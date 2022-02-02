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Новини
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"Мені соромно. У стані шоку я наговорив багато дурниць": Трухін заявив про готовність скласти мандат, якщо "вимагатимуть команда і ситуація"

Народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін, який причетний до ДТП, заявив про готовність нести відповідальність за свої вчинки та скласти депутатський мандат, якщо цього вимагатиме партія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на коментар Олександра Трухіна для "Interfax".

"Я усвідомлюю свою політичну відповідальність і розумію рішення своїх однопартійців і колег по фракції... Я не приховую, що хотів якнайшвидше піти з місця аварії. Я усвідомлював свій статус народного депутата і передбачав публічний резонанс, до якого призведе аварія незалежно від того, винен я чи ні. Я не втік і не ховався з місця аварії ще до прибуття поліцейських, а хотів піти, коли вже було надано допомогу всім учасникам ДТП. Якщо команда та ситуація змусить скласти мандат, я готовий понести цю відповідальність", - йдеться у коментарі нардепа.

За його словами, він "щиро шкодує, що він опинився в епіцентрі цього скандалу".

"Щодо моєї поведінки на місці аварії. Мені соромно. У стані шоку я дійсно наговорив багато дурниць, які в звичайному стані я не повторив би. Я хотів би вибачитися перед усіма, кого торкнулася моя реакція в шоковому стані", - зауважив Трухін.

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Нардеп каже, що його поведінці "навряд чи є виправдання".

"Я розумію, що зараз багатьох обурюють емоції та бажання приписати мені всі можливі злочини, але я не давав нікому хабара, не брав хабара і, дякувати Богові, в результаті аварії всі залишилися живі та здорові", - повідомив він.

За словами Трухіна, протягом останніх п'яти місяців він повною мірою "співпрацював із правоохоронцями, проводив слідчі заходи, давав свідчення та надав співробітникам ДБР і Національної поліції всю інформацію".

"І якщо потрібно - готовий пройти це ще раз до завершення розслідування", - додав нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про ДТП зі "слугою народу" Трухіним: "Нічого тут страшного немає. Не хочу звертати на це велику увагу"

Нагадаємо, 23 серпня 2021 р. сталася аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна. Він не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в авто, який своєю чергою протаранив ще один автомобіль.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП. У поліції повідомили, що це розслідування доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських, на яких видно, що Трухін намагався покинути місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс, а коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити за право піти з місця ДТП. 

депутат (1781) Слуга народу (2820) Трухін Олександр (159)


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Топ коментарі
+52
Шок терміном в півроку. Ще один зе кандидат в Книгу Рекордів Гіннеса.
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02.02.2022 22:14 Відповісти
+48
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02.02.2022 22:25 Відповісти
+45
"шоковий стан". раніше це називалось "ужратий як свиня". ))
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02.02.2022 22:19 Відповісти
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Актер хреновый. Ни слез, ни соплей А по факту очередной лжец и подлец из "стада негодяев"
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03.02.2022 06:52 Відповісти
Іди нахер потвора срана. Шкода, що стільки скотів стало депутатами. Ти гнида і гівно один з потвор. інші поки що шлюхи урода.
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03.02.2022 06:54 Відповісти
**** ГНИЛАЯ
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03.02.2022 07:03 Відповісти
Знову крокодилові сльози замість сліз катарсису.
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03.02.2022 08:38 Відповісти
Зеля теж в шоці від можливого президенства наобіцяв довірливому народу рай і що?За все доведеться відповідати.Не забудем не пробачим.
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03.02.2022 08:57 Відповісти
Пристроят к другой кормушки полюбасу
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03.02.2022 08:58 Відповісти
Це ми в шоці, а не він. Що президент та міністр мвс у нас покривають злочинців, що ота вся зелена шобла це банда ще гірша за януковську!
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03.02.2022 09:12 Відповісти
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03.02.2022 09:14 Відповісти
шок? теперь это так называется? "да он не бухой, он просто в состоянии шока! мамой клянусь!"
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03.02.2022 09:15 Відповісти
Самое интересное ,сегодня Аваков сказал ,что он 150000т долл, предлагал, раньше вроде гривень.
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03.02.2022 12:25 Відповісти
Политическая? Уголовная дядя, уголовная!
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03.02.2022 09:16 Відповісти
стыдно даже через 5 месяцев..., господи, как же он мучился бедный так долго, ночи, наверное, не спал...
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03.02.2022 09:35 Відповісти
Гнида клоуновская почувствовала что отрывают от кормушки и петь стала по другому. Урод моральный. Это команда Зе, а во главе самый мотерый лицемер это КЛОУН.
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03.02.2022 09:39 Відповісти
А, з сумкою що будемо робити? А, салдатік?
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03.02.2022 09:46 Відповісти
моральный урод высшего разряда
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03.02.2022 09:47 Відповісти
Ще не було в історії України найганебніших сторінок! Роки з 2019 - вирвані з життя! Такими цинічними не були навіть януковича сраколизи. Але зє - переплюнули всіх! Ворожі на 100% до народу! Зрадники й лицеміри!
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03.02.2022 09:49 Відповісти
Роки з 2019 - вирвані з життя!
Нет, это не потерянные года. Это время отброшенное назад. И, дай бог, начиная с 24-го нужно будет лет 5 чтобы вернуться к уровню 19-го года. А, только потом, при условии что мудрый нарид не устанет, начать двигаться дальше.
В общем, как всегда. "Шаг вперёд и два назад"
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03.02.2022 11:03 Відповісти
З 2010-го, бо після того, як вибрали президентом ЗЕКА, то стало ясно, що діло темне... Одним словом - Ющ був останнім нормальним
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03.02.2022 11:38 Відповісти
Ющ может и был нормальным, но бесхребетный, свои же и похорони его карьеру когда начали дерибан.
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03.02.2022 11:44 Відповісти
Як можна згадувати ту гидоту? Що моральну що фізичну?
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03.02.2022 11:59 Відповісти
Если внимательно и вдумчиво читать, то только один вывод вырисовывается - Трухин просто публично лжет.
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03.02.2022 09:52 Відповісти
до этого этот "уважаемый" депутат от зеленой партии "зробимо це разом", на протяжении года не чувствовал ни стыда, ни ответственности, и лишь благодаря видео записи у него резко все обострилось?
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03.02.2022 09:57 Відповісти
Уголовное и политическое наказании Трухину не изменят сущность.От всех слуг надо каждому в реальной жизни держаться как можно дальше и никогда таких не допускать к управлению государством. Начальников МВС и ДБР необходимо привлечь к уголовной ответственности,а Генпрокурору запретить работать в правоохранительных органах.
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03.02.2022 09:58 Відповісти
Это тело выбрали в моем городе(Каменское)Его приемная депутата рядом с моей мастерской,закрылась на второй день после выборов и не работала не дня за 3 года.Верить этому пид@ру нельзя!
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03.02.2022 10:01 Відповісти
сейчас заплачу)))
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03.02.2022 10:08 Відповісти
А коли за кермо бухий сідав, "статус нардепа" ніде не піджимав? Гидотне , нице створіння.
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03.02.2022 10:13 Відповісти
Йому соромно. Він мимо горщика покакав.... Імбецил
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03.02.2022 10:21 Відповісти
До чого тут "соромно" ,"ноговорив дурниць"? Це було: водіння в нетверезому вигляді, скоєння ДТП з потерпілими середньої тяжкості, спроба втечі з місця ДПТ і спроба підкупу поліції.
Тут має бути розслідування, суд і реальний термін, а не "здам мандат".
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03.02.2022 10:36 Відповісти
Точнее сказать не "в состоянии шока", а "в состоянии распальцовки и ощущения полной безнаказанности" он наговорил много чего лишнего.
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03.02.2022 11:13 Відповісти
"Готовий скласти мандат якщо того вимагають команда і ситуація", а зовсім не тому що п'яний за кермом спровокував аварію з багатьма постраждалими, не тому що пів року брехав що його за кермом не було, не тому що намагався дати хабаря поліцейському. Це все що треба знати про цих зеленських паскуд у ВР та ОП.
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03.02.2022 11:38 Відповісти
Ага , а мы поверили , пол-года твердить что не был за рулем и уходить от ответственности! А теперь белый и пушистый! Сидеть ты должен , а не просто из депутатов уйти - сидеть!
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03.02.2022 11:43 Відповісти
Це ще раз показує---яка цинічна,брехлива,безвідповідальна зелена влада.І все іде від "головного" ЗЕ.
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03.02.2022 11:54 Відповісти
Брехло
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03.02.2022 11:59 Відповісти
А це зелене створіння було ж у партії попереднтої влади. І ні один тут "політичний оглядач" і не згадає про то.
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03.02.2022 12:01 Відповісти
Гідний вчинок.
Щоб тут не писали "розумники" але візнати публічно провину це гідний вчинок. 99% що більшість хто критикує тут НІКОЛИ не визнавали свої помилки публічно й казали що їм соромно за свій вчинок. (Кацапи й школяри не рахуются, з їми зрозуміло).
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03.02.2022 12:07 Відповісти
А ви йому організуйте флешмоб до піськограя, щоб нагородив брата по крові орденом св"ятого ********* з занесенням в грудну клітку. Сострадалец хренов.
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03.02.2022 15:18 Відповісти
Доречі ось чому Україна не РоССія. На рф поліцейських на швабру саджають за те що депутата "напрягать вздумалі халопьі".... тому кацапня й беснується тут у коментарях.
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03.02.2022 12:10 Відповісти
Александр Николаевич Трухин , будучи депутатом Полтавської обласної ради був членом блоку Петра Порошенка ,,Солідарність,, с 2015 по 2019 рік . Сколько у Зеленского таких идейньіх в борьбе за счастье народа ?
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03.02.2022 12:17 Відповісти
і серлещ був демутантом БПП, і навіть у Верховній Раді.
Тільки весь прикол в тому, що БПП в 2014/15рр - це був де-факто блок 9-ти партій (чотири з якого становили блок Удар Кличка), куди входили на паритетних засадах всі представники тих дев'яти, включно з Укропу баби бені (так, був тоді такий союз!). Партія "Солідарність" в ту пору мала лише 11% вирішального голосу в своєму блоці!
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03.02.2022 18:58 Відповісти
Вот именно в Солидарности он и был с 2015 по 2019 год , и это значит , что всех депутатов из слуг народа нужно копать биографии и обнародовать , что бы в следующий раз перебежчиков не было ни у кого , а то по пять партий у некоторых и все в депутатах!
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03.02.2022 23:46 Відповісти
Ну, он же извинился!😭 Давайте его простим и денег дадим😘
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03.02.2022 12:26 Відповісти
преЗЕдент так и сделает
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03.02.2022 12:40 Відповісти


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03.02.2022 13:19 Відповісти
А до чого тут ДТП? Це єврейський касир слуг олігархата. Він розкладає гроші в конверти.
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03.02.2022 13:22 Відповісти
Соромно ??? За це взагалі то кримінальна відповідальність передбачена !
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03.02.2022 15:40 Відповісти
та він чхає на всіх.... яке соромно, хочеться щось сказать та один закон не дає
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03.02.2022 17:34 Відповісти
Я прослезился...
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05.02.2022 00:34 Відповісти
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