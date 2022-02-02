Трухина исключили из партии "Слуга народа"

Нардеп Александр Трухин был исключен из партии "Слуга народа".

Соответствующее решение было принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля. Об этом сообщила в Телеграмме пресс-секретарь политсилы "Слуга народа" Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Это будет означать прекращение его полномочий как главы Полтавской областной организации партии. Партия также призывает фракцию "Слуги народа" в Верховной Раде как можно скорее собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Александра Трухина для принятия решения", - говорится в заявлении Елены Шуляк.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".