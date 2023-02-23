"Слуга народа" Трухин написал заявление о составлении мандата. ДОКУМЕНТ
Нардеп "Слуги народа" Александр Трухин, подозреваемый в попытке дать полицейскому взятки, написал заявление о составлении мандата.
Заявление опубликовал нардеп Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, соответствующее постановление уже внес регламентный Комитет ВРУ.
Ранее "Слуга народа" Трухин признал, что предлагал взятку и пошел на соглашение с САП.
Напомним, авария с участием автомобиля нардепа партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года в 15:45 на Бориспольской трассе вблизи Киева. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин обладал признаками алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали. Позже более 30 медиа сначала разместили, а затем удалили информацию о том, что нардеп попал в ДТП.
7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виновным. Я не был пьян".
1 февраля 2022 журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался покинуть место аварии. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него с собой сумка, в которой 150 тыс. Но предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес уйду", а затем обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.
2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.
7 сентября НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины Александру Трухину о подозрении в попытке подкупа сотрудников полиции после ДТП в 2021 году.
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і вони нікуди не дінуться.
Їх неможливо переконати.
Їх можна токо наібать.
/В.А. Зеленський/
Очікуємо виринання цього покидька в ОП-вони всі там осідають.
в стране эпохи дермака, чтобы избежать справедливого возмездия достаточно просто быть преданным зебилом, особой приближённой к фараону Зе, или, как минимум, платить в зелёный ****** общак часть награбленного на Вэлыкых проектах..
после победы Украины над Московией в честь Зеполеона-победителя вполне реальны возведение Вэлыкых Пирамид, Вэлыкых усыпальниц для касты недоторканой элиты, амфитеатров для зрелищ и Вэлыкых магистралей в никуда, т.е. к ним
чи дідусь Джо таки надавав декому копняків?
Зовсім не інформують суспільство, а ми турбуємся де поділися Кірюші Тимошенко та інші власники матрасів з грошима. Ось синок Засух знайшовся на відпочинку закордоном, хз як виїхав.
"Нардепа Гео Лероса отстранили от участия в работе ВР до конца войны. Этот тот самый скандальный нардеп, который показал Зеленскому средний палец"
ПЕРЕД ЗАХОДОМ І НАРОДОМ УКРАЇНИ ЦЕ ЯК МЕРТВОМУ ПРИПАРКА - ДОЛЯ Зе ВЛАДИ ВИРІШЕНА ЗАХОДОМ І СМИКАЄТЬСЯ НА КОЛОМОЙСЬКОМУ.
Спостерігаймо за грою осіб!!!