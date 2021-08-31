Подальше розслідування ДТП за участю "слуги народу" Трухіна доручено ДБР, - поліція Києва
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Процесуальний керівник визначив підслідність розслідування ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна за Державним бюро розслідування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.
Таке рішення ухвалено, "з огляду на наявність серед фігурантів кримінального провадження спецсуб'єктів - народного депутата України".
Уточнюється, що під час першочергових слідчих дій один зі свідків повідомив, що за кермом однієї з машин, які потрапили в аварію, перебував народний депутат України, "в той же час інші свідки заперечують ці свідчення".
"Однак відповідно до законодавства в разі наявності інформації про можливе скоєння злочину спецсуб'єктів (в даному випадку - народним депутатом України), процесуальний керівник зобов'язаний змінити підслідність. Тому слідчі поліції направили лист в прокуратуру з клопотанням про передачу матеріалів вказаного кримінального провадження відповідному правоохоронному органу. Зараз підслідність визначена за Державним бюро розслідування", - наголошується в повідомленні.
Поліцейські встигли опитати учасників пригоди та свідків, вилучили відбитки пальців та інші речові докази. Також слідчі вже призначили ряд необхідних експертиз, щоб, в тому числі, встановити, з якою швидкістю рухався автомобіль-порушник.
Всі зібрані матеріали в повному обсязі будуть передані в ДБР, підкреслюють в поліції.
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Внаслідок ДТП травм зазнали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник.
Один з нардепів на умовах анонімності розповів "Радіо Свобода", що він намагався з'ясувати обставини ДТП; його джерела в правоохоронних органах повідомили, що на момент аварії "Трухін мав такий вигляд, ніби був на підпитку, але здати тест на вміст алкоголю він відмовився".
Джерело "Радіо Свобода" в правоохоронних органах частково цю інформацію підтвердило. За словами джерела, Трухін був за кермом, але здавати тест на наявність у крові алкоголю відмовився. Джерело припустило, що "справа Трухіна вирішується на найвищому рівні".
Зокрема, понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
Будь ласка, зачекайте...
соплеменник Мендельши
допанувались православнії в Україні......
«Останні кілька днів з ним немає контакту. В нього якісь там сімейні справи, чи медійно-сімейні, я до кінця не зрозумію, але він теж не може поки що зв'язатися», - заявив Корнієнко.
Він додав, що востаннє бачив Трухіна 28 серпня на нараді в Офісі президента. Однак питання ДТП, яка сталася 23 серпня на Бориспільській трасі у Києві, з ним не обговорювали.
"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что среди членов украинской делегации в Вашингтоне нет депутатов", - пишет СМИ.
Короче, растянется всё на года и закончится пшиком.......
Цензор.Нет ознакомился с помощью наших источников с видеозаписями камер наблюдения на бориспольской трассе, которые зафиксировали передвижение автомобиля Ауди А8 АЕ 1046 ОК. За рулем машины находился народный депутат Слуга народа Александр Трухин. Видео передвижения машины с Трухиным за рулем и видео происшествия не опубликованы спустя 7 дней. Мы требуем официальной публикации записей, без этого обьективно составить представление об этой истории невозможно........
И при этом Трухин - один из ключевых финансистов партии Слуга народа, который очень многое знает о том, как на самом деле и за какие средства работает партия и некоторые высшие органы власти. Кто куда и сколько заносит и раздает - и в парламенте, и в других офисах. Трухин - заместитель главы бюджетного комитета, который прямо влияет на многие многомиллиардные вопросы, и куратор Полтавской областной организации Слуг народа. К слову, вместе с ним в машине также в состоянии алкогольного опьянения нахожился Фахраддин Мухтаров, глава Полтавской областной организации Слуга народа, на которого была оформлена Ауди. Они партнеры с Трухиным. В общем, решили "отмазать" того, кто слишком много знает.
Просто моральні уроди😠
ЗЕля на Рош Ха-Шану амнистирует
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Відомо, кожному водію, якщо відчуваєш, що хоч трохи винен в дтп, краще розійтись по-хорошому, без оформлення. Зрозуміло, коли дтп без серйозних наслідків і необхідності звернення в лікарню. У димінського, нагадаю, була смерть в результаті наїзду.
Ніщо не заважало трухіну роздати по тисячі- дві доларів на місці і роз'їхатись, навіть якби прибула поліція, то потерпілі могли заявити, що не мають претензій, і тоді майже чиста адмінвідповідальніть.
Але вирішив помахати "корочками", показати зелену крутизну.
Невідомо, скільки потратив на змі. Невідомо, скільки витратить на дбр, бо якщо є записи патрульних камер, то, не виключено, що він міг ображати та погрожувати поліцейським, а це вже інша стаття.
Якщо будуть, а вони мають бути, записи камер та він пив в ресторанах, а потім виходив і сідав за кермо, то це вже інші статті по надання завідомо неправдивих свідчень щодо різних осіб.
А тепер уявіть, коли допитають весь цей сходняк слуг народа в Полтавській області, що вони будуть лепетать. Тому справа гнила, але для слідства прибуткова.
И вот камеры вдоль следования автомобиля Трухина четко зафиксировали, что за рулём был именно он. Возможно, непосредственно за 10 секунд до дтп на скорости 200 км/час он как раз менялся местами с кем-то из присутствующих в машине)
Чи всі ці угашені брагарі, юрченки, тіщенки, трухіни дубінські і бужанські чимось відрізняються від того біосміття, яке стало "королями життя" в окупованому Донбасі влітку 14-го? 😡