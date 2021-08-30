Понад 30 медіа спочатку опублікували, а потім видалили матеріали про ДТП за участю "слуги народу" Трухіна, - журналістка Романюк. ВIДЕО
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Понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП під Києвом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написала журналістка, головний редактор фактчекінгового проєкту "По той бік новин" Олена Романюк.
Вона зазначила: "Отож, вчора звечора почала працювати над матеріалом про те, як "Слуги народу" зачищають інфопростір про ДТП за участі нардепа-слуги Олександра Трухіна. Понад 30 медіа спочатку опублікували, а тоді видалили матеріал. Ви ж розумієте, що не безкоштовно і не просто так. Бо повидаляли і Сегодня, і ТСН, і Футбол24 (дочка 24 каналу), і Гордон, і Факти - не повний, але значно ширший список дивіться на По той бік новин.
І от вранці, на енній годині аналізу усього, що назбирала і спілкування з кількома джерела, щоб зібрати усе докупи, знаходжу сюжет від каналу Київ.Лайв. На тому відео чітко видно Трухіна на місці аварії, а ще коментарі чоловіка, який був за кермом Деу і чиї діти постраждали. Ділюся цим відео з колегою, з яким аналізувала усе, записую собі тайм-коди і продовжую робити публікацію. Так от: НІКОЛИ! НІКОЛИ так не робіть. Я якогось милого не завантажила собі це відео. Воно провисіло на ютубі годину. Зараз воно у приватних - певно "журналісти" із Київ.Лайв торгуються по ціні".
Журналіст Олексій Братущак в фейсбуці зазначив: "Зе-цензура? Цей сюжет - один з багатьох повідомлень ЗМІ про ДТП, в якому фігурує нардеп "слуга" Олександр Трухін. Дивним чином ці повідомлення стали або один за одним зникати з сайтів, або пепеписуватися таким чином, що зникала згадка про нардепа. Доля цього сюжету схожа. Його виклали в Ютуб, а вже через пару годин видалили. Всього більше 30 медіа відцензурували новину про ДТП. Без жодного пояснення для своєї читачів - чому. Серед цих медіа є і досить відомі, що входять в ТОП10-20 українських сайтів.
Звідки така масовість?
Ось Ольга Вітак пише, що в її інформагентство надійшли листи з пропозиціями "парешать". Прямо кажучи - видалити новину про ДТП. Не просто так видалити, а за гроші.
Чи отримували інші редакції подібні пропозиції - мовчок.
Також мовчать про історію з ДТП і в партії "Слуга народу". Журналістку Власту Лазур з відповідними питаннями про ролі Трухина в історії з ДТП проігнорували всі "слуги", до яких вона зверталася. Включаючи самого Трухіна.
Якби у "слуг" і самого Трухіна були б претензії до медіа, що його там не було (правда ???), що його перебування на місці ДТП не точно описали (при живих свідках!), то партія з Трухіним мають зробити публічну заяву. Замість цього - тиша. Мороз. І цензура в медіа ...
Колись Зеленський розповідав, що хоче провести деолігархізацію медіа, щоб редакції стали сміливими і незалежними. Але ось минуло два роки. І ми бачимо зовсім інше - бажання нагнути медіа, які публікують негативні для "слуг" новини.
Колись для "слуг" анал за $100 був табу. А якщо ставки підняти - то нагнути десятки медіа вже не табу?"
Будь ласка, зачекайте...
Радовались своему стадному единению?
Радовались как сделали их вместе?
Получили новую партию регионов, только не голубого, а зеленого цвета?
Вы же собственноручно, по своей рагулячей недалекости передали одной политической силе, управляемой олиграхатом, всю полноту власти, весь парламент, все министерства.
Чего вы ожидали?
Что олигархи и их зеленые слуги будут отстаивать ваши интересы?
Ну кто вы после этого, если не зебилы?
Социология утверждала, что Порошенко проиграет любому кандидату, но видимо рискнули поставить на клоуна.
А не пройди Порошенко во второй тур, то еще не известно, набрал бы Зеленский во втором туре больше своих 33% первого тура.
Так что, когда порошенковские критикуют зеленковских, то им надо потупив очи говорить - "мы вместе виноваты - прости нас украинский народ".
То они на Порошенко гавкали, потому что он был неудобен олигархату, а зебил олигархов полностью устраивает, как когда-то устраивал овощ.
https://zn.ua/POLITICS/zhurnalistam-predlahajut-udalit-material-o-dtp-sluhi-trukhina-pered-vizitom-zekomandy-v-vashinhton.html
Скандально известный депутат от Слуги Народа Трухин Александр Николаевич и его пьяное ДТП на левом берегу Киева стали последней каплей в чаше терпения Вашингтона накануне визита президента Зеленского в Соединенные Штаты. Как известно, Александр Николаевич Трухин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, едва не убил итальянца Лучано Лучи (председателя комитета арбитров УАФ), его водителя, переводчика и двух детей.
Наступает заключительный отсчет времени до встречи президента Джозефа Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского. В США президент Украины пребывает не один. Но присутствие некоторых делегатов явно устраивает не всех. Так спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси считает включение Александра Трухина неуместным в данный момент, отмечает в статье «Nancy Pelosi considers the inclusion of Oleksandr Trukhin in Ukrainian delegation inappropriate» американское издание *****************.org. Вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения является серьезным правонарушением, и такие люди не могут быть включены в делегацию высшего ранга. Киев должен избегать услуг Александра Трухина, по крайней мере, до тех пор, пока не будет завершено полное, прозрачное и всестороннее расследование, считает Пелоси.
Александр Трухин включен в состав официальной делегации в качестве члена Группы по межпарламентским отношениям с Соединенными Штатами Америки. Член президентской партии "Слуга народа" и влиятельный народный депутат Александр Трухин подозревается в пьяном ДТП с отягчающими обстоятельствами.
Автомобильная авария произошла в Киеве несколько дней назад. По данным полиции, шесть человек получили ранения, в том числе двое детей. Это стало результатом безответственного поведения на дороге пьяного Трухина Александра Николаевича, который управлял своим автомобилем марки Ауди. Есть подозрение, что в момент аварии он находился под воздействием алкоголя.
В результате инцидента пострадал Лучано Лючи, ветеран футбольного судейства из Италии. У него было диагностировано сотрясение головного мозга и повреждение мягких тканей лица. Его жизни ничего не угрожает, но Лючи какое-то время останется в больнице. Лучано Лючи вернется в Италию, как только это станет оправданным с медицинской точки зрения.
Я давно за Юлию Тимошенко, так что не надо.
Ну право же, не выставляйте себя смешным, делая такие заявления
В команде Слуг Юлию Владимировну просто люто ненавидят, так с какого это мне быть сторонником Клована? Ну разве что подкатит он мне миллионов так с двадцать, в долларах США или в евро, тогда может и перестану тут про него плохо писать )))))))))
Мы же ЗА Украину, а они за себя и свой карман. Без принятого бюджета, он всё равно пилится, только более бесконтрольно.
Нардеп "Слуги народу" Олександр Трухін поки не буде виключений з фракції та залишиться членом офіційної делегації України, яка поїде до Вашингтону, де пройде зустріч президента Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена. Таку думку в ефірі "Прямого" озвучив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, член фракції "Слуга народу" Данило Гетьманцев.
"Позиція нашої фракції досить однозначна і непохитна щодо будь-яких порушників: ми приймали неодноразово рішення про виключення з фракції людей, які підозрювалися у вчиненні тих, чи інших злочинів. Навіть підозрювалися, я не кажу вже про вчинення….Наша позиція щодо засудження таких осіб є також однозначною. Щодо пана Трухіна, давайте розберемося: у нас є відео з телеграм-каналів, щодо тієї чи іншої ДТП. Є з цих же самих телеграм-каналів інформація про те, що можливо хтось в процесі скоєння цієї ДТП був у стані алкогольного сп'яніння. Можливо був, можливо не був. У нас є певного року чутки, які розповсюджуються телеграм-каналами", - розповів Гетьманцев.
Він також прокоментував ймовірне виключення нардепа Трухіна зі складу делегації, яка поїде наприкінці серпня до США. Гетьманцев, з його слів, не вбачає нічого незвичайного в тому, аби Трухін поїхав до США у складі делегації. На його думку, візит народного депутата, що ймовірно влаштував п'яне ДТП у складі офіційної української делегації, не вплине на репутацію України.
"В мене нема переконання в тому, що відправляти з президентом до Сполучених Штатів - це якась нагорода, якої ми повинні людину позбавити у зв'язку з тими чи іншими обставинами. Мені здається, він працювати туди їде. А імідж нашої країни буде стійким, коли ми будемо засуджувати і давати оцінки на підставі фактів", - наголосив Гетьманцев. Але не зміг підтвердити чи спростувати інформацію, щодо подробиць аварії за участі "слуги" Трухіна, та порадив журналістам звертатися до поліції.
"Ніхто нічого не замовчує. Зверніться, будь ласка, до правоохоронних органів з журналістським запитом і правоохоронні органи вам повідомлять про хід розслідування цієї кримінальної справи, - заявив він.
Варто нагадати, що "Прямий" вже відправив відповідні запити з проханням надати інформацію щодо ходу розслідування обставин ДТП, зокрема, й до Національної поліції України. Проте на цей момент, канал не отримав жодної відповідв від правоохоронців.
Втім, Данило Гетьманцев запевняє, що у "слуг" немає толерантності до правопорушень, які вчиняють члени фракції, ч рядові депутати політсили.
"У нас немає толерантності до правопорушень. Тому, якщо він винен, буде виключений з фракції і політичного майбутнього у нього не буде в цій країні. Але дайте можливість людині захистити себе також", - резюмував він.
Да,по фото видно что наглый тип.
Собственно мы сможем в реале понаблюдать, затрут это дело или наоборот.
Тут же ситуация с зачисткой информации в СМИ - по любому будет атака на самого Зеленского, на Ермака, на нового министра МВД (видео полицейских исчезло), на Венедиктову и на Антикоррупционные органы.
А реакция от Спикера Палаты представителей США уже прозвучала...
В следующей Раде не должно остаться и духу этих предателей и ворюг.
получается в Украине одни журнашлюхи?
А уволится можно, только на что потом семью содержать, коль другой профессии в кармане нет.
Ну так то ж Новиє ліца™! Разом з ними прийшли і нові масштаби усіляких злодіянь.
Он бы еще в ребенка Головы Верховного Суда Украины влетел, эффект был бы не меньше.
Інформаційне агенство "Центр Новини" завдяки власним джерелам дізналося про подробиці аварії 23 серпня за участю депутата від "Слуги Народу" Олександра Трухіна. Зокрема, депутат їхав понад 200 км на годину, зіткнувся з автомобілем Ford, а потім втік з місця події та відмовився від госпіталізації. В результаті внаслідок аварії постражадало шестеро осіб включно з дітьми в інших автомобілях. Про це в ефірі "Прямого" розповіла шефредакторка Інформаційного Агенства "Центр Новини" Ольга Витак.
"Ситуація взагалі вигладає дуже дивною. Взагалі про ДТП 23 числа ми дізналися з інсайдерської інформації. Нам повідомило наше джерело, що голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, іноземець, потрапив у дуже серйозне ДТП. Ми опублікували цю новину. Також ми звернулися до Української асоціації футболу по коментарі, чи дійсно так воно було. І після того нам поступила також інформація, що водій автомобіля AUDI не дотримався безпечної дистанції. Бо він їхав зі швидкістю понад 200 км/год., тому зіткнувся з автомобілем Ford; після чого цей транспортний засіб наїхав на автомобіль Daewoo. У автомобілі Ford як раз перебував голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. Нам стало відомо, що водієм цього автомобіля AUDI був депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Трухін. Також нам стало відомо, що народний депутат від госпіталізації відмовився. Заява УАФ, що саме голова комітету арбітрів Лучано Лучі отримав серйозні тілесні ушкодження, а його водія було прооперовано, опублікована пізніше" - розказує Ольга Витак.
Вона додала, що від власних джерел редакція дізналася, що в автомобілі Daewoo Lanos, який також постраждав в цій автотрощі, знаходилось двоє дітей, які отримали травми. Всього внаслідок аварії постраждало шестеро осіб.
"Уявіть собі, що після цієї публікації до нас звернулися фактичні свідки і вони почали фактично повідомляти деталі. Вони теж виявилися дуже цікавими. Виявляється, Трухін не сам був у машині. У його автомобілі був ще двоє чоловіків. І, як повідомили нам свідки, вони всі були у дуже сильному алкогольному сп'янінні. Крім того, свідки повідомили, що сам Трухін намагався втекти з місця події. Його люди затримали. Після цього він вимахував посвідченням депутата. Це все було до приїзду поліції. Лучано Лучі і його водія забрала швидка, а сам Трухін відмовився від госпіталізації, а також чомусь відмовилися його пасажири. І це при тому, що один з його пасажирів сильно постраждав" - продовжила розповідати О.Витак. Насамкінець Ольга Витак розповіла, що поліція вручила Трухіну підозру, але лише за порушення правил безпеки (це стаття на пом'якшення вини; а мала би бути стаття, яка би враховувала серйозні травми під час цього ДТП). Водночас на поштові скриньки деяких видань після публікацій новини почали надходити листи з проханням зняти її. Особливо це стосувалося матеріалів, які посилалися на "Центр Новини". Інформаційна агенція також отримувала подібні повідомлення 27, 28 і 29 серпня, однак не відреагувала на них.