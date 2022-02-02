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Новини П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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МВС про резонансну ДТП: Трухін не намагався "домовитись" із Монастирським

МВС про резонансну ДТП: Трухін не намагався

Народний депутат України є спеціальним суб’єктом кримінального провадження. Кримінальні провадження, в яких він може фігурувати у якості підозрюваного, належать до підслідності Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє департамент комунікацій МВС, оприлюднивши свою позицію щодо ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що саме через те, що в ході слідства поліцією були отримані факти, які свідчили, що за кермом автомобіля "Ауді" міг бути народний депутат України, кримінальне провадження було передано з Національної поліції до Державного бюро розслідувань.

"Через це наголошуємо, що всі намагання представляти суть справи так, що нібито народний депутат України О. Трухін про щось намагався "домовитись" із міністром внутрішніх справ України не відповідають дійсності", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що поліцейські сумлінно виконали свої службові обов’язки з документування цього ДТП.

"Встановлення всіх фактів і обставин ДТП за участю народного депутата України й прийняття відповідних процесуальних рішень належать до повноважень Державного бюро розслідувань", - резюмували в МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трухін на місці ДТП: Я тихесенько зараз до лісу піду. ВIДЕО

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

Автор: 

ДТП (4483) МВС (3512) цензура (363) Монастирський Денис (392) Трухін Олександр (159)


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Топ коментарі
+43
а дії МВС говорять про те, що Трухін таки домовився з Монастирським.
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02.02.2022 09:32 Відповісти
+29
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02.02.2022 09:34 Відповісти
+27
Моню стырского задели за живое
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02.02.2022 09:31 Відповісти
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Моню стырского задели за живое
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02.02.2022 09:31 Відповісти
"..нібито народний депутат України О. Трухін про щось намагався "домовитись" із міністром внутрішніх справ України не відповідають дійсності", - йдеться у повідомленні. "

на відео трухін прямим текстом каже:

- я позвоню денису и поговорю с ним..

- якому денису? - питає поліцейский

- монастурському.. домовлюсь з ним.. Я тихесенько зараз до лісу піду. Отвернись...

https://www.youtube.com/watch?v=86uzoruHMgM&t=620s
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02.02.2022 09:38 Відповісти
І ви хочете сказати, що ці 2 жиди не домовилися?
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02.02.2022 09:42 Відповісти
- Теперь я меньше миллиона не возьму, иначе добрые мулаты просто не станут меня уважать. ©
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02.02.2022 10:31 Відповісти
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02.02.2022 09:55 Відповісти
Голосувати за Закони, не означає їх читати, аналізувати і застосовувати. Трухін голосував за помахом руки "тов. Тимоєєва" і побіг до Монастирського.
Навіть не знав, що проголосував, що в його випадку потрібно бігти до ДБР та Монастирського одночасно, в режимі відеоконференції домовлятись.
Як не як «джігіталізація», курва.
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02.02.2022 10:02 Відповісти
Началось
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02.02.2022 09:32 Відповісти
а дії МВС говорять про те, що Трухін таки домовився з Монастирським.
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02.02.2022 09:32 Відповісти
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02.02.2022 09:34 Відповісти
зашатался табурет под монастырким и полились бредовые опровержения...те кто успел с утра посмотреть видео ( к 9-ти его уже убрали) не даст соврать - обрезанный трухин не только с монастырским тер, но и патрульным 150К *конфет* прямым текстом пытался напарить...
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02.02.2022 09:34 Відповісти
и где ж под ним зашаталось???

Оба фигуранта - равно как и бубачка с дЕрьмаком - одной национальности. Вот такое руководство выбрал мудрый нарид.

Где и когда эта национальность сдавала своих?
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02.02.2022 09:50 Відповісти
поп Гапон (полтавский семинарист кстати) в 1905 прекрасно сдал своих же обрезанных ЭСЕРОВ) кстати, все русские цари начиная с Александра I и заканчивая Николаем II люто ненавидели обрезанных и спецом запрещали им селиться в Москве, Киеве, а только за чертой оседлости...
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02.02.2022 10:15 Відповісти
Вся історія свідчить про інше.
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02.02.2022 10:39 Відповісти
Тобто факт дзвінка вони не заперечують?
Трухін зателефонував головменту "за пагоду покалякать"... с места ДТП...
Ню-ню
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02.02.2022 09:34 Відповісти
Хіба він не дзвонив Монастирському ?
А ! Особисто ЗЕ дзвонив і домовлявся за свого дрючбана.
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02.02.2022 09:34 Відповісти
Подушка безопасности спокойно сдается на анализ. И вуаля,на ней можно обнаружить на только очки и отпечаток хлебала этого уходящего в лес урода,но и отпечатки очка зеленского,министра мвд,всего дбр и прочих покрывающих это преступление уродов.
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02.02.2022 09:36 Відповісти
та вже забудьте за ту подушку...там ще на місці "рішала"бігав в червоній бобці,на кшалт того що в "Кримінальному чтиві" був.
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02.02.2022 12:19 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/8837 -

"Трухин не только заместитель главы бюджетного комитета, влиятельный "Слуга народа" и сопредседаталь важной группы межпарламентских связей с Китаем, но и личный бухгалтер-схематозник Зеленского. А это значит, что его все равно будут "отмазывать" до конца. Он очень много знает и очень много умеет. И в ОП очень не хотят, чтоб он заговорил............" (с)
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02.02.2022 09:36 Відповісти
Ну тоді у Трухіна один вихід - через вікно.
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02.02.2022 09:41 Відповісти
вот лучше молчите. просто молчите и не отсвечивайте
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02.02.2022 09:37 Відповісти
Как молчать у него есть целый зам министра по пропаганде!!Своя на 100%
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02.02.2022 09:56 Відповісти
Он не хотел он с ним договорился
а данное видео это утечка,ну естественно утечка за деньги
ну и без конфет там точно не обошлось
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02.02.2022 09:37 Відповісти
Ждемо відосіка про Монастирського. І Агрохімії, який буде відмазувати зелену пошесть.
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02.02.2022 09:39 Відповісти
Так був Трухін за кермом чи його везли п'яного в багажнику?
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02.02.2022 09:40 Відповісти
сяйво найвеличнішого осліпило мвс.
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02.02.2022 09:40 Відповісти
тобто система проста і зрозуміла - або на місці злочина карати злочинця, або ніякої відповідальності у подальшому він не понесе
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02.02.2022 09:41 Відповісти
поліцейских які оформляли поставити на місце Монастирського керувати а верхушку з жезлом дороги контролювати і підмітати так на місяців 10 з Сухачовим разом тіпа штрафбат ...корупціонери
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02.02.2022 09:42 Відповісти
да скорее всего никаких фактов подвига уже и нет. он даже у одного преза документы с подвигами шпилесозерцателей пражских уничтожили. случайно. а то у мони стырского. стырили, да и делу конец.
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02.02.2022 09:43 Відповісти
Моня, валите все на Пороха! Труха предлагал патрульному "вознаграждение" в виде "150 конфеток или шоколадок".Можно даже не гадать, что они с фабрики Рошен.
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02.02.2022 09:46 Відповісти
Так Трухін взагалі обмовився: Він бажав Петру Олексеевичу зателефонувати!
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02.02.2022 09:52 Відповісти
Хотел через Дениску дозвониться до Петра Алексеевича, так как тот не брал трубку. А вдруг бы не хватило шоколадок на вознаграждение.)
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02.02.2022 10:05 Відповісти
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02.02.2022 09:47 Відповісти
МВД рассмешило от души))) Правда смешно)))))
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02.02.2022 09:51 Відповісти
"Зазначається, що саме через те, що в ході слідства поліцією були отримані факти, які свідчили, що за кермом автомобіля "Ауді" міг бути народний депутат України, кримінальне провадження було передано з Національної поліції до Державного бюро розслідувань."

Джерело:

Яка несподіванка!
ДБР імені зеленського всім кодлом ганяється за Порошенком.
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02.02.2022 09:52 Відповісти
Не, ну все правильно, прозрачно и честно: ЕСЛИ БЫ ХОТЕЛ ДОГОВАРИВАТЬСЯ ТРУХ С МОНАСТ-КИМ, ТО, КОНЕЧНО ЖЕ, ПРЕСС-СЛУЖБА ОБ ЭТОМ СООБЩИЛА И МЫ ВСЕ ОБ ЭТОМ ЗНАЛИ.
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02.02.2022 09:53 Відповісти
Помню как зелупа трухина отмазывал...
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02.02.2022 09:54 Відповісти
И обвиняла Риффа в убийстве Шеремета.
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02.02.2022 09:55 Відповісти
Кто полгода покрывал Трухина? МВД и ГБР. Это огромный скандал. Второй скандал - откуда у него был кеш и его пора обыскивать уже НАБУ как коррупционера. И копать откуда он взял кеш.
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02.02.2022 09:55 Відповісти
В Европе и Америке только за намек на гнусность уже увольняют и идут в отставку. Украинцы хотят именно этого. Хватит смотреть как ворюги и предатели прикрываясь дорогими адвокатами мечтают тырить снова и снова !
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02.02.2022 09:55 Відповісти
Адвокаты не нужны, если начальник может закрыть дело, так как ему можно позвонить.
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02.02.2022 09:56 Відповісти
"...спростовуй так, щоб ще більше повірили..." (с) (порада для Georges Duroy)
------
Не читають "манастирські" класики
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02.02.2022 09:57 Відповісти
На сегодняшний день очень многие люди жалеют,что у Трухина за последние пять месяцев, почему-то ,не случился инфаркт!
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02.02.2022 10:02 Відповісти
Теперь вероятность,что этот упырь неожиданно подавится пуговицей со своей ширинки выросла в разы
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02.02.2022 10:18 Відповісти
Звичайно, що ні! Там все було у режимі: "сдєлай, бо Зєлєнскому пазваню!"
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02.02.2022 10:03 Відповісти
Коррупция во вей красе,Зебил думает что никто не видит ,потому что он не хочет чтобы видели.
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02.02.2022 10:03 Відповісти
Трухін не намагався "домовитись" із Монастирським(с)
Монастирський сам домовився з Трухіним
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02.02.2022 10:13 Відповісти
Так был телефонный разговор сразу после аварии между трухой и денисиком,если да,то какое содержание разговора могло быть между лосем организовавшим аварию с министром?
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02.02.2022 10:23 Відповісти
Ну канешна ...
Ведь если бы Трухин попробовал бы о чем-то договориться с министром МВД, то министр немедленно об этом оповестил бы СМИ Все министры МВД Украины всегда так и поступали
Департамент коммуникации МВД хоть сами понимают какой бред они несут?
Хотя о чем я? 95 квартал ...
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02.02.2022 10:25 Відповісти
Монастырского в отставку.
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02.02.2022 10:41 Відповісти
Через піврічне покривання цього явного гною, неспростовні докази якого було оприлюднено все-одно тільки через журналістів, вся ця зелена кодла вже остаточно заробила собі на реальні "справи" та неможливисть мати будь-які перспективи в політиці.
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02.02.2022 14:19 Відповісти
иПаные слуги... кто еще не успел сдать трухина?
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02.02.2022 21:43 Відповісти
 
 