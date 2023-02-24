УКР
Рада позбавила мандатів нардепів ОПЗЖ Волошина, Королевську та Солода

королевська

Верховна Рада проголосувала за припинення депутатських повноважень нардепів ОПЗЖ Юрія Солода, Олега Волошина та Наталії Королевської.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Парламент достроково припинив повноваження ще трьох народних депутатів:

#9039 - Юрія Солода (325)
#9040 - Наталії Королевської (332)
#9057 - Олега Волошина (330)", - йдеться в повідомленні.

ВР (15173) Королевська Наталія (227) мандат (149) Солод Юрій (13) Железняк Ярослав (593) Волошин Олег ОПЗЖ (38)
+13
І тільки??? А на нари, за колаборационізм! За те що дали дозвіл на розстріл ''майданівців'' має нести відповідальність кожен ригоанал!!!
24.02.2023 13:14 Відповісти
+10
Це перемога!!!
Через рік війни, проросійських депутатів.
24.02.2023 13:10 Відповісти
+7
Услиштє Бамбас.
24.02.2023 13:16 Відповісти
Це перемога!!!
Через рік війни, проросійських депутатів.
24.02.2023 13:10 Відповісти
Для особо одаренных, война в Украине уже идет 9 лет.
24.02.2023 13:19 Відповісти
Для особо. Повно масштабне вторгнення. Я, би звернув увагу Цензора на "рускописущее население".
24.02.2023 13:21 Відповісти
для особливо не обдарованих війна йде з 1648 року.
24.02.2023 13:22 Відповісти
ЗаЖопників нафуй.
24.02.2023 13:13 Відповісти
А ШуфризоЇда коли?
24.02.2023 13:14 Відповісти
Його нізя, бо він "тежневтік". А ще керує "свободою слова" в Україні. )
24.02.2023 13:50 Відповісти
І тільки??? А на нари, за колаборационізм! За те що дали дозвіл на розстріл ''майданівців'' має нести відповідальність кожен ригоанал!!!
24.02.2023 13:14 Відповісти
Услиштє Бамбас.
24.02.2023 13:16 Відповісти
У Королевской её натруженный мандат всегда с собой.
Готовый к употреблению.
24.02.2023 13:21 Відповісти
А вона під санкції попала, ...ука?
24.02.2023 13:45 Відповісти
Причому тут Рада, це робота для снайперів!!!
24.02.2023 13:20 Відповісти
Де там ховається бойко? Що він свій такий самий, як СН?
24.02.2023 13:20 Відповісти
королевской мало лишения мандата..ей манду бы зашить...
24.02.2023 13:24 Відповісти
Я вибачаюся опзж идите наху... гондони *****
24.02.2023 13:26 Відповісти
и всё??????а продолжение когда?а шуфрич-***** и любитель "второй армии мира" шо не подраздачей??????????????
24.02.2023 13:26 Відповісти
А коли в тюрму ??
24.02.2023 15:51 Відповісти
По наташке к стати уже давно тюрьма плачет.
24.02.2023 16:25 Відповісти
Цікаво виходить, замість притягнення цієї зграї негідників до кримінальної відповідальності за державну зраду, їм дають змогу безперешкодно "злиняти" за кордон, а потім, через деякий час, коли це буде політично доцільне для рейтингу гундоса, проти них відкриють кримінальні справи, як це було з деркачем, азіровим, табачником та подібними до них, за що від них велика подяка.
24.02.2023 16:42 Відповісти
 
 