МВД о резонансном ДТП: Трухин не пытался "договориться" с Монастырским

Народный депутат Украины является специальным субъектом уголовного производства. Уголовные производства, в которых он может фигурировать в качестве подозреваемого, входят в подследственность Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает департамент коммуникаций МВД, обнародовав свою позицию по ДТП с участием народного депутата Александра Трухина, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что именно потому, что в ходе следствия полицией были получены факты, свидетельствовавшие, что за рулем автомобиля "Ауди" мог быть народный депутат Украины, уголовное производство было передано из Национальной полиции в Государственное бюро расследований.

"По этой причине подчеркиваем, что все попытки представлять суть дела так, что якобы народный депутат Украины А. Трухин о чем-то пытался "договориться" с министром внутренних дел Украины, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП.

"Установление всех фактов и обстоятельств ДТП с участием народного депутата Украины и принятие соответствующих процессуальных решений входят в полномочия Государственного бюро расследований", - резюмировали в МВД.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".