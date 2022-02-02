МВД о резонансном ДТП: Трухин не пытался "договориться" с Монастырским
Народный депутат Украины является специальным субъектом уголовного производства. Уголовные производства, в которых он может фигурировать в качестве подозреваемого, входят в подследственность Государственного бюро расследований.
Об этом сообщает департамент коммуникаций МВД, обнародовав свою позицию по ДТП с участием народного депутата Александра Трухина, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что именно потому, что в ходе следствия полицией были получены факты, свидетельствовавшие, что за рулем автомобиля "Ауди" мог быть народный депутат Украины, уголовное производство было передано из Национальной полиции в Государственное бюро расследований.
"По этой причине подчеркиваем, что все попытки представлять суть дела так, что якобы народный депутат Украины А. Трухин о чем-то пытался "договориться" с министром внутренних дел Украины, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП.
"Установление всех фактов и обстоятельств ДТП с участием народного депутата Украины и принятие соответствующих процессуальных решений входят в полномочия Государственного бюро расследований", - резюмировали в МВД.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.
Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.
7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".
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на відео трухін прямим текстом каже:
- я позвоню денису и поговорю с ним..
- якому денису? - питає поліцейский
- монастурському.. домовлюсь з ним.. Я тихесенько зараз до лісу піду. Отвернись...
https://www.youtube.com/watch?v=86uzoruHMgM&t=620s
Навіть не знав, що проголосував, що в його випадку потрібно бігти до ДБР та Монастирського одночасно, в режимі відеоконференції домовлятись.
Як не як «джігіталізація», курва.
Оба фигуранта - равно как и бубачка с дЕрьмаком - одной национальности. Вот такое руководство выбрал мудрый нарид.
Где и когда эта национальность сдавала своих?
Трухін зателефонував головменту "за пагоду покалякать"... с места ДТП...
Ню-ню
А ! Особисто ЗЕ дзвонив і домовлявся за свого дрючбана.
"Трухин не только заместитель главы бюджетного комитета, влиятельный "Слуга народа" и сопредседаталь важной группы межпарламентских связей с Китаем, но и личный бухгалтер-схематозник Зеленского. А это значит, что его все равно будут "отмазывать" до конца. Он очень много знает и очень много умеет. И в ОП очень не хотят, чтоб он заговорил............" (с)
а данное видео это утечка,ну естественно утечка за деньги
ну и без конфет там точно не обошлось
Джерело:
Яка несподіванка!
ДБР імені зеленського всім кодлом ганяється за Порошенком.
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Не читають "манастирські" класики
Монастирський сам домовився з Трухіним
Ведь если бы Трухин попробовал бы о чем-то договориться с министром МВД, то министр немедленно об этом оповестил бы СМИ Все министры МВД Украины всегда так и поступали
Департамент коммуникации МВД хоть сами понимают какой бред они несут?
Хотя о чем я? 95 квартал ...