"Слуга народу" Трухін про ДТП: Я себе не вважаю винуватим. Я не був п'яним. ВIДЕО

"Слуга народу" Олександр Трухін запевнив, що не був п'яним під час ДТП і пройшов усі процесуальні дії, які від нього вимагали.

Про це він заявив в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Я себе не вважаю винуватим. Я чесна людина. Коли будуть опубліковані всі матеріали слідства, я вийду на відкритий брифінг. Хотів зібрати брифінг, але слідчі, адвокати заборонили будь-що коментувати", - заявив Трухін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 14 днів тому Трухін вчинив ДТП, а відео з камер досі не опубліковані. "Слуги народу" відмазують свого товариша, - Бутусов

Він зазначив, що всі, хто був на місці ДТП, могли відкрито знімати.

"Було більше восьми осіб, які були учасниками ДТП. Всі вони дають об'єктивні свідчення. Всі все прекрасно, чітко пам'ятають. Ніхто нічого не приховує. Поліція прибула дуже оперативно. Буквально протягом 5-7 хвилин. Всі надали всі дані. Всі проходили необхідні процесуальні дії зі здачі аналізів. Ніхто не відмовлявся. Я виконував всі дії. Я зробив все, що мені говорили", - акцентував "слуга народу".

"Я можу сказати, що я не був п'яним. Я зі свого боку ніякої провини не відчуваю", - резюмував він.

Також Трухін заявив, що поняття не має, чому новини про ДТП з ним зникли з декількох десятків сайтів.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.