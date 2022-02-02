"Мені соромно. У стані шоку я наговорив багато дурниць": Трухін заявив про готовність скласти мандат, якщо "вимагатимуть команда і ситуація"

Народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін, який причетний до ДТП, заявив про готовність нести відповідальність за свої вчинки та скласти депутатський мандат, якщо цього вимагатиме партія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на коментар Олександра Трухіна для "Interfax".

"Я усвідомлюю свою політичну відповідальність і розумію рішення своїх однопартійців і колег по фракції... Я не приховую, що хотів якнайшвидше піти з місця аварії. Я усвідомлював свій статус народного депутата і передбачав публічний резонанс, до якого призведе аварія незалежно від того, винен я чи ні. Я не втік і не ховався з місця аварії ще до прибуття поліцейських, а хотів піти, коли вже було надано допомогу всім учасникам ДТП. Якщо команда та ситуація змусить скласти мандат, я готовий понести цю відповідальність", - йдеться у коментарі нардепа.

За його словами, він "щиро шкодує, що він опинився в епіцентрі цього скандалу".

"Щодо моєї поведінки на місці аварії. Мені соромно. У стані шоку я дійсно наговорив багато дурниць, які в звичайному стані я не повторив би. Я хотів би вибачитися перед усіма, кого торкнулася моя реакція в шоковому стані", - зауважив Трухін.

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Нардеп каже, що його поведінці "навряд чи є виправдання".

"Я розумію, що зараз багатьох обурюють емоції та бажання приписати мені всі можливі злочини, але я не давав нікому хабара, не брав хабара і, дякувати Богові, в результаті аварії всі залишилися живі та здорові", - повідомив він.

За словами Трухіна, протягом останніх п'яти місяців він повною мірою "співпрацював із правоохоронцями, проводив слідчі заходи, давав свідчення та надав співробітникам ДБР і Національної поліції всю інформацію".

"І якщо потрібно - готовий пройти це ще раз до завершення розслідування", - додав нардеп.

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Нагадаємо, 23 серпня 2021 р. сталася аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна. Він не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в авто, який своєю чергою протаранив ще один автомобіль.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП. У поліції повідомили, що це розслідування доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських, на яких видно, що Трухін намагався покинути місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс, а коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити за право піти з місця ДТП.