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Новини П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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Трухіна виключили із партії "Слуга народу"

Трухіна виключили із партії

Нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу".

Відповідне рішення ухвалено головою партії Оленою Шуляк 2 лютого. Про це повідомила в телеграмі речниця політсили "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Це означатиме припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії. Партія також закликає фракцію "Слуги народу" у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна для ухвалення рішення", - йдеться у заяві Олени Шуляк.

Читайте також: МВС про резонансну ДТП: Трухін не намагався "домовитись" із Монастирським

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

Трухіна виключили із партії Слуга народу 01

Автор: 

ДТП (4483) цензура (363) Слуга народу (2820) Трухін Олександр (159)


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Топ коментарі
+78
А коли "виключать" з посад тих, хто півроку покривав Трухіна? Ну, там, Зеленського, Міністра МВС і решту, "по мєлочі"...
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02.02.2022 09:40 Відповісти
+37
Вот, что рейтинги животворящие делают....
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02.02.2022 09:43 Відповісти
+30
Вангую, через тиждень-два почуємо свіже откровення від Трухіна про те які ж все-таки гниди в прислузі народів і як він з цим героїчно боровся. А через місяць, можливо, навіть, організує партію типу "Потужна труха" чи "Справжні трухани".
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02.02.2022 09:50 Відповісти
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А що там з тим, що він заступник голови комітету та народний депутат?
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02.02.2022 10:06 Відповісти
А в раде будет продолжать сидеть. Кого там этот курьер будет представлять? Нах такой парламент,нужны новые выборы.
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02.02.2022 10:07 Відповісти
Согласен, нужны внеочередные выборы в ВР. Слишком много дерьма сидит под зонтиком "СН"! В периоды политической нестабильности смена власти должна быть ЧАЩЕ !!!
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02.02.2022 16:16 Відповісти
А що там з іншими залітними вірними зє-лєнінцями? Браарем, наприклад? Нема відео - нема злочину? 😊 Поліції на замітку - зупиняйте, реєструйте, робіть копії матеріалів із злочинами цих "слуг", які "зажали" вам збільшити зарплатню. 😊
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02.02.2022 10:07 Відповісти
Його повинні виключити з Ради і посадити за п'яне водіння!
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02.02.2022 10:08 Відповісти
виключити це класно, а "посадити" чим передбачено?
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02.02.2022 20:42 Відповісти
Передбачено Кримінальним кодексом.
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02.02.2022 20:48 Відповісти
Все вже давно написано, читай Зєбіл:

Стаття 368-3. Комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми
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02.02.2022 21:05 Відповісти
дурню, ти написало: і посадити за п'яне водіння! чим передбачено садити за п'яне водіння, а не хабарі?
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06.02.2022 16:37 Відповісти
Та я зрозумів що ти співчуваєш Трухіну.
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06.02.2022 16:52 Відповісти
що дурню, всралося, то їж не обляпайся, це не який зебільний КК, де можна садити кого хочеш за зо-небуть, ну не переживай дебілку, твої шмаркляві керуються не законом, а примхами власними, а зебілам подобається.
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06.02.2022 17:10 Відповісти
А судить будут его? И за подкуп полицейского, и полицейского, за то, что молчал! Что это было вообще? Торговались до последнего МВД со слугами? 150 кусков - это не деньги уже?
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02.02.2022 10:09 Відповісти
Чому тільки Трухін? А всі хто їхав з ним в одному авто, вони що не бачили ознаки алкосп'яніння?
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02.02.2022 10:14 Відповісти
Сколько же откровенноймрази всплыло при Зеленском! Все непотребное, безнравственное, бесстыжее в одночасье получили высокие должности, власть, право писать законы.
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02.02.2022 10:15 Відповісти
вас зараз забанять- це ж відвертий антисемітизм...
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02.02.2022 10:43 Відповісти
Да, сказочки про умных, способных, добрых, честных, любящих Украину евреев, так и остались сказками. Сказками с недобрым концом
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02.02.2022 10:49 Відповісти
Я на вас в суд подам... А знаєте за що ви спаскудили мої дитячі спогади про казки: "недобрым концом" і байка, якщо цей "конец"- для когось "добрий".
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02.02.2022 11:16 Відповісти
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02.02.2022 11:39 Відповісти
одно слово--зеленые ослы -откуда у этого подонка сто пятьдесят тыс. баксов ? ЛЮДИ ОТ КОВИДА УМИРАЮТ,а вы,зеленые депутаты, получаете ворованные ковидные деньги в конвертах в качестве гонорара ! ВСЕ БУДЕТЕ СИДЕТЬ,нелюди !
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02.02.2022 12:27 Відповісти
сурово
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02.02.2022 10:25 Відповісти
Закрысячил бабки в конвертах для нардепуков,а за это и прикопать могут.именно это причина сдачи этого поца
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02.02.2022 12:33 Відповісти
вночі.... ну можуть же, коли срочно надо )))
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02.02.2022 10:25 Відповісти
Стоп!!! А почему молчит министр МВД ,что ему звонил Трухин и пробовал договорится ?Где его ответствееность ? В Европе такой министр после скандала ушел добровольно в отставку. К сожалению Зеля и Зелебобики живут ну не как ни европейскими ценостями
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02.02.2022 10:34 Відповісти
Мы же все слышали: у Монастырского не было этого видео, он ничего не знал
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02.02.2022 10:50 Відповісти
НедоразвитыеЗелбассы мечтает стать ,как бульбассы и х..йпроссы !
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02.02.2022 14:53 Відповісти
очередной пархатый, ваЗЕлиновский Ублюдок в этом Сброде адекватных( хоть на что-то способных) ровно 1%, малоПИД,,,роский, бенин Нарко-Дегенерат набирает под стать себе, таких же "честных специалистов".....
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02.02.2022 10:37 Відповісти
тепер кого з партії виключить трухін ?
чи буде злив про конверти ?
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02.02.2022 10:46 Відповісти
Які конверти? Сумки.... спортивні.
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02.02.2022 14:40 Відповісти
ну-ну...взбодрятся жабы))) в болото камень кинули - волна пошла)))
кто знает - оно манастырскому дозвонилось???
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02.02.2022 10:48 Відповісти
Как выложат записи перехвата разговора, там много ещё узнаём про эту продажную, бездарную власть
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02.02.2022 10:51 Відповісти
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал ...
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02.02.2022 10:53 Відповісти
Трухина либо полностью оправдают, либо грохнут т.к. Трухин очень много знает. Я, например, жду трухинского типа "самоубийства". Теперь понятен весь тот зашквар с очередным "переворотом" от ЗЕчма и задержанием аж 2-ух "злодеев"
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02.02.2022 10:54 Відповісти
я вот чего-то не могу понять. ну ок, депутат за рулем в пьяном виде попадает в дтп, жертв нет - что ему будет? штраф пятизначный, лишение прав? не критично ни разу с их работой и уровнем доходов. "щире розкаяння", выплата компенсаций за разбитые авто и лица участников, и все? ну а в его моральных и человеческих качествах никто и до этого иллюзий не питал не сомневался.
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02.02.2022 11:02 Відповісти
некритично
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02.02.2022 12:33 Відповісти
А що зелені телеПні вам треба півроку щоб прийняти правильне рішення?? Гнати треба цю заразу зелену як найдалі від управління державою поки вони її остаточно не завалили..
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02.02.2022 11:03 Відповісти
Злобный клоун только политических оппонентов может преследовать, а своих покрывает. Своим - все, врагам - закон. Какой-то неправильный голобородько у вас получился, 73%.
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02.02.2022 11:16 Відповісти
В нього ворогам навіть не закон. а його імітація і знущання над законністю.
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02.02.2022 11:23 Відповісти
"Не прошло девять лун ишак дочку родил". Не думаю, что рядовые дэбээровцы такие тупоголовые, скорее всего исполняют такие приказания такого начальства
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02.02.2022 11:26 Відповісти
Все это будет обратный эффект думаете сгладить тот 3.14 что творит эта власть но уже как снежный ком все больше и больше он растет от бес предела и сокрытий
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02.02.2022 11:32 Відповісти
АСТАНАВИТЕСЬ! А то в слугах россии так никого не останется!
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02.02.2022 11:39 Відповісти
оце покарання треба надати охорону що б часом руки на себе не наклав)))
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02.02.2022 11:42 Відповісти
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1488769232175304708 2 ч



https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #кейсТрухина Все видео с камер наблюдения были «зачищены»+видео с нагрудной камеры патрульного По указанию сверху Перед тем,как удалить-сделали себе копии Трухин-"кошелек"ЗЕ, "решала" Большой Стройки «Саша умеет мутить Схемы,в этом его ценность»
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02.02.2022 11:48 Відповісти
Теперь бюджет Украины хорошо просядет, ведь труха прихватит его часть в спортивной сумке)
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02.02.2022 12:06 Відповісти
То що було у сумці - це лише на кишенькові витрати.
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02.02.2022 13:42 Відповісти
Виключили з віртуальної партіі-ха-ха.та там всі ,бл"дь, "партійці" такі самі,як цей трухін,або ще гірші: аферісти, хабарники,запроданці і т.п.
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02.02.2022 12:39 Відповісти
А притягнення до відповідальності за спробу дачі хабаря буде?
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02.02.2022 12:42 Відповісти
Дядя Вова, что-ты родной, не было спички...
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02.02.2022 13:09 Відповісти
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02.02.2022 13:30 Відповісти
Исключили из партии .. чи не катастрофа... он мажоритарщик и так и останется депутатом ( еще одна причина ликвидировать мажоритарку раз и навсегда, как бы власть не хотела ее реанимировать) Нужно лишать депутатского мандата и возбуждать дело по поводу ДТП с отягчающими факторами ( нетрезвое состояние) и второе дело ( даже более серьезное) попытка дачи взятки должностному лицу. Правда всем понятно.. что ну кто ж его посадит... У нас один закон для всех это только на бумаге. Кстати нужно ставить вопрос почему так долго тянули с делом ( пока не появился видосик).. и кто за это должен ответить.
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02.02.2022 13:32 Відповісти
Чи не поспішили? Хто ж тепер буде доляри розподілти серед "слуг"?
Та, вочевидь, з цим проблем не буде доки Бєня виграє мільярдні позови і українських судах завдяки Найвеличнішому правителю тисячоліття.
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02.02.2022 13:39 Відповісти
Шура, чекаємо від тебе одкровень на цих гадів які так несправедливо з тобою)) Починай говорити.)
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02.02.2022 14:04 Відповісти
що це за партія, в якій голова одноосібно може виключити члена з партії?
Хоча, відповідь відома: це фейкова партія
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02.02.2022 14:06 Відповісти
Не кошэр , ой не кошэр .. так с Трухой поступать ..
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02.02.2022 14:39 Відповісти
Пропил деньги из общака слуг, осталось 150 тыщ - такое не прощается!
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02.02.2022 14:43 Відповісти
ОГО КАК НАКАЗАЛИ ПРЯМ
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02.02.2022 15:07 Відповісти
Потомки сифилитиков и чубатых строителей Черного моря, под предводительством пейсатых, которые контролируют все процессы происходящие на Окраине, переименовали поселок Тельманово Новоазовского района. Эрнст Тельман был антифашистом. Переименование населённого пункта является ещё одним доказательством того, что в самой нищей Эуропейской колонии пришли к власти нацисты.
******* и Шлюхевич герои только для кучки галицких дегенератов.
Проект "НОВОРОССИЯ" успешно справится с нацистской, бандеровской плесенью, а потомки немецких полицаев и бандеровцев, а также прочих свидомитов, амнистированных Хрущевым, будут ударно трудиться, перевыполняя нормы на рудниках и стройках нового государства, переучереждённого Народными Республиками.
Йододифицитные, агрессивно скачущие кастрюлеголовые свидомиты- рогульё- галичане, любящие устраивать факельные шествия, в своё время, укусили самую нищую европейскую колонию и Окраина заразилась, взбесившись.
Свидомитая, рогульская, селюковская плесень не прошла тест на человечность, в случае с принятием граждан Окраины, прибывших из пораженного короновирусом Китая. Францюватые потомки сифилитиков-галичан, территории "Берега Свидомой Кости", поддержали закон о продаже земли, самой нищей европейской колонии, из-за возможности получения кредита от МВФ. Кредита, который надо будет кастрюлеголовым потомкам древних шумеров, а в настоящий момент "нерабам" отдавать.
Отличие рагуляки от человека - практически полное отсутствие мозгов. Мозг нужен рогуляке только для того, чтобы отведать "буряковки", а отведав, опорожнить свой "кендюх" под забором соседа, которого рагуль ненавидит.Человек отличается от рагуля тем, что у него присутствует мозг, а население Галиции, которое переболело сифилисом, здоровых мозгов не имеет
Вот почему кастрюлеголовое рагульё такие кровожадные? Да всё потому, что они потомки вонючих бандеровцо-
сопелецевских шлюх . А начиналось, это все, с производства новогодних ЯЛЫНОК оранжевого цвета.Затем скачки и нацистские факельные шествия., кастрюли на башнях... .
Кастрюлеголовому стаду нерабам противопоказано иметь потомство , потому, как потомство будет ещё безумнее своих родителей.
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02.02.2022 15:21 Відповісти
Йди собі додому москалику, снег башка попадет....
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02.02.2022 17:16 Відповісти
яке чесне обличчя справжнього арійця!
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02.02.2022 15:23 Відповісти
Ну так правильно) Лесником его назначить, он же в лес хотел, сам говорил - отпусти, я в лес пойду))
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02.02.2022 15:23 Відповісти
І піде Трухін до Разумкова. Той не візьме. І почвалає Трухін до ОПЗЖ... Коротше --шукай сашу, бери люсю і робіть партію--"Мама любіт скорость"
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02.02.2022 17:51 Відповісти
Опа на. А шо случилось? Много денег, предназначенных на раздачу, хапанул? Или ...?
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02.02.2022 18:07 Відповісти
зеленую блювотину выкинули с зеленой блювотины...
через месяц появится новая партию труханыблювотиназеленая...
от пермены мест слогаемых = ***********************...
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02.02.2022 18:16 Відповісти
Як я вже неодноразово заявляв, єдина користь від існування цієї зеленої кодли - це кількість мемів, що вони генерують. Хоч посміятися можна

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02.02.2022 18:55 Відповісти



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02.02.2022 19:23 Відповісти
Йофаные зелёные ублюдки,сбивайте своих избирателей,грабьте их.Вони варті того.Горіть разом з ними.
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02.02.2022 19:39 Відповісти
Виключили щоб Зеля не пагіб. Ткачу орден від наступної влади гарантований.
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02.02.2022 19:41 Відповісти
Партизанский отряд с предателем, с такими чиновниками и депутатами не надо и москаля, благодаря им за 30 лет страна отстала даже от Польши безвозвратно ...
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02.02.2022 20:54 Відповісти
правильная реакция.
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02.02.2022 21:39 Відповісти
Зеленське бидло з артистами і ведучими прийшли до влади одним словом і зрозумілим що нєхєр робити європейські закони бо це бидло саме їх перше порушує
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02.02.2022 22:56 Відповісти
эй, зешобла, ВР там у вас еще доверия у населения не утратила? разгонять указом гидранта не пора?
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02.02.2022 23:03 Відповісти
Перший пішов.
Десь у кінці списку на вибув буде і Зе
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02.02.2022 23:49 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d1%85%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8b%d1%80.html «Сумка Трухина» … досталась Монастырскому? А вторая - Сухачеву?
2 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d1%85%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8b%d1%80.html#comments Комментарии: 5
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d1%85%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8b%d1%80.html

Как и следовало ожидать, в конце концов история с Трухиным взорвалась позором для всей системы Зеленского. Ублюдка покрывали Монастырский и Сухачев, которые никак не мог найти видеозаписи с камер полицейских (на самом деле видели оба). И сам Зеленский.
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d1%85%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8b%d1%80.html#more-152299 Читать далее
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03.02.2022 01:54 Відповісти
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