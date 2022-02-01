Трухін на місці ДТП: Я тихесенько зараз до лісу піду. ВIДЕО

"Слуга народу" Олександр Трухін намагався підкупити поліцейського, щоб піти з місця ДТП, що сталася за його участі в серпні минулого року. При цьому у нардепа були ознаки алкогольного сп’яніння.

Про це йдеться у розслідуванні журналіста Михайла Ткача, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти отримали доступ до відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався залишили місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій $150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

Крім того, він весь час наголошував, що не перебував за кермом автомобіля. Інші учасники аварії (крім одного - товариша Трухіна) при цьому стверджували, що машиною кермував саме народний депутат.

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Також нардеп весь час обіцяв зателефонувати міністру внутрішніх справ Денису Монастирському, щоб "вирішити" це питання. За словами поліцейського, ця телефонна розмова відбулася. Її результати поліцейському невідомі.

Трухін тричі відмовився проходити тест на алкодрагері. За словами поліцейського, який був на місці ДТП, народний обранець демонстрував ознаки алкогольного сп’яніння.

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Правоохоронці починають з'ясовувати, хто був за кермом Audi.

Поліцейський: Хто ще був з цього автомобіля? Хто в цьому автомобілі був?

Трухін: Я сзади сидел.

Поліцейський: А кто водителем был?

Трухін: Вон в красной рубашке.





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Водночас свідки заявляють, що за кермом автівки перебував нардеп Трухін.

Поліцейський 1: Там сейчас дает пояснения человек, который видел, что вот пассажир в пиджаке выходил из-за руля.

Поліцейський 2: Этот что с сумкой? Я понял.







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Трухін почав пояснювати поліцейським, що йому треба встигнути на урочисті заходи.

Трухін: Как мне на 16 на урочисте (засідання ВР. - Ред.) попасть? Он был за рулем. Мы голосуем Крымскую платформу. Может я тихоньку пойду. Я вот туда пойду.

Поліцейський: Нікуда не получиться йти. Єсть свідєтєлі котрые указывают на то, что вы водитель.

Трухін: Я не водитель.

Поліцейський: Это уже будем разбираться,сейчас приедет следственная группа. ... На урочисте вы не попадете.



















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Коли правоохоронці не відпустили нардепа, він намагається "домовитись".

Трухін: Мы потом найдемся и я тебя отблагодарю.

Поліцейський: Мы не найдемся.

Трухін: Мы найдемся, я тебе отвечаю. ... Я ушел? ... Забери этих долбо#бов, а я уйду.











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Після цього "слуга народу" каже поліцейському, що подзвонить до глави МВС Дениса Монастирського.

Трухін: Сереж. Иди сюда. Давай я тихонечко в лес уйду.

Поліцейський: Не получится.

Трухін: Я с Денисом поговорю.

Поліцейський: С каким Денисом?

Трухін: С Монастырским. Я тебя прошу.

Поліцейський: Если Монастырский мне позвонит лично, я бы с удовольствием.

Трухін: Я тебя прошу.

Поліцейський: Пойми меня правильно, у меня за это криминальная ответственность.

Трухін: Ну я тебя прошу, я тихонечко сейчас в лес уйду.

Поліцейський: Не могу!















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Після цього Трухін переліз через відбійник та пішов до лісу розмовляти по телефону, разом з ним пішли поліцейські, оскільки боялись, що він залишить місце ДТП.

Трухін: Можно уйти, ребят?

Поліцейський: А что мы потом будем рассказывать?

Трухін: Ничего. Я не водитель. Водитель за рулем, который сказал он водитель. Принеси мне сумку из багажника. Принеси. Там стоит такая обычная спортивная сумка. Давай я принесу. Там 150 тысяч.







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Далі Трухін вкотре намагається залишити місце ДТП. На швидкій разом з товаришем.

Трухін: Я с ним еду. Павел Вадимович - это мой друг, я с ним поеду. ... Он просто выпивший, ребят, тут повреждений нет. Просто очень хорошо выпивший.







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Нардеп "Слуги народу" Вдруге пропонує правоохоронцям хабар.

Трухін: Я на всякий случай сгружу вам 150. Оставите себе просто как бонус.

Поліцейський: Ты понимаешь, что камера снимает?

Трухін: 150 вот - это конфет, шоколадок бл#ть, печенек, всего бл#ть. Мне эта камера. А что? Я что-то противоправное делаю?











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Загалом нардеп тричі відмовлявся проходити тест на вміст алкоголю.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".