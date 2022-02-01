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Новости ДТП
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Трухин на месте ДТП: Я тихонечко сейчас в лес уйду. ВИДЕО

"Слуга народа" Александр Трухин пытался подкупить полицейского, чтобы покинуть место ДТП при своем участии. При этом у него были признаки алкогольного опьянения.

Об этом идет речь в расследовании журналиста Михаила Ткача, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты получили доступ к видео с полицейских камер. На кадрах видно, что Трухин пытался покинуть место аварии. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него с собой сумка, в которой находятся $150 тыс. И предлагал эти деньги за право уйти с места ДТП.

Кроме того, он все время отмечал, что не находился за рулем автомобиля. Другие участники аварии (кроме одного – товарища Трухина) при этом утверждали, что машиной управлял именно народный депутат.

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Также нардеп все время обещал позвонить министру внутренних дел Денису Монастырскому, чтобы "решить" этот вопрос. По словам полицейского, этот телефонный разговор состоялся. Его результаты полицейскому неизвестны.

Трухин трижды отказался проходить тест на алкодрагере. По словам полицейского, находившегося на месте ДТП, народный избранник демонстрировал признаки алкогольного опьянения.

Правоохранители начинают выяснять, кто был за рулем Audi.

Полицейский: Хто ще був з цього автомобіля? Хто в цьому автомобілі був?

Трухин: Я сзади сидел.

Полицейский: А кто водителем был?

Трухин: Вон в красной рубашке.

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В то же время свидетели заявляют, что за рулем машины находился нардеп Трухин.

Полицейский 1: Там сейчас дает пояснения человек, который видел, что вот пассажир в пиджаке выходил из-за руля.

Полицейский 2: Этот что с сумкой? Я понял.

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Трухин начал объяснять полицейским, что ему нужно успеть на торжественные мероприятия.

Трухин: Как мне на 16 на урочисте (засідання ВР. - Ред.) попасть? Он был за рулем. Мы голосуем Крымскую платформу. Может я тихоньку пойду. Я вот туда пойду.

Полицейский: Нікуда не получиться йти. Єсть свідєтєлі котрые указывают на то, что вы водитель.

Трухин: Я не водитель.

Полицейский: Это уже будем разбираться,сейчас приедет следственная группа. ... На урочисте вы не попадете.

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Когда правоохранители не отпустили нардепа, он пытается "договориться".

Трухин: Мы потом найдемся и я тебя отблагодарю.

Полицейский: Мы не найдемся.

Трухин: Мы найдемся, я тебе отвечаю. ... Я ушел? ... Забери этих долбо#бов, а я уйду.

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После этого "слуга народа" говорит полицейскому, что позвонит главе МВД Денису Монастырскому.

Трухин: Сереж. Иди сюда. Давай я тихонечко в лес уйду.

Полицейский: Не получится.

Трухин: Я с Денисом поговорю.

Полицейский: С каким Денисом?

Трухин: С Монастырским. Я тебя прошу.

Полицейский: Если Монастырский мне позвонит лично, я бы с удовольствием.

Трухин: Я тебя прошу.

Полицейский: Пойми меня правильно, у меня за это криминальная ответственность.

Трухин: Ну я тебя прошу, я тихонечко сейчас в лес уйду.

Полицейский: Не могу!

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После этого Трухин перелез через отбойник и пошел в лес разговаривать по телефону, вместе с ним пошли полицейские, потому что боялись, что он покинет место ДТП.

Трухин: Можно уйти, ребят?

Полицейский: А что мы потом будем рассказывать?

Трухин: Ничего. Я не водитель. Водитель за рулем, который сказал он водитель. Принеси мне сумку из багажника. Принеси. Там стоит такая обычная спортивная сумка. Давай я принесу. Там 150 тысяч.

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Далее Трухин еще раз пытается покинуть место ДТП. На скорой вместе с товарищем.

Трухин: Я с ним еду. Павел Вадимович - это мой друг, я с ним поеду. ... Он просто выпивший, ребят, тут повреждений нет. Просто очень хорошо выпивший.

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Нардеп "Слуги народа" второй раз предлагает правоохранителям взятку.

Трухин: Я на всякий случай сгружу вам 150. Оставите себе просто как бонус.

Полицейский: Ты понимаешь, что камера снимает?

Трухин: 150 вот - это конфет, шоколадок бл#ть, печенек, всего бл#ть. Мне эта камера. А что? Я что-то противоправное делаю?

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Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.

Позже более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новая запись с места ДТП с участием "слуги народа" Трухина. ВИДЕО

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

Автор: 

ДТП (7686) Ткач Михаил (136) Слуга народа (2636) Трухин Александр (145)


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Топ комментарии
+114
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01.02.2022 22:46 Ответить
+105
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01.02.2022 22:49 Ответить
+79
Это не просто позор. Это юридически уже квалифицируется как уголовно наказуемое деяние. Классные дружбаны у Зели. Все, как на подбор, сплошь подонки.
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01.02.2022 23:21 Ответить
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Бідні... Не досипають і не доїдають!
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02.02.2022 11:53 Ответить
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02.02.2022 10:28 Ответить
а тепер трухін почне зливати про конверти
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02.02.2022 10:37 Ответить
Там навіть по стану можно зробити висновки хто де сидів. Трухін та "в червоній сорочці" майже не ушкоджені - сиділи попереду, фронтальне зіткнення захист подушками найбільш еффективно спрацював, шторкі і т.п. - уткнулися в м'які подушки, трохи перелякалися та протверезили, все. А людини що сиділа на задньому сидінні літала по салону. Сидів би Трухі позаду - стан був би зовсім інший.

І ше показовий момент, коли Трухін навмистно нерозбірливо пише пояснення. На той час ще зовсім не відомо, які є доказази що він був за рулем, а підписати свідчення, що я був на задньому сидінні та спав - це вже документ, це великий ризик, ось він і косить під клоуна
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02.02.2022 11:00 Ответить
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02.02.2022 11:09 Ответить
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02.02.2022 18:54 Ответить
Поверить в то, что Зеля не знал о существовании этой пленки и кто на самом деле был за рулём практически не возможно! На что они надеялись когда откровенно лгали??? Очередное свидетельство того, что эта команда - абсолютно тупое и наглючее стадо! Ну за что нам такое наказание???
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02.02.2022 11:21 Ответить
За то що дивились "дичь" про Голобородька, де блазня зняв його патрон)
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02.02.2022 11:39 Ответить
а это нам всем за то . что ****** ..какаяразница.. и что нужен ..несистемный.. ..новый.. ..не связанный с олигархами.. президент ---- вот и получили гандона зеленого во всей красе не связанного с калломойским
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02.02.2022 15:00 Ответить
А что же этого Сергея заставила открыть карты?
Ведь он явно хотел оказать помощь в скрытии истины.
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02.02.2022 11:27 Ответить
Ти де побачив спробу поліцейського приховати злочин? Може в методі спілкування з невідомо ким і з невідомими наслідками для поліцейського ? САМ Монастирський в друзях депутата ходить, в такій ситуаціі поліцейський мусить вести себе надзвичайно обережно, якщщо хоче слуитии далі в поліціі і при цьому сбеерегти свою честь. Ми в Украіні живемо, де, вся влада прогнила,де що не представник влади - то або корупціонер, або відвертий бандюган.
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02.02.2022 12:38 Ответить
Фамилия русская. Морда лица-тоже гусская! Помните фразу из фильма ,,Брат-2,,? ,,Мы,гусские-дгуг дгуга не обманываем!,, Не могут установить кто за рулём? А анализ крови с подушки безопасности взять слабо? Она же вся в крови. И у гусского тоже вся рубашка в крови. А новоявленный водила-вообще без травм. Цирк да и только. Срамота!
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02.02.2022 11:35 Ответить
От було б наукою для лакеів, якби "найсправедливіший у всьому світі" украінський суд засудив і цього раба, що взяв на себе вину за пархатого жида.
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02.02.2022 12:31 Ответить
та запросто, але то не та справа, де треба такі експертизи, та й через якийсь час можна встановити тільки чия кров, а алкоголь навряд
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02.02.2022 20:34 Ответить
Вот у нас полиция))) уговаривает. мордой **** в капот, ноги на ширину плеч, и наручники на руки!!!
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02.02.2022 11:36 Ответить
по нормальному то да, але ж то слуха нарота, з Монєй Стирським абщаіца
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02.02.2022 20:35 Ответить
твари зеленые
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02.02.2022 11:41 Ответить
Какие-ж блин депутаты ссыкливые, когда их за жопу берут,
и еще пытаются торговаться и купить копа за 5тыс.долларов, который присядет потом надолго если узнают, Трухину надо было чтоб не всплыло все сразу "заливать" это на месте приличным баблом - как минимум по стоимости квартиры в Киеве каждому кто был на месте, чтоб все молчали в тряпочку чтоб не потерять такое бабло, а так рисковать за копейки никто ради депутата не будет, т.к. всегда можно уехать на клубнику в Польшу,
ну а не хочешь платить то не ссы и признай свою ошибку.
Короче вывод по команде Зели напрашивается только один (скажи кто твой друг и я скажу кто ты), что там ссыкуны и жлобы в одном флаконе.
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02.02.2022 11:44 Ответить
А я памятаю,як янелох розказував журналістам про це дтп, мовляв нічого страшного не сталося,ніхто не загинув,розходимся
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02.02.2022 11:55 Ответить
"Найвеличніший" зібрав біля себе своіх єдиновірців, а в жидів є лиш одне правило - свій свого не здає і в біді не залишає. В цих негідників кругова порука навітть більша, ніж в ментів, суддів і прокурорів.
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02.02.2022 12:28 Ответить
За 30 років незалежності хто тільки не керував нашою нещасною країною - і комуняки, і комуняки в альянсі з бандитами та злодіями, але такої троєщинсько-оболонсько-привОзно- семикілометрової мафії ще не було. Коли ж все-таки ми навчимося вибирати достойних людей?! Боюсь. що ніколи...
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02.02.2022 12:29 Ответить
!!!общемировая проблема, пока от нее не избавится человечество, постоянно будут конфликты, голод и нищета....
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02.02.2022 12:40 Ответить
я чомусь про Гітлера згадав.
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02.02.2022 12:40 Ответить
Я часто пишу, але за це або забанюють, або видаляють коменти. Мабудь, у нашому ********* світі де ключові ролі грають люди цієї національності це "не політкорекно".
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02.02.2022 13:31 Ответить
Цікаво, вони сюди самі зайшли як загарбники, чи за них хтось проголосував? Аууу, 73%. де ви?! Найдіть у І.Губермана "Царь-колокол безгласый, поломатый..."
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02.02.2022 14:24 Ответить
Зеленський прокоментував ДТП, вчинену "слугою народу" Трухіним: Ну потрапила людина в ДТП, ніхто не загинув
16:13 03.10.2021
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02.02.2022 13:18 Ответить
Це - повна Пруха. ))
Зелень збирає манатки та "тіхонєчко йде лісом".
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02.02.2022 13:24 Ответить
Яке ж воно жалюгідне та брехливе жи@еня. Нічого крім відрази не визиває. І це ж не остання людина в депутатській ієрархії.
Господи, і який же непотріб повибирали українці у 19-му році!!!!
Соромео і за країну і за таких громадян.
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02.02.2022 13:26 Ответить
КАКОЕ РЕДКОЕ ФОТО пана трухина и нашего гидранта . какое духовное единение . какая дружба и взаимопонимание . и при чем тут зельц . если слуги поголовно ****** на своих ..жигулях.. по 150 км в час --- это херня . а вот попробуйте на пианино без штанов . шо слабо . а вова может
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02.02.2022 13:40 Ответить
Саме так "зелені" тихенько звалять "в ліс" на закордонні курорти. А вас ЗЕбілів тут залишать...
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02.02.2022 13:45 Ответить
«Президент в бешенстве: "Трухина нахер". Арахамии влепили по первое число, уже только и успевает заявления диктовать. Вот эти его заявления - это пять. Да-да, конечно, а то ж никто об этом не знал. Просто у нас Саша Трухин - это самый важный человек в партии, его все покрывают. Эти видео должны были удалить, но, враги Трухина оказались сильнее, чем его лоббисты в ОП. К слову, из-за своих покровителей он и подофигел от собственной важности, начал творить фигню. Во-первых, нажил себе много врагов во фракции. Первый - глава бюджетного комитета Аристов. Просто для понимания: за две недели до этого ДТП был решен вопрос сделать Трухина главой бюджетного комитета. Это уже было решено и согласовано, но после ДТП решили отложить этот вопрос. Во-вторых, Трухин с рядовыми депутатами фракции даже не здоровался, общался только с высшим руководством. Я думаю, если бы он даже закурил сигарету в зале заседаний, ему ничего бы не было. Это же наш Саша Трухин, ему можно все», - отметил источник в президентской фракции.
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02.02.2022 14:00 Ответить
Замечальное видео)) Прям удар по яхонтам торчку Володе и его Ермакам
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02.02.2022 15:09 Ответить
Боже, храни таких полицейских и всех их близких!!!!!!!!
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02.02.2022 16:08 Ответить
Я токо одного не пойму , у этого долбае.....а есть деньги , да найми ты себе водителя или вызови такси , на )(ера ты сам за руль садишься
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02.02.2022 17:33 Ответить
і що? які висновки? Єдине від мне - поліцейському повага, єдине питання - де він був пів року...?
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02.02.2022 18:23 Ответить
Якщо зняти фільм по зашкварам Зе команди то не те що СВАТИ можна обставити в переглядах.Тут оскари гарантовані за сюжет та за ролі першого і другого планів.Буде рекорд в світовому прокаті. Ніхто не віритиме що так і було насправді.Таку кількість злодіїв і дебілів не мали поруч себе всі наші попередні президенти разом узяті.
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02.02.2022 19:53 Ответить
бухий ждокацап Трухін їде на голосування по Кримській платформі і везе 150кілобаксів, скажіть це у них так заведено?
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02.02.2022 20:38 Ответить
Та вже б скоріше вони усією своєю зеленою командою лісом, полем, через гай к своїм є#еням (вибачте - то така географічна назва в мокшандії) звалили.
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03.02.2022 05:03 Ответить
трухин ездил в полтаву . там нажрался . бобло не роздал . решил прикарманить . крыса получается . перед киевом попал в дтп ---- вопрос где 150 000 долл что были в багажнике . кто их ..оприходовал.. --- президент сердится --- отдайте бобло --- дуже дякую.......
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03.02.2022 06:21 Ответить
Я не сомневаюсь, что министр МВД Д. Монастырский пол года укрывал Трухина. На него это похоже. Он же укрывает уже год продажных полицейских Днепра, о которых ему достоверно известно. Это К. Стриха. Е. Захаренко, А. Щадило. Которые совершают тяжкие должностные преступления. И толку с него никакого. А ведь он министр МВД Украины!
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04.02.2022 18:49 Ответить
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