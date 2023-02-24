Рада лишила мандатов нардепов ОПЗЖ Волошина, Королевскую и Солода
Верховная Рада проголосовала за прекращение депутатских полномочий нардепов ОПЗЖ Юрия Солода, Олега Волошина и Натальи Королевской.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Парламент досрочно прекратил полномочия еще трех народных депутатов:
#9039 - Юрия Солода (325)
#9040 - Наталии Королевской (332)
#9057 - Олега Волошина (330)", - говорится в сообщении.
Через рік війни, проросійських депутатів.
