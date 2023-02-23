УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10444 відвідувача онлайн
Новини
3 710 56

"Слуга народу" Трухін написав заяву про складання мандата. ДОКУМЕНТ

Нардеп "Слуги народу" Олександр Трухін, якого підозрюють у спробі дати поліцейському хабаря, написав заяву про складання мандата.

Заяву опублікував нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, відповідну постанову вже вніс регламентний Комітет ВРУ.

Слуга народу Трухін написав заяву про складання мандата 01

Раніше "Слуга народу" Трухін визнав, що пропонував хабар, і пішов на угоду з САП.

Також читайте: Нардеп Трухін поїхав за кордон раніше, ніж мав відрядження, яким пояснює відсутність на засіданні ВАКС, - журналіст Ткач

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали. Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався залишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько до лісу піду", а потім обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.

7 вересня НАБУ і САП повідомили народному депутату України Александру Трухіну про підозру в спробі підкупу співробітників поліції після ДТП у 2021 році.

Також читайте: Трухін знову не з’явився на судове засідання у справі про пропозицію хабаря на місці ДТП. Адвокати стверджують, що він у відрядженні

Автор: 

мандат (148) Железняк Ярослав (559) Трухін Олександр (159)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+27
На наступних виборах зебіли зроблять себе ще раз.
показати весь коментар
23.02.2023 12:51
+26
замість Трухіна виберуть Поворознюка
показати весь коментар
23.02.2023 12:54
+25
А мы наконец услышим извинения перед народом от всех, защищавших этого урода, включая президента Зеленского?
показати весь коментар
23.02.2023 12:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На наступних виборах зебіли зроблять себе ще раз.
показати весь коментар
23.02.2023 12:51 Відповісти
замість Трухіна виберуть Поворознюка
показати весь коментар
23.02.2023 12:54 Відповісти
А кого обирати коли всі опозиційні ЗМІ заблокувала зелена нездара. Всюди лише ЗЕмарафон який прославляє зеленого зрадника. Люди вже і забули що є хтось інший окрім нього найвеличнішого.
показати весь коментар
23.02.2023 13:12 Відповісти
ну то такі люди

і вони нікуди не дінуться.

Їх неможливо переконати.

Їх можна токо наібать.
показати весь коментар
23.02.2023 13:33 Відповісти
+++ Дурні повинні страждати
показати весь коментар
23.02.2023 17:52 Відповісти
але навіть після страждань їх можна тільки наїбати, щоб отримати від них вибір не страждати
показати весь коментар
23.02.2023 18:39 Відповісти
Ні, ні, ні, причинно-наслідковий зв'язок то не їхнє, тому і будуть страждати допоки не порозумнішають, або не вимруть як мамонти.
показати весь коментар
23.02.2023 22:44 Відповісти
Друга Кірюшу Дерьмак зхрумав, навіть не поперхнувся. Так що Грубий Готліб на "довгій лавці"
показати весь коментар
23.02.2023 13:28 Відповісти
А левую кассу кому передал ?
показати весь коментар
23.02.2023 12:52 Відповісти
А ведь никто так и не сказал про то, что за деньги были при нем. Чьи, сколько, откуда и куда делись. Всех за дураков держат.
показати весь коментар
23.02.2023 12:56 Відповісти
Монастырский унёс эту тайну.... Вместе с деньгами....
показати весь коментар
23.02.2023 13:10 Відповісти
Может быть. А заодно и позор от "отключенных" камер по всей правительственной Бориспольской трассе.
показати весь коментар
23.02.2023 13:15 Відповісти
нє лєвую касу а часину слугонародського общака...
показати весь коментар
23.02.2023 13:09 Відповісти
Дубль 2 -- закріпив .
показати весь коментар
23.02.2023 12:52 Відповісти
А мы наконец услышим извинения перед народом от всех, защищавших этого урода, включая президента Зеленского?
показати весь коментар
23.02.2023 12:54 Відповісти
В Україні більше нема корупції!!!
/В.А. Зеленський/
показати весь коментар
23.02.2023 13:15 Відповісти
Трухін это кошелек зеленского в верховной зраде. да просто не подпишут ему и все бо он хороший хлопиц!!
показати весь коментар
23.02.2023 12:54 Відповісти
ще в прокуратуру "чicта-сєрдечноє" хай напише.
показати весь коментар
23.02.2023 12:54 Відповісти
Піде в ОПу? В них там як раз завгоспа нема, одні політики.
показати весь коментар
23.02.2023 12:56 Відповісти
тихонечко ушел в лес
показати весь коментар
23.02.2023 12:56 Відповісти
Кстати, насчет "тихонечко ушел". Даже повторю. Мне вот интересно. Мы за последние недели услышали про громкие дела против зеленых барыг Тимошенко, Резниченко, Старуха, Янушевича и прочих, причастных к разворовыванию западной помощи сотнями вагонов и контейнеров. Про дела против замов Резникова на миллиарды гривен. А почему дальше гробовая тишина и нет задержаний и посадок этих гре@анных уродов? Почему замы опять в МО, только теперь типа советниками? Опять "не на часі" или боятся выйти на "величайшего"?
показати весь коментар
23.02.2023 13:01 Відповісти
Зеленое шоу якобы борьбы со взяточничеством и коррупцией продолжается... Не посадят и из депутатов не выгонят. Потому что на его округе внеочередные выборы и теперь неизвестно кого выберут. А свой сукин сын это свой сукин сын.
показати весь коментар
23.02.2023 12:58 Відповісти
Посидів більше року в лісі і багато чого переоцінив - піде лісником працювати, кажуть дуже "блатна" і грошовита посада по нинішнім розкладам, да і спокійніше на природі чим в сесійній залі
показати весь коментар
23.02.2023 12:58 Відповісти
Шановні працівники Печерського РВК м Києва, для вас з'явився Vip клієнт
показати весь коментар
23.02.2023 12:58 Відповісти
Слуги народу так отмывали Трухина от грязи, что сами вымазались по самые уши. Теперь Трухин сложил мандат, а слуги так и остались в дерьме. Поделом!
показати весь коментар
23.02.2023 12:59 Відповісти
А "Чєсть імєю" не встиг дописати?Друзья із лєсу тіхонєчко звалі?
Очікуємо виринання цього покидька в ОП-вони всі там осідають.
показати весь коментар
23.02.2023 13:01 Відповісти
Вирішив таки тихенько ''змитися''
показати весь коментар
23.02.2023 13:01 Відповісти
в будь-якій пристойній партії тільки но розпочався цей скандал й треба було "тихонечко уйти в лес", але ж ні, людина почала боротися за своє "чесне" ім'я й програла, звичайно..., тому що його зроду в неї не було...
показати весь коментар
23.02.2023 13:01 Відповісти
Тепер його призначать головою держлісагенства
показати весь коментар
23.02.2023 13:01 Відповісти
А треба повинну писати.Висіти б йому...
показати весь коментар
23.02.2023 13:04 Відповісти
вже завтра пошлють послом. хоч в той же таїланд ))
показати весь коментар
23.02.2023 13:05 Відповісти


показати весь коментар
23.02.2023 13:06 Відповісти
Ось і все покарання, зато бабла накрався, на все життя вистачить сім'ї.
показати весь коментар
23.02.2023 13:07 Відповісти
нормальных, порядочных украинцев за ДТП судят и присуждают различные покарания...
в стране эпохи дермака, чтобы избежать справедливого возмездия достаточно просто быть преданным зебилом, особой приближённой к фараону Зе, или, как минимум, платить в зелёный ****** общак часть награбленного на Вэлыкых проектах..
после победы Украины над Московией в честь Зеполеона-победителя вполне реальны возведение Вэлыкых Пирамид, Вэлыкых усыпальниц для касты недоторканой элиты, амфитеатров для зрелищ и Вэлыкых магистралей в никуда, т.е. к ним
показати весь коментар
23.02.2023 13:08 Відповісти
трухіни, яйця кілограмами, а готівка кубометрами....
показати весь коментар
23.02.2023 13:09 Відповісти
знайшлась нарешті достойна кандидатура на місце резнікова
показати весь коментар
23.02.2023 13:10 Відповісти
а шо так раптом?
чи дідусь Джо таки надавав декому копняків?
показати весь коментар
23.02.2023 13:12 Відповісти
завтра винерне замом резніка
показати весь коментар
23.02.2023 13:14 Відповісти
всё равно ушел в лес, только вместе с сумкой в багажнике пришлось еще и удостоверение оставить.
показати весь коментар
23.02.2023 13:14 Відповісти
А на фига ему эта корочка на заграничном курорте.
показати весь коментар
23.02.2023 13:16 Відповісти
Ще не виїхав у теплі краї з чесно накраденим?
Зовсім не інформують суспільство, а ми турбуємся де поділися Кірюші Тимошенко та інші власники матрасів з грошима. Ось синок Засух знайшовся на відпочинку закордоном, хз як виїхав.
показати весь коментар
23.02.2023 13:18 Відповісти
ніужелі одногоршочнік Зелі уже прікупіл маєточек на Лазурному Березі, ПоРа валіть, онукам вже накрало?
показати весь коментар
23.02.2023 13:21 Відповісти
накрав 1 млрд грн і втік.
показати весь коментар
23.02.2023 13:24 Відповісти
за 30 лет кодлан пробрался к власти украине хана ,там где собирается кодло- от страны ничего не остается
показати весь коментар
23.02.2023 13:25 Відповісти
"слуги" це збіговисько аморальних виродків ... буха мерзота зкоїла ДТП, постраждало 6 людей, пропонував хабаря поліції, а йому хоч би шо, бо воно ж "касир" в партії "слуг", воно ж корєш "найвеличнішого лідора"... і замість тюрми воно собі гуляє як ні в чому не бувало, їздить за кордон на конференції ... і будьте впернені, "зрітєлі квартала" оберуть це лайно ще раз, бо самі таке ж бидло, яке й обирають...
показати весь коментар
23.02.2023 13:30 Відповісти
Образився на зелених слуг, бо пальцем не поворушили. Вирішив "уйти в еміграцію" або в "запой"
показати весь коментар
23.02.2023 13:31 Відповісти
***** полная.............................................................а шо раньше не написал???????????...........................................
показати весь коментар
23.02.2023 13:42 Відповісти
А подонок Гетьманцев и ще 100+ ЗеКів злодіїв залишаються грабувати?
показати весь коментар
23.02.2023 14:01 Відповісти
Так. Відсторонити можуть лише тих, хто заважає такому приємному процесу.
"Нардепа Гео Лероса отстранили от участия в работе ВР до конца войны. Этот тот самый скандальный нардеп, который показал Зеленскому средний палец"
показати весь коментар
23.02.2023 14:24 Відповісти
"Слуга народу" Трухін написав заяву про складання мандата. ДОКУМЕНТ Джерело:
ПЕРЕД ЗАХОДОМ І НАРОДОМ УКРАЇНИ ЦЕ ЯК МЕРТВОМУ ПРИПАРКА - ДОЛЯ Зе ВЛАДИ ВИРІШЕНА ЗАХОДОМ І СМИКАЄТЬСЯ НА КОЛОМОЙСЬКОМУ.
показати весь коментар
23.02.2023 14:03 Відповісти
трухін разом з зеленським і остальною зеленою шоблою повинні прямиком йти в тюрму і сісти до кінця свого життя за зраду,а корупція це таж зрада.
показати весь коментар
23.02.2023 14:27 Відповісти
Зацініть "красоту гри" Зе влади - Захід виділив кошти біля 3 млрд доларів на відновлення енергетики України, частину грошей Зе влада розкрала і щоб закрити діри вона просто підвищила тарифи на електроенергію для народу України через ВР
показати весь коментар
23.02.2023 14:28 Відповісти
А де класичний надпис "честь маю" ))) Таким покидькам місце на зоні. І заяви він має писати про покращення умов перебування у тюрьмі. Дитячий садок а не Верховна Рада..
показати весь коментар
23.02.2023 14:40 Відповісти
Хто складає мандат як заслуги, а хтось відправляє Єдельвейси захисникам України.
показати весь коментар
23.02.2023 14:42 Відповісти
Після заяви таких громадян-військовозобов'язаних чекає Резніков з повісткою на медкомісію у військкоматі !!!
Спостерігаймо за грою осіб!!!
показати весь коментар
23.02.2023 14:59 Відповісти
А коли в тюрму ??
показати весь коментар
23.02.2023 15:46 Відповісти
 
 