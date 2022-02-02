Трухина исключили из партии "Слуга народа"
Нардеп Александр Трухин был исключен из партии "Слуга народа".
Соответствующее решение было принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля. Об этом сообщила в Телеграмме пресс-секретарь политсилы "Слуга народа" Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Это будет означать прекращение его полномочий как главы Полтавской областной организации партии. Партия также призывает фракцию "Слуги народа" в Верховной Раде как можно скорее собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Александра Трухина для принятия решения", - говорится в заявлении Елены Шуляк.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.
Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.
7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".
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чи буде злив про конверти ?
кто знает - оно манастырскому дозвонилось???
иллюзий не питалне сомневался.
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #кейсТрухина Все видео с камер наблюдения были «зачищены»+видео с нагрудной камеры патрульного По указанию сверху Перед тем,как удалить-сделали себе копии Трухин-"кошелек"ЗЕ, "решала" Большой Стройки «Саша умеет мутить Схемы,в этом его ценность»
Та, вочевидь, з цим проблем не буде доки Бєня виграє мільярдні позови і українських судах завдяки Найвеличнішому правителю тисячоліття.
Хоча, відповідь відома: це фейкова партія
******* и Шлюхевич герои только для кучки галицких дегенератов.
Проект "НОВОРОССИЯ" успешно справится с нацистской, бандеровской плесенью, а потомки немецких полицаев и бандеровцев, а также прочих свидомитов, амнистированных Хрущевым, будут ударно трудиться, перевыполняя нормы на рудниках и стройках нового государства, переучереждённого Народными Республиками.
Йододифицитные, агрессивно скачущие кастрюлеголовые свидомиты- рогульё- галичане, любящие устраивать факельные шествия, в своё время, укусили самую нищую европейскую колонию и Окраина заразилась, взбесившись.
Свидомитая, рогульская, селюковская плесень не прошла тест на человечность, в случае с принятием граждан Окраины, прибывших из пораженного короновирусом Китая. Францюватые потомки сифилитиков-галичан, территории "Берега Свидомой Кости", поддержали закон о продаже земли, самой нищей европейской колонии, из-за возможности получения кредита от МВФ. Кредита, который надо будет кастрюлеголовым потомкам древних шумеров, а в настоящий момент "нерабам" отдавать.
Отличие рагуляки от человека - практически полное отсутствие мозгов. Мозг нужен рогуляке только для того, чтобы отведать "буряковки", а отведав, опорожнить свой "кендюх" под забором соседа, которого рагуль ненавидит.Человек отличается от рагуля тем, что у него присутствует мозг, а население Галиции, которое переболело сифилисом, здоровых мозгов не имеет
Вот почему кастрюлеголовое рагульё такие кровожадные? Да всё потому, что они потомки вонючих бандеровцо-
сопелецевских шлюх . А начиналось, это все, с производства новогодних ЯЛЫНОК оранжевого цвета.Затем скачки и нацистские факельные шествия., кастрюли на башнях... .
Кастрюлеголовому стаду нерабам противопоказано иметь потомство , потому, как потомство будет ещё безумнее своих родителей.
через месяц появится новая партию труханыблювотиназеленая...
от пермены мест слогаемых = ***********************...
Десь у кінці списку на вибув буде і Зе
2 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d1%85%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8b%d1%80.html#comments Комментарии: 5
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d1%85%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8b%d1%80.html
Как и следовало ожидать, в конце концов история с Трухиным взорвалась позором для всей системы Зеленского. Ублюдка покрывали Монастырский и Сухачев, которые никак не мог найти видеозаписи с камер полицейских (на самом деле видели оба). И сам Зеленский.
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d1%85%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8b%d1%80.html#more-152299 Читать далее