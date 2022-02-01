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Новини ДТП
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Трухін на місці ДТП: Я тихесенько зараз до лісу піду. ВIДЕО

"Слуга народу" Олександр Трухін намагався підкупити поліцейського, щоб піти з місця ДТП, що сталася за його участі в серпні минулого року. При цьому у нардепа були ознаки алкогольного сп’яніння.

Про це йдеться у розслідуванні журналіста Михайла Ткача, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти отримали доступ до відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався залишили місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій $150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

Крім того, він весь час наголошував, що не перебував за кермом автомобіля. Інші учасники аварії (крім одного - товариша Трухіна) при цьому стверджували, що машиною кермував саме народний депутат.

Читайте: Зеленський про ДТП зі "слугою народу" Трухіним: "Нічого тут страшного немає. Не хочу звертати на це велику увагу"

Також нардеп весь час обіцяв зателефонувати міністру внутрішніх справ Денису Монастирському, щоб "вирішити" це питання. За словами поліцейського, ця телефонна розмова відбулася. Її результати поліцейському невідомі.

Трухін тричі відмовився проходити тест на алкодрагері. За словами поліцейського, який був на місці ДТП, народний обранець демонстрував ознаки алкогольного сп’яніння.

Також читайте: Звинуватили огульно людину, - Корнієнко про ДТП за участі "слуги народу" Трухіна

Правоохоронці починають з'ясовувати, хто був за кермом Audi.

Поліцейський: Хто ще був з цього автомобіля? Хто в цьому автомобілі був?

Трухін: Я сзади сидел.

Поліцейський: А кто водителем был?

Трухін: Вон в красной рубашке.

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Водночас свідки заявляють, що за кермом автівки перебував нардеп Трухін.

Поліцейський 1: Там сейчас дает пояснения человек, который видел, что вот пассажир в пиджаке выходил из-за руля.

Поліцейський 2: Этот что с сумкой? Я понял.

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Трухін почав пояснювати поліцейським, що йому треба встигнути на урочисті заходи.

Трухін: Как мне на 16 на урочисте (засідання ВР. - Ред.) попасть? Он был за рулем. Мы голосуем Крымскую платформу. Может я тихоньку пойду. Я вот туда пойду.

Поліцейський: Нікуда не получиться йти. Єсть свідєтєлі котрые указывают на то, что вы водитель.

Трухін: Я не водитель.

Поліцейський: Это уже будем разбираться,сейчас приедет следственная группа. ... На урочисте вы не попадете.

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Коли правоохоронці не відпустили нардепа, він намагається "домовитись".

Трухін: Мы потом найдемся и я тебя отблагодарю.

Поліцейський: Мы не найдемся.

Трухін: Мы найдемся, я тебе отвечаю. ... Я ушел? ... Забери этих долбо#бов, а я уйду.

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Після цього "слуга народу" каже поліцейському, що подзвонить до глави МВС Дениса Монастирського.

Трухін: Сереж. Иди сюда. Давай я тихонечко в лес уйду.

Поліцейський: Не получится.

Трухін: Я с Денисом поговорю.

Поліцейський: С каким Денисом?

Трухін: С Монастырским. Я тебя прошу.

Поліцейський: Если Монастырский мне позвонит лично, я бы с удовольствием.

Трухін: Я тебя прошу.

Поліцейський: Пойми меня правильно, у меня за это криминальная ответственность.

Трухін: Ну я тебя прошу, я тихонечко сейчас в лес уйду.

Поліцейський: Не могу!

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Після цього Трухін переліз через відбійник та пішов до лісу розмовляти по телефону, разом з ним пішли поліцейські, оскільки боялись, що він залишить місце ДТП.

Трухін: Можно уйти, ребят?

Поліцейський: А что мы потом будем рассказывать?

Трухін: Ничего. Я не водитель. Водитель за рулем, который сказал он водитель. Принеси мне сумку из багажника. Принеси. Там стоит такая обычная спортивная сумка. Давай я принесу. Там 150 тысяч.

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Трухін на місці ДТП: Я тихесенько зараз до лісу піду 17

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Далі Трухін вкотре намагається залишити місце ДТП. На швидкій разом з товаришем.

Трухін: Я с ним еду. Павел Вадимович - это мой друг, я с ним поеду. ... Он просто выпивший, ребят, тут повреждений нет. Просто очень хорошо выпивший.

Трухін на місці ДТП: Я тихесенько зараз до лісу піду 18

Трухін на місці ДТП: Я тихесенько зараз до лісу піду 19

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Нардеп "Слуги народу" Вдруге пропонує правоохоронцям хабар.

Трухін: Я на всякий случай сгружу вам 150. Оставите себе просто как бонус.

Поліцейський: Ты понимаешь, что камера снимает?

Трухін: 150 вот - это конфет, шоколадок бл#ть, печенек, всего бл#ть. Мне эта камера. А что? Я что-то противоправное делаю?

Трухін на місці ДТП: Я тихесенько зараз до лісу піду 20

Трухін на місці ДТП: Я тихесенько зараз до лісу піду 21

Трухін на місці ДТП: Я тихесенько зараз до лісу піду 22

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Загалом нардеп тричі відмовлявся проходити тест на вміст алкоголю.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

Автор: 

ДТП (4483) Ткач Михайло (138) Слуга народу (2820) Трухін Олександр (159)


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Топ коментарі
+114
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01.02.2022 22:46 Відповісти
+105
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01.02.2022 22:49 Відповісти
+79
Это не просто позор. Это юридически уже квалифицируется как уголовно наказуемое деяние. Классные дружбаны у Зели. Все, как на подбор, сплошь подонки.
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01.02.2022 23:21 Відповісти
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Бідні... Не досипають і не доїдають!
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02.02.2022 11:53 Відповісти
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02.02.2022 10:28 Відповісти
а тепер трухін почне зливати про конверти
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02.02.2022 10:37 Відповісти
Там навіть по стану можно зробити висновки хто де сидів. Трухін та "в червоній сорочці" майже не ушкоджені - сиділи попереду, фронтальне зіткнення захист подушками найбільш еффективно спрацював, шторкі і т.п. - уткнулися в м'які подушки, трохи перелякалися та протверезили, все. А людини що сиділа на задньому сидінні літала по салону. Сидів би Трухі позаду - стан був би зовсім інший.

І ше показовий момент, коли Трухін навмистно нерозбірливо пише пояснення. На той час ще зовсім не відомо, які є доказази що він був за рулем, а підписати свідчення, що я був на задньому сидінні та спав - це вже документ, це великий ризик, ось він і косить під клоуна
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02.02.2022 11:00 Відповісти
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02.02.2022 11:09 Відповісти
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02.02.2022 18:54 Відповісти
Поверить в то, что Зеля не знал о существовании этой пленки и кто на самом деле был за рулём практически не возможно! На что они надеялись когда откровенно лгали??? Очередное свидетельство того, что эта команда - абсолютно тупое и наглючее стадо! Ну за что нам такое наказание???
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02.02.2022 11:21 Відповісти
За то що дивились "дичь" про Голобородька, де блазня зняв його патрон)
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02.02.2022 11:39 Відповісти
а это нам всем за то . что ****** ..какаяразница.. и что нужен ..несистемный.. ..новый.. ..не связанный с олигархами.. президент ---- вот и получили гандона зеленого во всей красе не связанного с калломойским
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02.02.2022 15:00 Відповісти
А что же этого Сергея заставила открыть карты?
Ведь он явно хотел оказать помощь в скрытии истины.
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02.02.2022 11:27 Відповісти
Ти де побачив спробу поліцейського приховати злочин? Може в методі спілкування з невідомо ким і з невідомими наслідками для поліцейського ? САМ Монастирський в друзях депутата ходить, в такій ситуаціі поліцейський мусить вести себе надзвичайно обережно, якщщо хоче слуитии далі в поліціі і при цьому сбеерегти свою честь. Ми в Украіні живемо, де, вся влада прогнила,де що не представник влади - то або корупціонер, або відвертий бандюган.
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02.02.2022 12:38 Відповісти
Фамилия русская. Морда лица-тоже гусская! Помните фразу из фильма ,,Брат-2,,? ,,Мы,гусские-дгуг дгуга не обманываем!,, Не могут установить кто за рулём? А анализ крови с подушки безопасности взять слабо? Она же вся в крови. И у гусского тоже вся рубашка в крови. А новоявленный водила-вообще без травм. Цирк да и только. Срамота!
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02.02.2022 11:35 Відповісти
От було б наукою для лакеів, якби "найсправедливіший у всьому світі" украінський суд засудив і цього раба, що взяв на себе вину за пархатого жида.
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02.02.2022 12:31 Відповісти
та запросто, але то не та справа, де треба такі експертизи, та й через якийсь час можна встановити тільки чия кров, а алкоголь навряд
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02.02.2022 20:34 Відповісти
Вот у нас полиция))) уговаривает. мордой **** в капот, ноги на ширину плеч, и наручники на руки!!!
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02.02.2022 11:36 Відповісти
по нормальному то да, але ж то слуха нарота, з Монєй Стирським абщаіца
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02.02.2022 20:35 Відповісти
твари зеленые
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02.02.2022 11:41 Відповісти
Какие-ж блин депутаты ссыкливые, когда их за жопу берут,
и еще пытаются торговаться и купить копа за 5тыс.долларов, который присядет потом надолго если узнают, Трухину надо было чтоб не всплыло все сразу "заливать" это на месте приличным баблом - как минимум по стоимости квартиры в Киеве каждому кто был на месте, чтоб все молчали в тряпочку чтоб не потерять такое бабло, а так рисковать за копейки никто ради депутата не будет, т.к. всегда можно уехать на клубнику в Польшу,
ну а не хочешь платить то не ссы и признай свою ошибку.
Короче вывод по команде Зели напрашивается только один (скажи кто твой друг и я скажу кто ты), что там ссыкуны и жлобы в одном флаконе.
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02.02.2022 11:44 Відповісти
А я памятаю,як янелох розказував журналістам про це дтп, мовляв нічого страшного не сталося,ніхто не загинув,розходимся
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02.02.2022 11:55 Відповісти
"Найвеличніший" зібрав біля себе своіх єдиновірців, а в жидів є лиш одне правило - свій свого не здає і в біді не залишає. В цих негідників кругова порука навітть більша, ніж в ментів, суддів і прокурорів.
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02.02.2022 12:28 Відповісти
За 30 років незалежності хто тільки не керував нашою нещасною країною - і комуняки, і комуняки в альянсі з бандитами та злодіями, але такої троєщинсько-оболонсько-привОзно- семикілометрової мафії ще не було. Коли ж все-таки ми навчимося вибирати достойних людей?! Боюсь. що ніколи...
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02.02.2022 12:29 Відповісти
!!!общемировая проблема, пока от нее не избавится человечество, постоянно будут конфликты, голод и нищета....
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02.02.2022 12:40 Відповісти
я чомусь про Гітлера згадав.
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02.02.2022 12:40 Відповісти
Я часто пишу, але за це або забанюють, або видаляють коменти. Мабудь, у нашому ********* світі де ключові ролі грають люди цієї національності це "не політкорекно".
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02.02.2022 13:31 Відповісти
Цікаво, вони сюди самі зайшли як загарбники, чи за них хтось проголосував? Аууу, 73%. де ви?! Найдіть у І.Губермана "Царь-колокол безгласый, поломатый..."
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02.02.2022 14:24 Відповісти
Зеленський прокоментував ДТП, вчинену "слугою народу" Трухіним: Ну потрапила людина в ДТП, ніхто не загинув
16:13 03.10.2021
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02.02.2022 13:18 Відповісти
Це - повна Пруха. ))
Зелень збирає манатки та "тіхонєчко йде лісом".
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02.02.2022 13:24 Відповісти
Яке ж воно жалюгідне та брехливе жи@еня. Нічого крім відрази не визиває. І це ж не остання людина в депутатській ієрархії.
Господи, і який же непотріб повибирали українці у 19-му році!!!!
Соромео і за країну і за таких громадян.
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02.02.2022 13:26 Відповісти
КАКОЕ РЕДКОЕ ФОТО пана трухина и нашего гидранта . какое духовное единение . какая дружба и взаимопонимание . и при чем тут зельц . если слуги поголовно ****** на своих ..жигулях.. по 150 км в час --- это херня . а вот попробуйте на пианино без штанов . шо слабо . а вова может
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02.02.2022 13:40 Відповісти
Саме так "зелені" тихенько звалять "в ліс" на закордонні курорти. А вас ЗЕбілів тут залишать...
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02.02.2022 13:45 Відповісти
«Президент в бешенстве: "Трухина нахер". Арахамии влепили по первое число, уже только и успевает заявления диктовать. Вот эти его заявления - это пять. Да-да, конечно, а то ж никто об этом не знал. Просто у нас Саша Трухин - это самый важный человек в партии, его все покрывают. Эти видео должны были удалить, но, враги Трухина оказались сильнее, чем его лоббисты в ОП. К слову, из-за своих покровителей он и подофигел от собственной важности, начал творить фигню. Во-первых, нажил себе много врагов во фракции. Первый - глава бюджетного комитета Аристов. Просто для понимания: за две недели до этого ДТП был решен вопрос сделать Трухина главой бюджетного комитета. Это уже было решено и согласовано, но после ДТП решили отложить этот вопрос. Во-вторых, Трухин с рядовыми депутатами фракции даже не здоровался, общался только с высшим руководством. Я думаю, если бы он даже закурил сигарету в зале заседаний, ему ничего бы не было. Это же наш Саша Трухин, ему можно все», - отметил источник в президентской фракции.
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02.02.2022 14:00 Відповісти
Замечальное видео)) Прям удар по яхонтам торчку Володе и его Ермакам
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02.02.2022 15:09 Відповісти
Боже, храни таких полицейских и всех их близких!!!!!!!!
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02.02.2022 16:08 Відповісти
Я токо одного не пойму , у этого долбае.....а есть деньги , да найми ты себе водителя или вызови такси , на )(ера ты сам за руль садишься
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02.02.2022 17:33 Відповісти
і що? які висновки? Єдине від мне - поліцейському повага, єдине питання - де він був пів року...?
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02.02.2022 18:23 Відповісти
Якщо зняти фільм по зашкварам Зе команди то не те що СВАТИ можна обставити в переглядах.Тут оскари гарантовані за сюжет та за ролі першого і другого планів.Буде рекорд в світовому прокаті. Ніхто не віритиме що так і було насправді.Таку кількість злодіїв і дебілів не мали поруч себе всі наші попередні президенти разом узяті.
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02.02.2022 19:53 Відповісти
бухий ждокацап Трухін їде на голосування по Кримській платформі і везе 150кілобаксів, скажіть це у них так заведено?
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02.02.2022 20:38 Відповісти
Та вже б скоріше вони усією своєю зеленою командою лісом, полем, через гай к своїм є#еням (вибачте - то така географічна назва в мокшандії) звалили.
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03.02.2022 05:03 Відповісти
трухин ездил в полтаву . там нажрался . бобло не роздал . решил прикарманить . крыса получается . перед киевом попал в дтп ---- вопрос где 150 000 долл что были в багажнике . кто их ..оприходовал.. --- президент сердится --- отдайте бобло --- дуже дякую.......
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03.02.2022 06:21 Відповісти
Я не сомневаюсь, что министр МВД Д. Монастырский пол года укрывал Трухина. На него это похоже. Он же укрывает уже год продажных полицейских Днепра, о которых ему достоверно известно. Это К. Стриха. Е. Захаренко, А. Щадило. Которые совершают тяжкие должностные преступления. И толку с него никакого. А ведь он министр МВД Украины!
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04.02.2022 18:49 Відповісти
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