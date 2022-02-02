Трухіна виключили із партії "Слуга народу"

Нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу".

Відповідне рішення ухвалено головою партії Оленою Шуляк 2 лютого. Про це повідомила в телеграмі речниця політсили "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Це означатиме припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії. Партія також закликає фракцію "Слуги народу" у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна для ухвалення рішення", - йдеться у заяві Олени Шуляк.

Читайте також: МВС про резонансну ДТП: Трухін не намагався "домовитись" із Монастирським

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".