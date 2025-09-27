В Великобритании будут судить местного политика Натана Гилла за получение взяток от пророссийского нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина за распространение пророссийских тезисов.

Как отмечается, на это обратил внимание в соцсетях депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности", офицер ВСУ Александр Погребиский. Зато в Украине до сих пор продолжается позорный судебный процесс по клевете предателя Волошина против военного, который защищает Украину на фронте.

"Уже шестой год Печерский суд судит меня за нападение на "государственного деятеля" Волошина, который сбежал раньше времени перед самой полномасштабкой в Беларусь! Шестой год государство защищает Волошина от меня! Четвертый год я, боевой офицер, защищаю государство от россиян, и защищаюсь от власти в судах", - отмечает Погребиский.





Инцидент с "нападением" на Волошина

Как известно, 21 июля 2020 года Александр Погребиский возле Верховной Рады стал случайным свидетелем инцидента, когда нардепа Волошина, в знак протеста против его антиукраинских заявлений с трибуны, парламента облили зеленкой.

"С моей стороны не было абсолютно никаких действий, в которых меня можно обвинять. Я считаю, что это - абсолютно политическое давление на меня как на оппозиционного украинского политика", - пояснил тогда Погребиский.

"Если бы СБУ вовремя реагировала на антигосударственные призывы народных депутатов, в частности - Волошина, когда он позволял себе с трибуны говорить, что украинское государство является не суверенным, то, возможно, эти люди, которые таким образом пытались его воспитать, не делали бы этих вещей", - считает Погребиский.

По клевете Волошина тогда Погребиского задержали силовики. Печерский райсуд Киева отпустил его под личные обязательства лидера "ЕС" Петра Порошенко и народных депутатов. Все эти годы рассмотрение дела затягивалось из-за постоянной неявки в суд Волошина и его представителей.

"Та риторика и те тезисы, которые несут представители ОПЗЖ, народные депутаты и Волошин, являются враждебными к государственному суверенитету, независимости нашего с вами государства. И, конечно, это политическое давление на своих политических оппонентов", - заявил Погребиский после очередного сорванного заседания суда.

О том, что бывший депутат Верховной Рады от ОПЗЖ сейчас с семьей живет в Беларуси, сообщил Рух ЧЕСНО.

14 сентября 2022 года Печерский суд прислал очередную повестку Погребискому, который после боевой травмы на фронте проходил лечение.

Что в "Евросолидарности" говорят о Погребиском?

Депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности", лидер ветеранской организации "Res_Publika. Брати по зброї" Погребиский 24 февраля в партийном офисе присоединился к организации батальона теробороны. Погребиский участвовал в защите столицы и эвакуации жителей Ирпеня, одним из первых вошел в только что освобожденную от оккупантов Бучу и показал жуткие кадры разоренного городка.

После освобождения Киевщины Погребиский продолжил службу в 46-й бригаде Десантно-штурмовых войск, которая участвовала в боях за освобождение Херсонщины и на Донбассе в районе Бахмута и защищала Соледар. В боях получил контузии и ранения.

С 1 августа 2024 года Погребиский стал командиром батальона беспилотных систем КАРА 53-й ОМБр. В декабре 2024 года Погребиский получил награду "Срібний хрест". С января этого года выполняет задачи на других направлениях.

Что известно о деле Гилла?

Как сообщило агентство Reuters, экс-депутат Европейского парламента и экс-лидер партии Reform UK в Уэльсе (Великобритания) Натан Гилл признал себя виновным в восьми эпизодах взяточничества за продвижение пророссийской позиции в Европарламенте. В этом деле фигурирует нардеп-беглец от ОПЗЖ Олег Волошин.

