51
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23.05.2023 12:23 Відповісти
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23.05.2023 12:23 Відповісти
То прокурор Кулік насправді працював на кацапів, чи просто заголовок такий потрібен?
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23.05.2023 12:26 Відповісти
найбільше на кацапів працював вофка зе та його банда холуїв !!! зе проводив 2.5 роки (з літа 2019 по кінець лютого 2022 року) доволі успішну, в т.ч. економічну політику правда на користь паРаші та місцевих олігархів на кштал бені к., ахметки і тд.тп. та при цьому безбожно крав на "великому будівництві" !!! а ще ліквідував усі реформи 2014-2019 рр. в ЗСУ, перетвривши їх на щось подібне до кацапської окупаційної "са", похирив ракетну програму, не закупив жодного знаряду для САУ ...









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23.05.2023 12:29 Відповісти
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23.05.2023 12:29 Відповісти
От гніда...
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23.05.2023 13:04 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Чотири роки тому було засідання комітету НАТО, на яке поїхав Віктор Муженко обговорювати заявку від України на вступ до Альянсу.
 Як тільки Муженко виїхав з України, новоспечений президент Зеленський, його звільнив. Це сталося 2 вересня 2019 року (указ N°645/2019 звільнення Віктора Муженка з військової служби у зв'язку з проведенням організаційних заходів).
І коли Муженко прибув на засідання - йому повідомили що він вже звільнений і тому не може представляти Україну.
А потім хтось шукав - мір в очах Путіна... Хто памʼятаєте? А потім воно ж верещало - "а чому ми досі не в НАТО?" Так шо доки Зермаки при владі, можна очікувати що завгодно.
Цієї війни можливо не було б, аби не указ N°645/2019.
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23.05.2023 13:19 Відповісти
Сюреалізм😢
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23.05.2023 13:28 Відповісти
99% наших суддей чекало на "асвабадителей".
То про що ми кажемо...
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23.05.2023 12:35 Відповісти
видосики из белгорода сделали так, что народ забыл о происходящем в Киеве. И о том. какие последствия для Украины будут у этих видосиков.
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23.05.2023 12:38 Відповісти
Ужос! Війна може початися.
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23.05.2023 12:45 Відповісти
нет, но война может закончиться. правда не так, как хотелось бы. но это другое. да и какая разница, верно?
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23.05.2023 13:42 Відповісти
А що, термін давності у цій справі ще не закінчився. Бо це вже якийсь кретинізм, ворог України подає в суд на українського патріота..
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23.05.2023 12:43 Відповісти
Жаль що тільки зеленкою облив таку паскуду! Ганьба суддям,що судять патріотів! Це все поверненься проти них!
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23.05.2023 12:45 Відповісти
Цікаво, які наслідки для здоров`я назвав потерпілий Зеленський в справі проти Звіробій-Федини : безсоння, діарея, еректильна дисфункція, панічні атаки, інше (необхідне підкреслити).
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23.05.2023 12:51 Відповісти
А як не вірити волошину, він же свій, рідний, а Погребинський їхній ворог
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23.05.2023 12:52 Відповісти
У Олександра прізвище не ПогребиНський.
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23.05.2023 14:06 Відповісти
Головне щоб Зеля залишався тут під час війни, а то Путлер війну припинить
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23.05.2023 12:53 Відповісти
а хто знає де Аваков подівся??? я досі памятаю те квартальне шоу коли ЗЕ з Аваковим розповідали в прямому ефірі про викриття "вбивць" журналіста Шеремета чи як його там..І що по даний час? Доказова база розсипалась, справа я так зрозумів прогнила, але не закрита, де вибачення перед патріотами та невинно затриманими???
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23.05.2023 12:56 Відповісти
Колекційне італійське вино з власної колекції на віллі продає на аукціоні для..допомоги ЗСУ..
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23.05.2023 13:32 Відповісти
...Марченко, Павловський, Червінський...
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23.05.2023 12:59 Відповісти
Єдине, на що заслуговує Погребиський - це на суворий товариський осуд за те, що тримав Шуфрича в руках і не ...
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23.05.2023 13:35 Відповісти
він виправиться! Коли сам стане нардепом, а шухрич пролетить як фанера
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23.05.2023 15:37 Відповісти
Звичайно ж триває, аби в разі чого можно було його активізувати, до того ж відкрита справа не дає можливості брати участь у виборах. У зелених почвар тільки одне на думці, залишитись при владі за будь-яку ціну!
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23.05.2023 14:09 Відповісти
Деякі люди в країні ще чекають наступу, а деякі навіть перемоги. А збагнуті хто є хто не в змозі.
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23.05.2023 15:12 Відповісти
Приїхав би Сашко з хлопцями при зброї та покришив би на вінігрет бридкі суддівські тушки з усіма їхніми холуями , потім днів кілька на відпочинок і назад крушити орків.
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23.05.2023 15:42 Відповісти
 
 