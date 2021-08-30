Понад 30 медіа спочатку опублікували, а потім видалили матеріали про ДТП за участю "слуги народу" Трухіна, - журналістка Романюк. ВIДЕО

Понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП під Києвом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написала журналістка, головний редактор фактчекінгового проєкту "По той бік новин" Олена Романюк.

Вона зазначила: "Отож, вчора звечора почала працювати над матеріалом про те, як "Слуги народу" зачищають інфопростір про ДТП за участі нардепа-слуги Олександра Трухіна. Понад 30 медіа спочатку опублікували, а тоді видалили матеріал. Ви ж розумієте, що не безкоштовно і не просто так. Бо повидаляли і Сегодня, і ТСН, і Футбол24 (дочка 24 каналу), і Гордон, і Факти - не повний, але значно ширший список дивіться на По той бік новин.

І от вранці, на енній годині аналізу усього, що назбирала і спілкування з кількома джерела, щоб зібрати усе докупи, знаходжу сюжет від каналу Київ.Лайв. На тому відео чітко видно Трухіна на місці аварії, а ще коментарі чоловіка, який був за кермом Деу і чиї діти постраждали. Ділюся цим відео з колегою, з яким аналізувала усе, записую собі тайм-коди і продовжую робити публікацію. Так от: НІКОЛИ! НІКОЛИ так не робіть. Я якогось милого не завантажила собі це відео. Воно провисіло на ютубі годину. Зараз воно у приватних - певно "журналісти" із Київ.Лайв торгуються по ціні".

Журналіст Олексій Братущак в фейсбуці зазначив: "Зе-цензура? Цей сюжет - один з багатьох повідомлень ЗМІ про ДТП, в якому фігурує нардеп "слуга" Олександр Трухін. Дивним чином ці повідомлення стали або один за одним зникати з сайтів, або пепеписуватися таким чином, що зникала згадка про нардепа. Доля цього сюжету схожа. Його виклали в Ютуб, а вже через пару годин видалили. Всього більше 30 медіа відцензурували новину про ДТП. Без жодного пояснення для своєї читачів - чому. Серед цих медіа є і досить відомі, що входять в ТОП10-20 українських сайтів.

Звідки така масовість?

Ось Ольга Вітак пише, що в її інформагентство надійшли листи з пропозиціями "парешать". Прямо кажучи - видалити новину про ДТП. Не просто так видалити, а за гроші.

Чи отримували інші редакції подібні пропозиції - мовчок.

Також мовчать про історію з ДТП і в партії "Слуга народу". Журналістку Власту Лазур з відповідними питаннями про ролі Трухина в історії з ДТП проігнорували всі "слуги", до яких вона зверталася. Включаючи самого Трухіна.

Якби у "слуг" і самого Трухіна були б претензії до медіа, що його там не було (правда ???), що його перебування на місці ДТП не точно описали (при живих свідках!), то партія з Трухіним мають зробити публічну заяву. Замість цього - тиша. Мороз. І цензура в медіа ...

Колись Зеленський розповідав, що хоче провести деолігархізацію медіа, щоб редакції стали сміливими і незалежними. Але ось минуло два роки. І ми бачимо зовсім інше - бажання нагнути медіа, які публікують негативні для "слуг" новини.

Колись для "слуг" анал за $100 був табу. А якщо ставки підняти - то нагнути десятки медіа вже не табу?"