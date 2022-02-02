Трухіна виключили із партії "Слуга народу"
Нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу".
Відповідне рішення ухвалено головою партії Оленою Шуляк 2 лютого. Про це повідомила в телеграмі речниця політсили "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Це означатиме припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії. Партія також закликає фракцію "Слуги народу" у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна для ухвалення рішення", - йдеться у заяві Олени Шуляк.
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.
7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".
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Стаття 368-3. Комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми
чи буде злив про конверти ?
кто знает - оно манастырскому дозвонилось???
иллюзий не питалне сомневался.
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #кейсТрухина Все видео с камер наблюдения были «зачищены»+видео с нагрудной камеры патрульного По указанию сверху Перед тем,как удалить-сделали себе копии Трухин-"кошелек"ЗЕ, "решала" Большой Стройки «Саша умеет мутить Схемы,в этом его ценность»
Та, вочевидь, з цим проблем не буде доки Бєня виграє мільярдні позови і українських судах завдяки Найвеличнішому правителю тисячоліття.
Хоча, відповідь відома: це фейкова партія
******* и Шлюхевич герои только для кучки галицких дегенератов.
Проект "НОВОРОССИЯ" успешно справится с нацистской, бандеровской плесенью, а потомки немецких полицаев и бандеровцев, а также прочих свидомитов, амнистированных Хрущевым, будут ударно трудиться, перевыполняя нормы на рудниках и стройках нового государства, переучереждённого Народными Республиками.
Йододифицитные, агрессивно скачущие кастрюлеголовые свидомиты- рогульё- галичане, любящие устраивать факельные шествия, в своё время, укусили самую нищую европейскую колонию и Окраина заразилась, взбесившись.
Свидомитая, рогульская, селюковская плесень не прошла тест на человечность, в случае с принятием граждан Окраины, прибывших из пораженного короновирусом Китая. Францюватые потомки сифилитиков-галичан, территории "Берега Свидомой Кости", поддержали закон о продаже земли, самой нищей европейской колонии, из-за возможности получения кредита от МВФ. Кредита, который надо будет кастрюлеголовым потомкам древних шумеров, а в настоящий момент "нерабам" отдавать.
Отличие рагуляки от человека - практически полное отсутствие мозгов. Мозг нужен рогуляке только для того, чтобы отведать "буряковки", а отведав, опорожнить свой "кендюх" под забором соседа, которого рагуль ненавидит.Человек отличается от рагуля тем, что у него присутствует мозг, а население Галиции, которое переболело сифилисом, здоровых мозгов не имеет
Вот почему кастрюлеголовое рагульё такие кровожадные? Да всё потому, что они потомки вонючих бандеровцо-
сопелецевских шлюх . А начиналось, это все, с производства новогодних ЯЛЫНОК оранжевого цвета.Затем скачки и нацистские факельные шествия., кастрюли на башнях... .
Кастрюлеголовому стаду нерабам противопоказано иметь потомство , потому, как потомство будет ещё безумнее своих родителей.
через месяц появится новая партию труханыблювотиназеленая...
от пермены мест слогаемых = ***********************...
Десь у кінці списку на вибув буде і Зе
2 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d1%85%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8b%d1%80.html#comments Комментарии: 5
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d1%85%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8b%d1%80.html
Как и следовало ожидать, в конце концов история с Трухиным взорвалась позором для всей системы Зеленского. Ублюдка покрывали Монастырский и Сухачев, которые никак не мог найти видеозаписи с камер полицейских (на самом деле видели оба). И сам Зеленский.
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d1%85%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8b%d1%80.html#more-152299 Читать далее