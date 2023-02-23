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"Слуга народа" Трухин написал заявление о составлении мандата. ДОКУМЕНТ

Нардеп "Слуги народа" Александр Трухин, подозреваемый в попытке дать полицейскому взятки, написал заявление о составлении мандата.

Заявление опубликовал нардеп Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, соответствующее постановление уже внес регламентный Комитет ВРУ.

Слуга народа Трухин написал заявление о составлении мандата 01

Ранее "Слуга народа" Трухин признал, что предлагал взятку и пошел на соглашение с САП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Трухин уехал за границу до начала командировки, которой объясняет отсутствие на заседании ВАКС, - журналист Ткач

Напомним, авария с участием автомобиля нардепа партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года в 15:45 на Бориспольской трассе вблизи Киева. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин обладал признаками алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали. Позже более 30 медиа сначала разместили, а затем удалили информацию о том, что нардеп попал в ДТП.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виновным. Я не был пьян".

1 февраля 2022 журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался покинуть место аварии. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него с собой сумка, в которой 150 тыс. Но предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес уйду", а затем обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.

7 сентября НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины Александру Трухину о подозрении в попытке подкупа сотрудников полиции после ДТП в 2021 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трухин снова не явился на судебное заседание по делу о предложении взятки на месте ДТП. Адвокаты утверждают, что он в командировке

мандат (385) Железняк Ярослав (429) Трухин Александр (145)


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Топ комментарии
+27
На наступних виборах зебіли зроблять себе ще раз.
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23.02.2023 12:51
+26
замість Трухіна виберуть Поворознюка
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23.02.2023 12:54
+25
А мы наконец услышим извинения перед народом от всех, защищавших этого урода, включая президента Зеленского?
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23.02.2023 12:54
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На наступних виборах зебіли зроблять себе ще раз.
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23.02.2023 12:51 Ответить
замість Трухіна виберуть Поворознюка
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23.02.2023 12:54 Ответить
А кого обирати коли всі опозиційні ЗМІ заблокувала зелена нездара. Всюди лише ЗЕмарафон який прославляє зеленого зрадника. Люди вже і забули що є хтось інший окрім нього найвеличнішого.
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23.02.2023 13:12 Ответить
ну то такі люди

і вони нікуди не дінуться.

Їх неможливо переконати.

Їх можна токо наібать.
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23.02.2023 13:33 Ответить
+++ Дурні повинні страждати
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23.02.2023 17:52 Ответить
але навіть після страждань їх можна тільки наїбати, щоб отримати від них вибір не страждати
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23.02.2023 18:39 Ответить
Ні, ні, ні, причинно-наслідковий зв'язок то не їхнє, тому і будуть страждати допоки не порозумнішають, або не вимруть як мамонти.
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23.02.2023 22:44 Ответить
Друга Кірюшу Дерьмак зхрумав, навіть не поперхнувся. Так що Грубий Готліб на "довгій лавці"
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23.02.2023 13:28 Ответить
А левую кассу кому передал ?
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23.02.2023 12:52 Ответить
А ведь никто так и не сказал про то, что за деньги были при нем. Чьи, сколько, откуда и куда делись. Всех за дураков держат.
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23.02.2023 12:56 Ответить
Монастырский унёс эту тайну.... Вместе с деньгами....
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23.02.2023 13:10 Ответить
Может быть. А заодно и позор от "отключенных" камер по всей правительственной Бориспольской трассе.
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23.02.2023 13:15 Ответить
нє лєвую касу а часину слугонародського общака...
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23.02.2023 13:09 Ответить
Дубль 2 -- закріпив .
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23.02.2023 12:52 Ответить
А мы наконец услышим извинения перед народом от всех, защищавших этого урода, включая президента Зеленского?
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23.02.2023 12:54 Ответить
В Україні більше нема корупції!!!
/В.А. Зеленський/
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23.02.2023 13:15 Ответить
Трухін это кошелек зеленского в верховной зраде. да просто не подпишут ему и все бо он хороший хлопиц!!
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23.02.2023 12:54 Ответить
ще в прокуратуру "чicта-сєрдечноє" хай напише.
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23.02.2023 12:54 Ответить
Піде в ОПу? В них там як раз завгоспа нема, одні політики.
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23.02.2023 12:56 Ответить
тихонечко ушел в лес
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23.02.2023 12:56 Ответить
Кстати, насчет "тихонечко ушел". Даже повторю. Мне вот интересно. Мы за последние недели услышали про громкие дела против зеленых барыг Тимошенко, Резниченко, Старуха, Янушевича и прочих, причастных к разворовыванию западной помощи сотнями вагонов и контейнеров. Про дела против замов Резникова на миллиарды гривен. А почему дальше гробовая тишина и нет задержаний и посадок этих гре@анных уродов? Почему замы опять в МО, только теперь типа советниками? Опять "не на часі" или боятся выйти на "величайшего"?
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23.02.2023 13:01 Ответить
Зеленое шоу якобы борьбы со взяточничеством и коррупцией продолжается... Не посадят и из депутатов не выгонят. Потому что на его округе внеочередные выборы и теперь неизвестно кого выберут. А свой сукин сын это свой сукин сын.
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23.02.2023 12:58 Ответить
Посидів більше року в лісі і багато чого переоцінив - піде лісником працювати, кажуть дуже "блатна" і грошовита посада по нинішнім розкладам, да і спокійніше на природі чим в сесійній залі
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23.02.2023 12:58 Ответить
Шановні працівники Печерського РВК м Києва, для вас з'явився Vip клієнт
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23.02.2023 12:58 Ответить
Слуги народу так отмывали Трухина от грязи, что сами вымазались по самые уши. Теперь Трухин сложил мандат, а слуги так и остались в дерьме. Поделом!
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23.02.2023 12:59 Ответить
А "Чєсть імєю" не встиг дописати?Друзья із лєсу тіхонєчко звалі?
Очікуємо виринання цього покидька в ОП-вони всі там осідають.
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23.02.2023 13:01 Ответить
Вирішив таки тихенько ''змитися''
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23.02.2023 13:01 Ответить
в будь-якій пристойній партії тільки но розпочався цей скандал й треба було "тихонечко уйти в лес", але ж ні, людина почала боротися за своє "чесне" ім'я й програла, звичайно..., тому що його зроду в неї не було...
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23.02.2023 13:01 Ответить
Тепер його призначать головою держлісагенства
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23.02.2023 13:01 Ответить
А треба повинну писати.Висіти б йому...
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23.02.2023 13:04 Ответить
вже завтра пошлють послом. хоч в той же таїланд ))
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23.02.2023 13:05 Ответить


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23.02.2023 13:06 Ответить
Ось і все покарання, зато бабла накрався, на все життя вистачить сім'ї.
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23.02.2023 13:07 Ответить
нормальных, порядочных украинцев за ДТП судят и присуждают различные покарания...
в стране эпохи дермака, чтобы избежать справедливого возмездия достаточно просто быть преданным зебилом, особой приближённой к фараону Зе, или, как минимум, платить в зелёный ****** общак часть награбленного на Вэлыкых проектах..
после победы Украины над Московией в честь Зеполеона-победителя вполне реальны возведение Вэлыкых Пирамид, Вэлыкых усыпальниц для касты недоторканой элиты, амфитеатров для зрелищ и Вэлыкых магистралей в никуда, т.е. к ним
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23.02.2023 13:08 Ответить
трухіни, яйця кілограмами, а готівка кубометрами....
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23.02.2023 13:09 Ответить
знайшлась нарешті достойна кандидатура на місце резнікова
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23.02.2023 13:10 Ответить
а шо так раптом?
чи дідусь Джо таки надавав декому копняків?
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23.02.2023 13:12 Ответить
завтра винерне замом резніка
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23.02.2023 13:14 Ответить
всё равно ушел в лес, только вместе с сумкой в багажнике пришлось еще и удостоверение оставить.
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23.02.2023 13:14 Ответить
А на фига ему эта корочка на заграничном курорте.
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23.02.2023 13:16 Ответить
Ще не виїхав у теплі краї з чесно накраденим?
Зовсім не інформують суспільство, а ми турбуємся де поділися Кірюші Тимошенко та інші власники матрасів з грошима. Ось синок Засух знайшовся на відпочинку закордоном, хз як виїхав.
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23.02.2023 13:18 Ответить
ніужелі одногоршочнік Зелі уже прікупіл маєточек на Лазурному Березі, ПоРа валіть, онукам вже накрало?
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23.02.2023 13:21 Ответить
накрав 1 млрд грн і втік.
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23.02.2023 13:24 Ответить
за 30 лет кодлан пробрался к власти украине хана ,там где собирается кодло- от страны ничего не остается
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23.02.2023 13:25 Ответить
"слуги" це збіговисько аморальних виродків ... буха мерзота зкоїла ДТП, постраждало 6 людей, пропонував хабаря поліції, а йому хоч би шо, бо воно ж "касир" в партії "слуг", воно ж корєш "найвеличнішого лідора"... і замість тюрми воно собі гуляє як ні в чому не бувало, їздить за кордон на конференції ... і будьте впернені, "зрітєлі квартала" оберуть це лайно ще раз, бо самі таке ж бидло, яке й обирають...
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23.02.2023 13:30 Ответить
Образився на зелених слуг, бо пальцем не поворушили. Вирішив "уйти в еміграцію" або в "запой"
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23.02.2023 13:31 Ответить
***** полная.............................................................а шо раньше не написал???????????...........................................
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23.02.2023 13:42 Ответить
А подонок Гетьманцев и ще 100+ ЗеКів злодіїв залишаються грабувати?
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23.02.2023 14:01 Ответить
Так. Відсторонити можуть лише тих, хто заважає такому приємному процесу.
"Нардепа Гео Лероса отстранили от участия в работе ВР до конца войны. Этот тот самый скандальный нардеп, который показал Зеленскому средний палец"
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23.02.2023 14:24 Ответить
"Слуга народу" Трухін написав заяву про складання мандата. ДОКУМЕНТ Джерело:
ПЕРЕД ЗАХОДОМ І НАРОДОМ УКРАЇНИ ЦЕ ЯК МЕРТВОМУ ПРИПАРКА - ДОЛЯ Зе ВЛАДИ ВИРІШЕНА ЗАХОДОМ І СМИКАЄТЬСЯ НА КОЛОМОЙСЬКОМУ.
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23.02.2023 14:03 Ответить
трухін разом з зеленським і остальною зеленою шоблою повинні прямиком йти в тюрму і сісти до кінця свого життя за зраду,а корупція це таж зрада.
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23.02.2023 14:27 Ответить
Зацініть "красоту гри" Зе влади - Захід виділив кошти біля 3 млрд доларів на відновлення енергетики України, частину грошей Зе влада розкрала і щоб закрити діри вона просто підвищила тарифи на електроенергію для народу України через ВР
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23.02.2023 14:28 Ответить
А де класичний надпис "честь маю" ))) Таким покидькам місце на зоні. І заяви він має писати про покращення умов перебування у тюрьмі. Дитячий садок а не Верховна Рада..
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23.02.2023 14:40 Ответить
Хто складає мандат як заслуги, а хтось відправляє Єдельвейси захисникам України.
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23.02.2023 14:42 Ответить
Після заяви таких громадян-військовозобов'язаних чекає Резніков з повісткою на медкомісію у військкоматі !!!
Спостерігаймо за грою осіб!!!
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23.02.2023 14:59 Ответить
А коли в тюрму ??
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23.02.2023 15:46 Ответить
 
 