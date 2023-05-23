Суд над депутатом Київради та воїном Погребиським у справі щодо облиття зеленкою екснардепа-втікача Волошина досі триває

Суд проти депутата Київради, десантника Олександра Погребиського у справі щодо облиття екснардепа ОПЗЖ Олега Волошина зеленкою, досі триває.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Сьогодні відбулось чергове засідання у справі, в якій нардеп від ОПЗЖ Волошин, який підозрюється у держзраді, звинувачує мене у нападі на нього", - зазначив Погребиський.

"Хочу нагадати всім, що ще досі тягнуться скандальні справи у Марусі Звіробій та Софії Федини, так само у Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко", - нагадав військовий.

Погребиський також повідомив, що Печерський суд знову переніс засідання – на 17 серпня.

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У "Європейській Солідарності" нагадали, що 21 липня 2020 року Олександр Погребиський біля Верховної Ради став випадковим свідком інциденту, коли нардепа Волошина на знак протесту проти його антиукраїнських заяв з трибуни парламенту облили зеленкою.

За наклепом Волошина Олександра Погребиського затримали силовики. Печерський райсуд Києва відпустив його під особисті зобов‘язання лідера "ЄС" Петра Порошенка та народних депутатів. Всі ці роки розгляд справи затягувався через постійну неявку до суду Волошина та його представників.

14 вересня 2022 року Печерський суд прислав чергову повістку Олександру Погребиському, який після бойової травми на фронті проходив лікування.

За даними ЗМІ, Волошиин втік з України ще до повномасштабного вторгнення.

Раніше СБУ повідомила, що екснардепа-втікача Волошина судитимуть за держзраду.

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