МВС про резонансну ДТП: Трухін не намагався "домовитись" із Монастирським

Народний депутат України є спеціальним суб’єктом кримінального провадження. Кримінальні провадження, в яких він може фігурувати у якості підозрюваного, належать до підслідності Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє департамент комунікацій МВС, оприлюднивши свою позицію щодо ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що саме через те, що в ході слідства поліцією були отримані факти, які свідчили, що за кермом автомобіля "Ауді" міг бути народний депутат України, кримінальне провадження було передано з Національної поліції до Державного бюро розслідувань.

"Через це наголошуємо, що всі намагання представляти суть справи так, що нібито народний депутат України О. Трухін про щось намагався "домовитись" із міністром внутрішніх справ України не відповідають дійсності", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що поліцейські сумлінно виконали свої службові обов’язки з документування цього ДТП.

"Встановлення всіх фактів і обставин ДТП за участю народного депутата України й прийняття відповідних процесуальних рішень належать до повноважень Державного бюро розслідувань", - резюмували в МВС.

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Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".