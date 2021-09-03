УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4751 відвідувач онлайн
Новини Події П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
3 238 28
ДТП (4213) цензура (325) ДБР (2567) Слуга народу (2545) Трухін (153)

ДБР отримало від Нацполіції матеріали справи про ДТП зі "слугою народу" Трухіним: буде повне об'єктивне розслідування

Новини Цензор.НЕТ Події

ДБР отримало від Нацполіції матеріали справи про ДТП зі

ДБР отримало матеріали резонансної ДТП на Бориспільській трасі. Бюро просить свідків надати наявну в них інформацію слідчим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

"2 вересня 2021 року Державне бюро розслідувань отримало від Національної поліції матеріали кримінального провадження за фактом резонансної ДТП, що сталася 23 серпня на Бориспільській трасі. За попередньою інформацією автомобіль, у якому, ймовірно, перебував Народний депутат України, не дотримавшись безпечної дистанції, в’їхав у інше авто, яке рухалося попереду. Пошкоджень зазнав і третій автомобіль. У результаті потрійної аварії постраждали шестеро осіб", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ДБР, того ж дня поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (за ч.1 ст. 286 ККУ).

Наразі у Бюро вже здійснюється досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні. Слідчі вивчають докази та матеріали, які вже були зібрані Нацполіцією.

Планується проведення низки експертиз та процесуальних дій, спрямованих на встановлення об’єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ДБР закликає свідків дорожньо-транспортної пригоди надати наявну інформацію слідчим Бюро.

Інформацію можна надсилати на ел.адресу: [email protected]
Або повідомляти за телефоном: +38 (044) 300 27 07

"Державне бюро розслідувань запевняє, що у цій справі буде забезпечено ефективне, повне та об’єктивне розслідування результати якого обов’язково будуть оприлюднені у встановлений законом спосіб", - додали у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трухін бреше, що відразу після ДТП розповів про неї "слугам", - журналістка Ніколаєнко

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Ага. Мы так теперь и поверили. Именно поэтому вы запретили общаться со СМИ пострадавшему? Для установления истины?
показати весь коментар
03.09.2021 12:19
+7
ГБР получило от Нацполиции материалы дела о ДТП со "слугой народа" Трухиным: будет полное объективное расследование - Цензор.НЕТ 4462
показати весь коментар
03.09.2021 12:23
+7
уже смешно )))
ГБР получило от Нацполиции материалы дела о ДТП со "слугой народа" Трухиным: будет полное объективное расследование - Цензор.НЕТ 977

...
показати весь коментар
03.09.2021 12:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага. Мы так теперь и поверили. Именно поэтому вы запретили общаться со СМИ пострадавшему? Для установления истины?
показати весь коментар
03.09.2021 12:19 Відповісти
Та тут развитие ситуации! Да ещё какое! Вот, например:
"Постраждалий внаслідок ДТП за участю народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Трухіна водій Daewoo заявив, що не знає жінку, яка видає себе за його пасажирку й свідка аварії."(с)

С пострадавший явно работу провели! Ну, то есть- купили. Думаю- недорого он стоил.
Ссылячок:

https://bykvu.com/ua/bukvy/dtp-zi-sluhoiu-trukhinym-vodii-daewoo-ne-vpiznav-zhinku-shcho-vydaie-sebe-za-ioho-pasazhyrku-i-svidka-avarii/
показати весь коментар
03.09.2021 12:28 Відповісти
Обычный "дядя Вася", которого зашугали и который решил не связываться с зеленой пошестью как бы чего не вышло. Таких тьма вокруг Трухин то кореш бубочки.
показати весь коментар
03.09.2021 12:56 Відповісти
Никто из "сильных мира сего" не присел в истории нашей независимости за ДТП. И этот отмажется.
показати весь коментар
03.09.2021 14:44 Відповісти
#ули там расследовать? )))) клоуны думают что уже вся страна дебилы73. если каждое дтп с бухими за рулем так расследовать, нужно в 10 раз больше полиции. что на видео, покажите, мы поймем без вас.
показати весь коментар
03.09.2021 12:23 Відповісти
ГБР получило от Нацполиции материалы дела о ДТП со "слугой народа" Трухиным: будет полное объективное расследование - Цензор.НЕТ 4462
показати весь коментар
03.09.2021 12:23 Відповісти
Віримо,віримо...особливо після майже тижневої передачі матеріалів із поліції до ДБР))) Мабуть на ішаках чи верблюдах везли))) Впевнений,що там вже все так "підчистили", що можна і "об'єктивно,повно і ефективно" розслідувати. Нє?
показати весь коментар
03.09.2021 12:24 Відповісти
ГБР получило от Нацполиции материалы дела о ДТП со "слугой народа" Трухиным: будет полное объективное расследование - Цензор.НЕТ 4164
показати весь коментар
03.09.2021 12:25 Відповісти
уже смешно )))
ГБР получило от Нацполиции материалы дела о ДТП со "слугой народа" Трухиным: будет полное объективное расследование - Цензор.НЕТ 977

...
показати весь коментар
03.09.2021 12:26 Відповісти
Зелені слуги як на підбір. Там всі збочинці, злочинці, наркомани, шахраї, крадії, повії і т.ін.

"Слуга народу" Дзундза хотів у копів від.., бо любить чоловіків:
ДБР отримало від Нацполіції матеріали справи про ДТП зі "слугою народу" Трухіним: буде повне об'єктивне розслідування - Цензор.НЕТ 2534
показати весь коментар
03.09.2021 12:37 Відповісти
Да-да... наблюдал я видео это... ДБР отримало від Нацполіції матеріали справи про ДТП зі "слугою народу" Трухіним: буде повне об'єктивне розслідування - Цензор.НЕТ 1275 Что происходит? Берега потеряны... наглухо.
показати весь коментар
03.09.2021 12:40 Відповісти
значит уже отмазали.....уже алкоголя небыло...
показати весь коментар
03.09.2021 12:30 Відповісти
Нет, не будет. Ставлю 50 баксов.
показати весь коментар
03.09.2021 12:33 Відповісти
ДБР отримало від Нацполіції матеріали справи про ДТП зі "слугою народу" Трухіним: буде повне об'єктивне розслідування - Цензор.НЕТ 8238
Ось вам розслідування.
показати весь коментар
03.09.2021 12:34 Відповісти
шапито....оно такое
показати весь коментар
03.09.2021 12:38 Відповісти
ДБР-карманная охранка Зели, потому виновны будут все кроме Трухина.
показати весь коментар
03.09.2021 12:40 Відповісти
95 квартал пішов в "разнос"..., пора перекривати доступ повітря а не то розірве всю країну.
показати весь коментар
03.09.2021 12:44 Відповісти
сволочна система цвіте і процвітає
показати весь коментар
03.09.2021 13:02 Відповісти
таке ж ефективне, як у справі з "вагнеровцями"
показати весь коментар
03.09.2021 13:12 Відповісти
Так заездить,эту тему могут только на цензоре .Статей посвященных ДТП больше чем о войне-это очень показательно.
показати весь коментар
03.09.2021 13:15 Відповісти
ДБР отримало від Нацполіції матеріали справи про ДТП зі "слугою народу" Трухіним: буде повне об'єктивне розслідування - Цензор.НЕТ 9523
показати весь коментар
03.09.2021 13:27 Відповісти
Ага, а хто сумнівається про прозоре розслідування.. Ага всі повірили. Одразу. Всі.
показати весь коментар
03.09.2021 13:43 Відповісти
ДТП то ДТП, а факт, що видання одночасно поприбирали свої матеріали, повинне розслідувати НАБУ, т.я. це ознака корупції, використання державної влади для власних інтересів.
показати весь коментар
03.09.2021 13:43 Відповісти
ДБР керується ОП у ручному режимі...
показати весь коментар
03.09.2021 14:14 Відповісти
--- Доречно пригадати вислови древніх філософів :
----Держави гинуть тоді. коли НЕ спроможні більше відрізняти добропорядних людей від дуркоманів. пустобрехів !!! / Антисфен /
Як на мене : Україна іще жевріє. завдячуючи прихильності і підтримкі США та Канади !?
показати весь коментар
03.09.2021 14:17 Відповісти
ГБР получило от Нацполиции материалы дела о ДТП.... оказалось - это трухина догнали на скорости 200 км\ч ... а сам он пешком шёл....
показати весь коментар
03.09.2021 14:40 Відповісти
Та посыпется вся эта хрень, построенная Коломойским, с треском! Год - максимум даю!
показати весь коментар
04.09.2021 01:12 Відповісти
 
 