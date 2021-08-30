Новая запись с места ДТП с участием "слуги народа" Трухина. ВИДЕО

В сети опубликовано новая запись скандального ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уже после публикации была удалена со страниц более 30 СМИ.

На видео, опубликованном "Украинской правдой", видно место аварии, разбитые автомобили и пострадавших. А также самого Трухина - он в белой рубашке и темном пиджаке. Нардеп общается с полицейскими, забирает вещи из покореженной машины, подходит к пострадавшему. Также на месте заметны работники ГСЧС.

Во время съемки места аварии у журналистов возник спор с полицейскими - последние требовали от представителей СМИ покинуть место совершения уголовного преступления и отойти с той части дороги, где произошла авария. Полицейский заявил, что "ограничивает журналистам доступ" и требует отойти на 15 м. Журналисты напомнили полицейскому, что он таким образом препятствует им выполнять их профессиональные обязанности.

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