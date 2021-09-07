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Новини Політика України П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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ДТП (4209) цензура (325) Трухін (153)

"Слуга народу" Трухін про ДТП: Я себе не вважаю винуватим. Я не був п'яним. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Слуга народу" Олександр Трухін запевнив, що не був п'яним під час ДТП і пройшов усі процесуальні дії, які від нього вимагали.

Про це він заявив в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я себе не вважаю винуватим. Я чесна людина. Коли будуть опубліковані всі матеріали слідства, я вийду на відкритий брифінг. Хотів зібрати брифінг, але слідчі, адвокати заборонили будь-що коментувати", - заявив Трухін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 14 днів тому Трухін вчинив ДТП, а відео з камер досі не опубліковані. "Слуги народу" відмазують свого товариша, - Бутусов

Він зазначив, що всі, хто був на місці ДТП, могли відкрито знімати.

"Було більше восьми осіб, які були учасниками ДТП. Всі вони дають об'єктивні свідчення. Всі все прекрасно, чітко пам'ятають. Ніхто нічого не приховує. Поліція прибула дуже оперативно. Буквально протягом 5-7 хвилин. Всі надали всі дані. Всі проходили необхідні процесуальні дії зі здачі аналізів. Ніхто не відмовлявся. Я виконував всі дії. Я зробив все, що мені говорили", - акцентував "слуга народу".

"Я можу сказати, що я не був п'яним. Я зі свого боку ніякої провини не відчуваю", - резюмував він.

Також Трухін заявив, що поняття не має, чому новини про ДТП з ним зникли з декількох десятків сайтів.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+56
Ні, вася, це так не працює.... як що ти не пройшов ЗРАЗУ перевірку на алкоголь у крові й не маєш відповідної довідки то ти АВТОМАТИЧНО вважаєшся п'яний за кермом. А пі#деть через 3-5-8 днів "я був тверезий" то не працює. Під суд мудило це!
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07.09.2021 12:01
+47
И так у зеленой помоечной мрази во всем.
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07.09.2021 12:00
+27
ЧЕСТНЕЙШИЙ МАЛЫЙ! "Слуга народа" Трухин о ДТП: Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян - Цензор.НЕТ 7888
И лицо такое честное честное. Прямо отмеченное печатью "добродетели". "Слуга народа" Трухин о ДТП: Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян - Цензор.НЕТ 2729
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07.09.2021 12:01
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--- Пишаймося й радіймо. що нам випала висока честь жити в історичний час : час народження касти НЕдоторканних ЗЕ--срулят... Чи НЕ бачили новин із СЩА ? Адже ЗЕ--комік на виступі перед студентами авторитетно заявив про винятковість своєї команди : вони не якісь там ЗЕ--нелохи . вони тепер ЗЕ--ретрянслятори новітніх ідей...Самі подумали б. чи можна таких світочів турбувати . із--за якоїсь там ДТП ??? Читайте історію життя підданих - в Австро--угорській імперії/ на Землі Франца--Йосипа ../Кожен хто узрів/ нехай і за версту/ божого обрізанця мав знімати капелюх і і вітати його поклонами . аж . до самої землі../ І чим довші пейси тим нижче потрібно було нахилятися....
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07.09.2021 17:53 Відповісти
--- Пишаймося й радіймо. що нам випала висока честь жити в історичний час : час народження касти НЕдоторканних ЗЕ--срулят... Чи НЕ бачили новин із СЩА ? Адже ЗЕ--комік на виступі перед студентами авторитетно заявив про винятковість своєї команди : вони не якісь там ЗЕ--нелохи . вони тепер ЗЕ--ретрянслятори новітніх ідей...Самі подумали б. чи можна таких світочів турбувати . із--за якоїсь там ДТП ??? Читайте історію життя підданих - в Австро--угорській імперії/ на Землі Франца--Йосипа ../Кожен хто узрів/ нехай і за версту/ божого обрізанця мав знімати капелюх і і вітати його поклонами . аж . до самої землі../ І чим довші пейси тим нижче потрібно було нахилятися....
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07.09.2021 17:55 Відповісти
Сидить в українській Верховній Раді і триндить московською мовою, гамно кацапське. Тільки за це потрібно прилаштувати на осику.
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07.09.2021 18:32 Відповісти
ой вей,а це не депутат кнессету?
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07.09.2021 18:44 Відповісти
"Догнал" впереди едущий автомобиль, врезался в него, покалечил от удара кучу людей и считает, что не виноват, только по той причине, что не дал доказать, что он был в состоянии алкогольного опьянения, отказавшись сдать анализы
Чучело, люди совершают аварии, будучи абсолютно трезвыми! К авариям приводят нарушения ПДД. А по тупой логике перетрухнувшего Трухина, раз он был трезв, значит не виноват, не смотря на то, что нарушил правила дорожного движения, которые депутатам не писаны.
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07.09.2021 18:57 Відповісти
Це чмо(не знаю його імені і знати не хочу) явно нервує коли бреше а бреше воно як собака)) недаром оператор змінив ракурс як воно "грає в кишеньковий білярд", от тільки шкода шо за цієї гнило-зеленої влади це чмо відмажуть і буде воно і далі бухе їздити...
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07.09.2021 19:21 Відповісти
Скот.
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07.09.2021 20:25 Відповісти
Володя Зеленський коли твоя шобла почне говорити правду, я повірю в тебе. Однак на даний час ти такий самий, як твої попередники. Ні правди, ні честі.
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07.09.2021 20:41 Відповісти
Цей п'яниця такий самий, як Димінський. І що цікаво ППД теж з Кривого Рогу. Різниця тільки в тому - що ця худоба без підтримки, а ця у владі.
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07.09.2021 20:44 Відповісти
поц... кто тебе верит???????
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07.09.2021 21:08 Відповісти
Ты падло еврейское, две недели где то ныкал, а теперь начал лапшу вешать на уши народу. Что ты брешешь, это тебя карлик зелёный научил, так отвертеться от своей вины? Вы все там брехуны и покрываете друг друга, никакой веры вам нет. Где вы гниды взялись на наши головы?
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07.09.2021 21:40 Відповісти
Ну даже, если б ты не был пьян, так что, тоже не виновен, что покалечил шесть человек, из которых двое дети? Ты что, действительно дебил, или только прикидываешься им? Таким, как ты, не место в слугах, гнать тебя сраной метлой и подальше.
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07.09.2021 22:33 Відповісти
Хуцпа "Слуга народу" Трухін про ДТП: Я себе не вважаю винуватим. Я не був п'яним - Цензор.НЕТ 8832
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08.09.2021 12:30 Відповісти
ЛЖИВОЕ ЗЕЛЕНОЕ ЧМО, как и вся тупая квартальная банда...
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09.09.2021 16:57 Відповісти
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