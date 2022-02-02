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Новости Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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МВД о резонансном ДТП: Трухин не пытался "договориться" с Монастырским

МВД о резонансном ДТП: Трухин не пытался

Народный депутат Украины является специальным субъектом уголовного производства. Уголовные производства, в которых он может фигурировать в качестве подозреваемого, входят в подследственность Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает департамент коммуникаций МВД, обнародовав свою позицию по ДТП с участием народного депутата Александра Трухина, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что именно потому, что в ходе следствия полицией были получены факты, свидетельствовавшие, что за рулем автомобиля "Ауди" мог быть народный депутат Украины, уголовное производство было передано из Национальной полиции в Государственное бюро расследований.

"По этой причине подчеркиваем, что все попытки представлять суть дела так, что якобы народный депутат Украины А. Трухин о чем-то пытался "договориться" с министром внутренних дел Украины, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП.

"Установление всех фактов и обстоятельств ДТП с участием народного депутата Украины и принятие соответствующих процессуальных решений входят в полномочия Государственного бюро расследований", - резюмировали в МВД.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

Автор: 

ДТП (7687) МВД (9327) цензура (1337) Монастырский Денис (335) Трухин Александр (145)


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Топ комментарии
+43
а дії МВС говорять про те, що Трухін таки домовився з Монастирським.
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02.02.2022 09:32 Ответить
+29
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02.02.2022 09:34 Ответить
+27
Моню стырского задели за живое
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02.02.2022 09:31 Ответить
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Моню стырского задели за живое
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02.02.2022 09:31 Ответить
"..нібито народний депутат України О. Трухін про щось намагався "домовитись" із міністром внутрішніх справ України не відповідають дійсності", - йдеться у повідомленні. "

на відео трухін прямим текстом каже:

- я позвоню денису и поговорю с ним..

- якому денису? - питає поліцейский

- монастурському.. домовлюсь з ним.. Я тихесенько зараз до лісу піду. Отвернись...

https://www.youtube.com/watch?v=86uzoruHMgM&t=620s
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02.02.2022 09:38 Ответить
І ви хочете сказати, що ці 2 жиди не домовилися?
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02.02.2022 09:42 Ответить
- Теперь я меньше миллиона не возьму, иначе добрые мулаты просто не станут меня уважать. ©
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02.02.2022 10:31 Ответить
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02.02.2022 09:55 Ответить
Голосувати за Закони, не означає їх читати, аналізувати і застосовувати. Трухін голосував за помахом руки "тов. Тимоєєва" і побіг до Монастирського.
Навіть не знав, що проголосував, що в його випадку потрібно бігти до ДБР та Монастирського одночасно, в режимі відеоконференції домовлятись.
Як не як «джігіталізація», курва.
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02.02.2022 10:02 Ответить
Началось
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02.02.2022 09:32 Ответить
а дії МВС говорять про те, що Трухін таки домовився з Монастирським.
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02.02.2022 09:32 Ответить
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02.02.2022 09:34 Ответить
зашатался табурет под монастырким и полились бредовые опровержения...те кто успел с утра посмотреть видео ( к 9-ти его уже убрали) не даст соврать - обрезанный трухин не только с монастырским тер, но и патрульным 150К *конфет* прямым текстом пытался напарить...
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02.02.2022 09:34 Ответить
и где ж под ним зашаталось???

Оба фигуранта - равно как и бубачка с дЕрьмаком - одной национальности. Вот такое руководство выбрал мудрый нарид.

Где и когда эта национальность сдавала своих?
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02.02.2022 09:50 Ответить
поп Гапон (полтавский семинарист кстати) в 1905 прекрасно сдал своих же обрезанных ЭСЕРОВ) кстати, все русские цари начиная с Александра I и заканчивая Николаем II люто ненавидели обрезанных и спецом запрещали им селиться в Москве, Киеве, а только за чертой оседлости...
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02.02.2022 10:15 Ответить
Вся історія свідчить про інше.
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02.02.2022 10:39 Ответить
Тобто факт дзвінка вони не заперечують?
Трухін зателефонував головменту "за пагоду покалякать"... с места ДТП...
Ню-ню
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02.02.2022 09:34 Ответить
Хіба він не дзвонив Монастирському ?
А ! Особисто ЗЕ дзвонив і домовлявся за свого дрючбана.
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02.02.2022 09:34 Ответить
Подушка безопасности спокойно сдается на анализ. И вуаля,на ней можно обнаружить на только очки и отпечаток хлебала этого уходящего в лес урода,но и отпечатки очка зеленского,министра мвд,всего дбр и прочих покрывающих это преступление уродов.
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02.02.2022 09:36 Ответить
та вже забудьте за ту подушку...там ще на місці "рішала"бігав в червоній бобці,на кшалт того що в "Кримінальному чтиві" був.
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02.02.2022 12:19 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/8837 -

"Трухин не только заместитель главы бюджетного комитета, влиятельный "Слуга народа" и сопредседаталь важной группы межпарламентских связей с Китаем, но и личный бухгалтер-схематозник Зеленского. А это значит, что его все равно будут "отмазывать" до конца. Он очень много знает и очень много умеет. И в ОП очень не хотят, чтоб он заговорил............" (с)
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02.02.2022 09:36 Ответить
Ну тоді у Трухіна один вихід - через вікно.
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02.02.2022 09:41 Ответить
вот лучше молчите. просто молчите и не отсвечивайте
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02.02.2022 09:37 Ответить
Как молчать у него есть целый зам министра по пропаганде!!Своя на 100%
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02.02.2022 09:56 Ответить
Он не хотел он с ним договорился
а данное видео это утечка,ну естественно утечка за деньги
ну и без конфет там точно не обошлось
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02.02.2022 09:37 Ответить
Ждемо відосіка про Монастирського. І Агрохімії, який буде відмазувати зелену пошесть.
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02.02.2022 09:39 Ответить
Так був Трухін за кермом чи його везли п'яного в багажнику?
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02.02.2022 09:40 Ответить
сяйво найвеличнішого осліпило мвс.
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02.02.2022 09:40 Ответить
тобто система проста і зрозуміла - або на місці злочина карати злочинця, або ніякої відповідальності у подальшому він не понесе
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02.02.2022 09:41 Ответить
поліцейских які оформляли поставити на місце Монастирського керувати а верхушку з жезлом дороги контролювати і підмітати так на місяців 10 з Сухачовим разом тіпа штрафбат ...корупціонери
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02.02.2022 09:42 Ответить
да скорее всего никаких фактов подвига уже и нет. он даже у одного преза документы с подвигами шпилесозерцателей пражских уничтожили. случайно. а то у мони стырского. стырили, да и делу конец.
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02.02.2022 09:43 Ответить
Моня, валите все на Пороха! Труха предлагал патрульному "вознаграждение" в виде "150 конфеток или шоколадок".Можно даже не гадать, что они с фабрики Рошен.
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02.02.2022 09:46 Ответить
Так Трухін взагалі обмовився: Він бажав Петру Олексеевичу зателефонувати!
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02.02.2022 09:52 Ответить
Хотел через Дениску дозвониться до Петра Алексеевича, так как тот не брал трубку. А вдруг бы не хватило шоколадок на вознаграждение.)
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02.02.2022 10:05 Ответить
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02.02.2022 09:47 Ответить
МВД рассмешило от души))) Правда смешно)))))
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02.02.2022 09:51 Ответить
"Зазначається, що саме через те, що в ході слідства поліцією були отримані факти, які свідчили, що за кермом автомобіля "Ауді" міг бути народний депутат України, кримінальне провадження було передано з Національної поліції до Державного бюро розслідувань."

Джерело:

Яка несподіванка!
ДБР імені зеленського всім кодлом ганяється за Порошенком.
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02.02.2022 09:52 Ответить
Не, ну все правильно, прозрачно и честно: ЕСЛИ БЫ ХОТЕЛ ДОГОВАРИВАТЬСЯ ТРУХ С МОНАСТ-КИМ, ТО, КОНЕЧНО ЖЕ, ПРЕСС-СЛУЖБА ОБ ЭТОМ СООБЩИЛА И МЫ ВСЕ ОБ ЭТОМ ЗНАЛИ.
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02.02.2022 09:53 Ответить
Помню как зелупа трухина отмазывал...
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02.02.2022 09:54 Ответить
И обвиняла Риффа в убийстве Шеремета.
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02.02.2022 09:55 Ответить
Кто полгода покрывал Трухина? МВД и ГБР. Это огромный скандал. Второй скандал - откуда у него был кеш и его пора обыскивать уже НАБУ как коррупционера. И копать откуда он взял кеш.
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02.02.2022 09:55 Ответить
В Европе и Америке только за намек на гнусность уже увольняют и идут в отставку. Украинцы хотят именно этого. Хватит смотреть как ворюги и предатели прикрываясь дорогими адвокатами мечтают тырить снова и снова !
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02.02.2022 09:55 Ответить
Адвокаты не нужны, если начальник может закрыть дело, так как ему можно позвонить.
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02.02.2022 09:56 Ответить
"...спростовуй так, щоб ще більше повірили..." (с) (порада для Georges Duroy)
------
Не читають "манастирські" класики
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02.02.2022 09:57 Ответить
На сегодняшний день очень многие люди жалеют,что у Трухина за последние пять месяцев, почему-то ,не случился инфаркт!
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02.02.2022 10:02 Ответить
Теперь вероятность,что этот упырь неожиданно подавится пуговицей со своей ширинки выросла в разы
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02.02.2022 10:18 Ответить
Звичайно, що ні! Там все було у режимі: "сдєлай, бо Зєлєнскому пазваню!"
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02.02.2022 10:03 Ответить
Коррупция во вей красе,Зебил думает что никто не видит ,потому что он не хочет чтобы видели.
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02.02.2022 10:03 Ответить
Трухін не намагався "домовитись" із Монастирським(с)
Монастирський сам домовився з Трухіним
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02.02.2022 10:13 Ответить
Так был телефонный разговор сразу после аварии между трухой и денисиком,если да,то какое содержание разговора могло быть между лосем организовавшим аварию с министром?
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02.02.2022 10:23 Ответить
Ну канешна ...
Ведь если бы Трухин попробовал бы о чем-то договориться с министром МВД, то министр немедленно об этом оповестил бы СМИ Все министры МВД Украины всегда так и поступали
Департамент коммуникации МВД хоть сами понимают какой бред они несут?
Хотя о чем я? 95 квартал ...
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02.02.2022 10:25 Ответить
Монастырского в отставку.
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02.02.2022 10:41 Ответить
Через піврічне покривання цього явного гною, неспростовні докази якого було оприлюднено все-одно тільки через журналістів, вся ця зелена кодла вже остаточно заробила собі на реальні "справи" та неможливисть мати будь-які перспективи в політиці.
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02.02.2022 14:19 Ответить
иПаные слуги... кто еще не успел сдать трухина?
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02.02.2022 21:43 Ответить
 
 