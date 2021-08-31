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Новини Події П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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ДТП (4211) Нацполіція (13932) цензура (325) ДБР (2567) Трухін (153)

Подальше розслідування ДТП за участю "слуги народу" Трухіна доручено ДБР, - поліція Києва

Новини Цензор.НЕТ Події

Подальше розслідування ДТП за участю

Процесуальний керівник визначив підслідність розслідування ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна за Державним бюро розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

Таке рішення ухвалено, "з огляду на наявність серед фігурантів кримінального провадження спецсуб'єктів - народного депутата України".

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Уточнюється, що під час першочергових слідчих дій один зі свідків повідомив, що за кермом однієї з машин, які потрапили в аварію, перебував народний депутат України, "в той же час інші свідки заперечують ці свідчення".

"Однак відповідно до законодавства в разі наявності інформації про можливе скоєння злочину спецсуб'єктів (в даному випадку - народним депутатом України), процесуальний керівник зобов'язаний змінити підслідність. Тому слідчі поліції направили лист в прокуратуру з клопотанням про передачу матеріалів вказаного кримінального провадження відповідному правоохоронному органу. Зараз підслідність визначена за Державним бюро розслідування", - наголошується в повідомленні.

Поліцейські встигли опитати учасників пригоди та свідків, вилучили відбитки пальців та інші речові докази. Також слідчі вже призначили ряд необхідних експертиз, щоб, в тому числі, встановити, з якою швидкістю рухався автомобіль-порушник.

Всі зібрані матеріали в повному обсязі будуть передані в ДБР, підкреслюють в поліції.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Внаслідок ДТП травм зазнали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник.

Один з нардепів на умовах анонімності розповів "Радіо Свобода", що він намагався з'ясувати обставини ДТП; його джерела в правоохоронних органах повідомили, що на момент аварії "Трухін мав такий вигляд, ніби був на підпитку, але здати тест на вміст алкоголю він відмовився".

Джерело "Радіо Свобода" в правоохоронних органах частково цю інформацію підтвердило. За словами джерела, Трухін був за кермом, але здавати тест на наявність у крові алкоголю відмовився. Джерело припустило, що "справа Трухіна вирішується на найвищому рівні".

Зокрема, понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
ГБР? Лучше бы сразу отнесли это дело на Байковое кладбище и там торжественно похоронили.
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31.08.2021 17:41
+22
Будем 5 лет ДТП расследовать, как в Харькове в своё время с обдолбленной гонщицей, убившей кучу людей и потом загоравшей в шезлонге на зоне и 2 года мензурки с мочой искать? 7 дней прошло, где результаты?
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31.08.2021 17:39
+20
Решили щуку утопить в реке.
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31.08.2021 17:39
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Решили щуку утопить в реке.
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31.08.2021 17:39 Відповісти
он такой же Трухин, как я Ваня Иванов.
соплеменник Мендельши

допанувались православнії в Україні......
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31.08.2021 20:43 Відповісти
Народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Трухін перебуває у відпустці, де саме - політсилі невідомо. Про це заявив голова партії Олександр Корнієнко в інтерв'ю Радіо Свобода.
«Останні кілька днів з ним немає контакту. В нього якісь там сімейні справи, чи медійно-сімейні, я до кінця не зрозумію, але він теж не може поки що зв'язатися», - заявив Корнієнко.
Він додав, що востаннє бачив Трухіна 28 серпня на нараді в Офісі президента. Однак питання ДТП, яка сталася 23 серпня на Бориспільській трасі у Києві, з ним не обговорювали.
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31.08.2021 17:39 Відповісти
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в состав украинской делегации, которая отправилась в Вашингтон, не входят депутаты, в том числе и "слуга народа" Александр Трухин, к которому из-за ситуации с ДТП сейчас приковано внимание СМИ. Об этом сообщает "Громадське".
"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что среди членов украинской делегации в Вашингтоне нет депутатов", - пишет СМИ.
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31.08.2021 17:44 Відповісти
Будем 5 лет ДТП расследовать, как в Харькове в своё время с обдолбленной гонщицей, убившей кучу людей и потом загоравшей в шезлонге на зоне и 2 года мензурки с мочой искать? 7 дней прошло, где результаты?
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31.08.2021 17:39 Відповісти
Цій справі буде японська хвороба - "*******".
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31.08.2021 17:40 Відповісти
........через месяц извинятся за созданные неудобства.....
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31.08.2021 17:40 Відповісти
ГБР? Лучше бы сразу отнесли это дело на Байковое кладбище и там торжественно похоронили.
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31.08.2021 17:41 Відповісти
Рафик не уиноват.
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31.08.2021 17:42 Відповісти
Будут тянуть пока всё подзабудется!
Короче, растянется всё на года и закончится пшиком.......
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31.08.2021 17:48 Відповісти
Хотят чтобы расследование не выходило за пределы банды.
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31.08.2021 17:48 Відповісти
Потім буде сбу,генпрокуратура і винними признають знак і розмітку. Подальше розслідування ДТП за участю "слуги народу" Трухіна доручено ДБР, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 7991
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31.08.2021 17:53 Відповісти
Через пару днів справу передадуть в СБУ. Какая разница.
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31.08.2021 17:54 Відповісти
повинен понести покарання. дiйде до того що простi люди будуть робити самосуд.вам це треба
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31.08.2021 17:56 Відповісти
Подальше розслідування ДТП за участю "слуги народу" Трухіна доручено ДБР, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 5894 Шоу продовжується.
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31.08.2021 17:58 Відповісти
Власти скрывают видео ДТП, которое за рулем машины совершил пьяный Слуга народа Трухин. Президент Зеленский покрывает от уголовной ответственности одного из финансистов своей партии

Цензор.Нет ознакомился с помощью наших источников с видеозаписями камер наблюдения на бориспольской трассе, которые зафиксировали передвижение автомобиля Ауди А8 АЕ 1046 ОК. За рулем машины находился народный депутат Слуга народа Александр Трухин. Видео передвижения машины с Трухиным за рулем и видео происшествия не опубликованы спустя 7 дней. Мы требуем официальной публикации записей, без этого обьективно составить представление об этой истории невозможно........

И при этом Трухин - один из ключевых финансистов партии Слуга народа, который очень многое знает о том, как на самом деле и за какие средства работает партия и некоторые высшие органы власти. Кто куда и сколько заносит и раздает - и в парламенте, и в других офисах. Трухин - заместитель главы бюджетного комитета, который прямо влияет на многие многомиллиардные вопросы, и куратор Полтавской областной организации Слуг народа. К слову, вместе с ним в машине также в состоянии алкогольного опьянения нахожился Фахраддин Мухтаров, глава Полтавской областной организации Слуга народа, на которого была оформлена Ауди. Они партнеры с Трухиным. В общем, решили "отмазать" того, кто слишком много знает.
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31.08.2021 17:58 Відповісти
його протіше вальнути ніж відмазати, там в дтп також не прості люди потерпіли
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31.08.2021 18:16 Відповісти
Подальше розслідування ДТП за участю "слуги народу" Трухіна доручено ДБР, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 1848
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31.08.2021 18:04 Відповісти
друзі яника свого часу теж так себе вели, проте до чого це привело відомо всім
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31.08.2021 18:14 Відповісти
"Дырку ты получишь от бублика,а не Шарапова." (с)
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31.08.2021 18:14 Відповісти
Напомните пожалуйста, это ГБР плохие, а НАБУ хорошие или наоборот - ГБР хорошие а НАБУ плохие? А то я уже запутался...
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31.08.2021 18:19 Відповісти
спецсубьекта-в спецколонию...
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31.08.2021 18:23 Відповісти
Подібне ДТП сталось у 2017-тому році з одним з найбагатших людей України,власником ФК "Карпати" Петром Димінським...Той теж спочатку викручувався,підставляв власного водія,підкупляв,залякував,домовлявся,але врешті решт мусив чкурнути з України...Я до того,що коли такі люди,максимально приближені до правлячої еліти попадають в кримінал - це стає тестом для керівника держави...Порошенко,щоб про нього не говорили цей тест витримав...Чи витримає Зєлєнський - побачимо...Для вірності можна протестувати інші вельможні ДТП,зокрема з мером Києва Омельченком,який тричі (!) збивав насмерть людей і...і...і що?..
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31.08.2021 18:42 Відповісти
Зливний бачок ОП - доблесне ДБР завжди готово "похоронити" любу справу, аби главклоун був довольний.
Просто моральні уроди😠
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31.08.2021 18:44 Відповісти
Беня своих не сдаст ! И бубачкиным не позволит! Хотя, это ж вроде одни и те же... Шото я в них запуталась)
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31.08.2021 18:46 Відповісти
Отмажут еврейца,и к Гордону не ходи!
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31.08.2021 18:52 Відповісти
недолго осталось

ЗЕля на Рош Ха-Шану амнистирует

.
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31.08.2021 20:46 Відповісти
Где там незрячая, что коррупции в Украине не видит?
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31.08.2021 18:58 Відповісти
А шо?Машина моя,да,она ехала,я сидел в машине.Ехала машина ,все вопросы к машине
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31.08.2021 19:46 Відповісти
Блин.. ну какое ГБР??, вы издеваетесь??, лишили неприкосновенности и бычный следователь открывает дело и передает в районный суд, суд приговор и дело в шляпе... ну вы там нормальные все?? и хера?? где твои камеры???, да твоя патрульная полиция?? это уже даже не смешно..не могут 30 летнего обсоса-мажора хотя бы признать виновным оштрафовать...
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31.08.2021 19:50 Відповісти
эй, ЗЕленые, как раз сейчас время показать народу Украины что вы о нем "заботитесь" и "переживаете" так же, как лже-Голобородько (зеленский) в сериала "слуга нарота" ... вы ж, ЗЕленые мерзавцы, брехали и трындели во все голоса, что, мол, отменили депутатскую неприкосновенность Подальше розслідування ДТП за участю "слуги народу" Трухіна доручено ДБР, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 9189 Так вот сейчас и покажите на деле - отмените неприкосновенность этого вашего мерзавцаиз "слугинарода" и посадите его за то, что человека покалечил, будучи бухим или под чем-то... Держите свое слово или вон из украинской политики ... и клоуна своего прихватите...
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31.08.2021 20:13 Відповісти
Той випадок, коли не лише жадібність, а і понти згубили фраєра.
Відомо, кожному водію, якщо відчуваєш, що хоч трохи винен в дтп, краще розійтись по-хорошому, без оформлення. Зрозуміло, коли дтп без серйозних наслідків і необхідності звернення в лікарню. У димінського, нагадаю, була смерть в результаті наїзду.
Ніщо не заважало трухіну роздати по тисячі- дві доларів на місці і роз'їхатись, навіть якби прибула поліція, то потерпілі могли заявити, що не мають претензій, і тоді майже чиста адмінвідповідальніть.
Але вирішив помахати "корочками", показати зелену крутизну.
Невідомо, скільки потратив на змі. Невідомо, скільки витратить на дбр, бо якщо є записи патрульних камер, то, не виключено, що він міг ображати та погрожувати поліцейським, а це вже інша стаття.
Якщо будуть, а вони мають бути, записи камер та він пив в ресторанах, а потім виходив і сідав за кермо, то це вже інші статті по надання завідомо неправдивих свідчень щодо різних осіб.
А тепер уявіть, коли допитають весь цей сходняк слуг народа в Полтавській області, що вони будуть лепетать. Тому справа гнила, але для слідства прибуткова.
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31.08.2021 22:47 Відповісти
открою один секрет - камеры автоматической фиксации распознают лица, но эту тему не будируют, потому что это вмешательство в частную жизнь. к тому же депутаты, всякие прокуроры опять же им всем очень не нравится, что условный полицай Аваков видит их любовниц.
И вот камеры вдоль следования автомобиля Трухина четко зафиксировали, что за рулём был именно он. Возможно, непосредственно за 10 секунд до дтп на скорости 200 км/час он как раз менялся местами с кем-то из присутствующих в машине)
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31.08.2021 22:54 Відповісти
Суки отмазывают преступника Трухина!
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31.08.2021 23:07 Відповісти
Навіщо існує процедура визначення алкогольного чи наркотичного сп'яніння, якщо від неї можна відмовитись? Якісь наслідки від цієї відмови є? Чи лише один - факт сп'яніння вважається недоведеним?
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01.09.2021 07:10 Відповісти
Ні , відмовитися не кожна людина зможе , а тільки слугам уродам все можна 😀
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01.09.2021 10:09 Відповісти
Подальше розслідування ДТП за участю "слуги народу" Трухіна доручено ДБР, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 5019
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01.09.2021 09:51 Відповісти
"Слуг" вже принципово неможливо відрізнити від терористів "парламенту наваросії" 14-го.
Чи всі ці угашені брагарі, юрченки, тіщенки, трухіни дубінські і бужанські чимось відрізняються від того біосміття, яке стало "королями життя" в окупованому Донбасі влітку 14-го? 😡
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01.09.2021 10:07 Відповісти
 
 