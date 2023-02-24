Рада позбавила мандатів нардепів ОПЗЖ Волошина, Королевську та Солода
Верховна Рада проголосувала за припинення депутатських повноважень нардепів ОПЗЖ Юрія Солода, Олега Волошина та Наталії Королевської.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Парламент достроково припинив повноваження ще трьох народних депутатів:
#9039 - Юрія Солода (325)
#9040 - Наталії Королевської (332)
#9057 - Олега Волошина (330)", - йдеться в повідомленні.
