Рада лишила мандатов нардепов ОПЗЖ Волошина, Королевскую и Солода

Верховная Рада проголосовала за прекращение депутатских полномочий нардепов ОПЗЖ Юрия Солода, Олега Волошина и Натальи Королевской.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Парламент досрочно прекратил полномочия еще трех народных депутатов:

#9039 - Юрия Солода (325)

#9040 - Наталии Королевской (332)

#9057 - Олега Волошина (330)", - говорится в сообщении.

Читайте также: Заявления Королевской и Солода на сложение мандатов поступили в Раду, ожидаем заявления других беглецов, - Стефанчук

ВР (29383) Королевская Наталья (723) мандат (386) Солод Юрий (8) Железняк Ярослав (459) Волошин Олег ОПЗЖ (31)
+13
І тільки??? А на нари, за колаборационізм! За те що дали дозвіл на розстріл ''майданівців'' має нести відповідальність кожен ригоанал!!!
24.02.2023 13:14 Ответить
+10
Це перемога!!!
Через рік війни, проросійських депутатів.
24.02.2023 13:10 Ответить
+7
Услиштє Бамбас.
24.02.2023 13:16 Ответить
Це перемога!!!
Через рік війни, проросійських депутатів.
24.02.2023 13:10 Ответить
Для особо одаренных, война в Украине уже идет 9 лет.
24.02.2023 13:19 Ответить
Для особо. Повно масштабне вторгнення. Я, би звернув увагу Цензора на "рускописущее население".
24.02.2023 13:21 Ответить
для особливо не обдарованих війна йде з 1648 року.
24.02.2023 13:22 Ответить
ЗаЖопників нафуй.
24.02.2023 13:13 Ответить
А ШуфризоЇда коли?
24.02.2023 13:14 Ответить
Його нізя, бо він "тежневтік". А ще керує "свободою слова" в Україні. )
24.02.2023 13:50 Ответить
І тільки??? А на нари, за колаборационізм! За те що дали дозвіл на розстріл ''майданівців'' має нести відповідальність кожен ригоанал!!!
24.02.2023 13:14 Ответить
Услиштє Бамбас.
24.02.2023 13:16 Ответить
У Королевской её натруженный мандат всегда с собой.
Готовый к употреблению.
24.02.2023 13:21 Ответить
А вона під санкції попала, ...ука?
24.02.2023 13:45 Ответить
Причому тут Рада, це робота для снайперів!!!
24.02.2023 13:20 Ответить
Де там ховається бойко? Що він свій такий самий, як СН?
24.02.2023 13:20 Ответить
королевской мало лишения мандата..ей манду бы зашить...
24.02.2023 13:24 Ответить
Я вибачаюся опзж идите наху... гондони *****
24.02.2023 13:26 Ответить
и всё??????а продолжение когда?а шуфрич-***** и любитель "второй армии мира" шо не подраздачей??????????????
24.02.2023 13:26 Ответить
А коли в тюрму ??
24.02.2023 15:51 Ответить
По наташке к стати уже давно тюрьма плачет.
24.02.2023 16:25 Ответить
Цікаво виходить, замість притягнення цієї зграї негідників до кримінальної відповідальності за державну зраду, їм дають змогу безперешкодно "злиняти" за кордон, а потім, через деякий час, коли це буде політично доцільне для рейтингу гундоса, проти них відкриють кримінальні справи, як це було з деркачем, азіровим, табачником та подібними до них, за що від них велика подяка.
24.02.2023 16:42 Ответить
 
 