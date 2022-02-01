Трухин на месте ДТП: Я тихонечко сейчас в лес уйду. ВИДЕО

"Слуга народа" Александр Трухин пытался подкупить полицейского, чтобы покинуть место ДТП при своем участии. При этом у него были признаки алкогольного опьянения.

Об этом идет речь в расследовании журналиста Михаила Ткача, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты получили доступ к видео с полицейских камер. На кадрах видно, что Трухин пытался покинуть место аварии. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него с собой сумка, в которой находятся $150 тыс. И предлагал эти деньги за право уйти с места ДТП.

Кроме того, он все время отмечал, что не находился за рулем автомобиля. Другие участники аварии (кроме одного – товарища Трухина) при этом утверждали, что машиной управлял именно народный депутат.

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Также нардеп все время обещал позвонить министру внутренних дел Денису Монастырскому, чтобы "решить" этот вопрос. По словам полицейского, этот телефонный разговор состоялся. Его результаты полицейскому неизвестны.

Трухин трижды отказался проходить тест на алкодрагере. По словам полицейского, находившегося на месте ДТП, народный избранник демонстрировал признаки алкогольного опьянения.

Правоохранители начинают выяснять, кто был за рулем Audi.

Полицейский: Хто ще був з цього автомобіля? Хто в цьому автомобілі був?

Трухин: Я сзади сидел.

Полицейский: А кто водителем был?

Трухин: Вон в красной рубашке.





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В то же время свидетели заявляют, что за рулем машины находился нардеп Трухин.

Полицейский 1: Там сейчас дает пояснения человек, который видел, что вот пассажир в пиджаке выходил из-за руля.

Полицейский 2: Этот что с сумкой? Я понял.

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Трухин начал объяснять полицейским, что ему нужно успеть на торжественные мероприятия.

Трухин: Как мне на 16 на урочисте (засідання ВР. - Ред.) попасть? Он был за рулем. Мы голосуем Крымскую платформу. Может я тихоньку пойду. Я вот туда пойду.

Полицейский: Нікуда не получиться йти. Єсть свідєтєлі котрые указывают на то, что вы водитель.

Трухин: Я не водитель.

Полицейский: Это уже будем разбираться,сейчас приедет следственная группа. ... На урочисте вы не попадете.

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Когда правоохранители не отпустили нардепа, он пытается "договориться".

Трухин: Мы потом найдемся и я тебя отблагодарю.

Полицейский: Мы не найдемся.

Трухин: Мы найдемся, я тебе отвечаю. ... Я ушел? ... Забери этих долбо#бов, а я уйду.

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После этого "слуга народа" говорит полицейскому, что позвонит главе МВД Денису Монастырскому.

Трухин: Сереж. Иди сюда. Давай я тихонечко в лес уйду.

Полицейский: Не получится.

Трухин: Я с Денисом поговорю.

Полицейский: С каким Денисом?

Трухин: С Монастырским. Я тебя прошу.

Полицейский: Если Монастырский мне позвонит лично, я бы с удовольствием.

Трухин: Я тебя прошу.

Полицейский: Пойми меня правильно, у меня за это криминальная ответственность.

Трухин: Ну я тебя прошу, я тихонечко сейчас в лес уйду.

Полицейский: Не могу!

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После этого Трухин перелез через отбойник и пошел в лес разговаривать по телефону, вместе с ним пошли полицейские, потому что боялись, что он покинет место ДТП.

Трухин: Можно уйти, ребят?

Полицейский: А что мы потом будем рассказывать?

Трухин: Ничего. Я не водитель. Водитель за рулем, который сказал он водитель. Принеси мне сумку из багажника. Принеси. Там стоит такая обычная спортивная сумка. Давай я принесу. Там 150 тысяч.

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Далее Трухин еще раз пытается покинуть место ДТП. На скорой вместе с товарищем.

Трухин: Я с ним еду. Павел Вадимович - это мой друг, я с ним поеду. ... Он просто выпивший, ребят, тут повреждений нет. Просто очень хорошо выпивший.

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Нардеп "Слуги народа" второй раз предлагает правоохранителям взятку.

Трухин: Я на всякий случай сгружу вам 150. Оставите себе просто как бонус.

Полицейский: Ты понимаешь, что камера снимает?

Трухин: 150 вот - это конфет, шоколадок бл#ть, печенек, всего бл#ть. Мне эта камера. А что? Я что-то противоправное делаю?

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Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.

Позже более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

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В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".