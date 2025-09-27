РУС
1 595 26

Британский суд считает предателя Волошина российским агентом, а Печерский суд за его клевету шестой год преследует офицера Погребиского, - "Евросолидарность"

В Великобритании будут судить местного политика Натана Гилла за получение взяток от пророссийского нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина за распространение пророссийских тезисов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Евросолидарности".

Погребисский

Как отмечается, на это обратил внимание в соцсетях депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности", офицер ВСУ Александр Погребиский. Зато в Украине до сих пор продолжается позорный судебный процесс по клевете предателя Волошина против военного, который защищает Украину на фронте.

"Уже шестой год Печерский суд судит меня за нападение на "государственного деятеля" Волошина, который сбежал раньше времени перед самой полномасштабкой в Беларусь! Шестой год государство защищает Волошина от меня! Четвертый год я, боевой офицер, защищаю государство от россиян, и защищаюсь от власти в судах", - отмечает Погребиский.

Погребисский
Погребисский

Инцидент с "нападением" на Волошина

Как известно, 21 июля 2020 года Александр Погребиский возле Верховной Рады стал случайным свидетелем инцидента, когда нардепа Волошина, в знак протеста против его антиукраинских заявлений с трибуны, парламента облили зеленкой.

"С моей стороны не было абсолютно никаких действий, в которых меня можно обвинять. Я считаю, что это - абсолютно политическое давление на меня как на оппозиционного украинского политика", - пояснил тогда Погребиский.

"Если бы СБУ вовремя реагировала на антигосударственные призывы народных депутатов, в частности - Волошина, когда он позволял себе с трибуны говорить, что украинское государство является не суверенным, то, возможно, эти люди, которые таким образом пытались его воспитать, не делали бы этих вещей", - считает Погребиский.

Также читайте: Офицера ВСУ Погребиского снова вызывают в суд по делу об обливании зеленкой предателя Волошина, который давно сбежал из Украины. ФОТО

По клевете Волошина тогда Погребиского задержали силовики. Печерский райсуд Киева отпустил его под личные обязательства лидера "ЕС" Петра Порошенко и народных депутатов. Все эти годы рассмотрение дела затягивалось из-за постоянной неявки в суд Волошина и его представителей.

"Та риторика и те тезисы, которые несут представители ОПЗЖ, народные депутаты и Волошин, являются враждебными к государственному суверенитету, независимости нашего с вами государства. И, конечно, это политическое давление на своих политических оппонентов", - заявил Погребиский после очередного сорванного заседания суда.

О том, что бывший депутат Верховной Рады от ОПЗЖ сейчас с семьей живет в Беларуси, сообщил Рух ЧЕСНО.

14 сентября 2022 года Печерский суд прислал очередную повестку Погребискому, который после боевой травмы на фронте проходил лечение.

Что в "Евросолидарности" говорят о Погребиском?

Депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности", лидер ветеранской организации "Res_Publika. Брати по зброї" Погребиский 24 февраля в партийном офисе присоединился к организации батальона теробороны. Погребиский участвовал в защите столицы и эвакуации жителей Ирпеня, одним из первых вошел в только что освобожденную от оккупантов Бучу и показал жуткие кадры разоренного городка.

Также читайте: Суд над депутатом Киевсовета и воином Погребиским по делу об обливании зеленкой беглого экс-нардепа Волошина до сих пор продолжается

После освобождения Киевщины Погребиский продолжил службу в 46-й бригаде Десантно-штурмовых войск, которая участвовала в боях за освобождение Херсонщины и на Донбассе в районе Бахмута и защищала Соледар. В боях получил контузии и ранения.

С 1 августа 2024 года Погребиский стал командиром батальона беспилотных систем КАРА 53-й ОМБр. В декабре 2024 года Погребиский получил награду "Срібний хрест". С января этого года выполняет задачи на других направлениях.

Что известно о деле Гилла?

Как сообщило агентство Reuters, экс-депутат Европейского парламента и экс-лидер партии Reform UK в Уэльсе (Великобритания) Натан Гилл признал себя виновным в восьми эпизодах взяточничества за продвижение пророссийской позиции в Европарламенте. В этом деле фигурирует нардеп-беглец от ОПЗЖ Олег Волошин.

Европейская Солидарность (1077) Волошин Олег ОПЗЖ (31) Погребиский Александр (15)
+12
мальок з антимайданним мусорком за вказівкою гідранта, як завжди, переслідують патріотів і викривачів та стелять червону доріжку )(уйлостану з ригоаналами.
27.09.2025 11:58 Ответить
+7
Кращі захищають Україну і багато з яких загинули ,ну а проросійське бидло жирує ,або відсиджуєтся за кордоном ,що до суддів це не українські судди вони працюють на корупціонерів і ворогів ,хоч мають космічні зарплати і пенсії під час війни за рахунок українських платників податків.
27.09.2025 12:09 Ответить
+4
Потрібен закон, яким всі агенти пітьми, зв'язок яких з її спецслужбами доведено українськими, американськими чи європейськими судами, оголошуються в Україні поза законом.
27.09.2025 11:59 Ответить
мальок з антимайданним мусорком за вказівкою гідранта, як завжди, переслідують патріотів і викривачів та стелять червону доріжку )(уйлостану з ригоаналами.
27.09.2025 11:58 Ответить
Потрібен закон, яким всі агенти пітьми, зв'язок яких з її спецслужбами доведено українськими, американськими чи європейськими судами, оголошуються в Україні поза законом.
27.09.2025 11:59 Ответить
Ценный кадр для жОПы.
27.09.2025 12:07 Ответить
Кращі захищають Україну і багато з яких загинули ,ну а проросійське бидло жирує ,або відсиджуєтся за кордоном ,що до суддів це не українські судди вони працюють на корупціонерів і ворогів ,хоч мають космічні зарплати і пенсії під час війни за рахунок українських платників податків.
27.09.2025 12:09 Ответить
Суддівська мафія відома навіть за межами України,я думаю її треба лопати через коліно,по закону з нею нічого не зробиш,так як вони судді вами себе виправдовують.А щоб ламати треба політична воля,її нема.
27.09.2025 12:18 Ответить
Зебiли багато шкоди накоiли. Ото ж бо, воздасться iм по заслузi, коли Залужний стане Президентом.
27.09.2025 12:12 Ответить
Вся армiя - за нього. Як виберуть, то всю зебiлье-антiсолiдарну камарiлью - до ньогтю, шо тут не ясно?
27.09.2025 12:36 Ответить
Вiдстаете вiд життя, всi украiнцi знають, тому це не обговорюеться , що Залужний буде балотуватись...адже вiн заявив, що поринае y полiтику. Тепер розкладемо по полицям. Всi украiнцi знають про вибори пiсля закiнчення вiйни, а недавно ще й замах був... На друге питання я вiдповiв(для тих, хто не в темi, бо не вдупляеться в написане). На трете-четверте також вiдповiв... воздасться по заслузi i зебiлам i антиевросолiдарникам. До нiгтю будете прижатi, як гнид вас вилущать..
27.09.2025 12:56 Ответить
ЗЫ... навiть вiдповiм на не поставлене питання, тiпо, недоколиханих, як закiнчиться вiйна, всих без винятку, на Волгу вiдправлять ухилятися, там такж вода солона i можна , хiба що потрендiти( в тряпочку).
27.09.2025 13:00 Ответить
ЗЫ... Та тю на нього, пан пiдтвердив, що похмiльний синдром живучий.
27.09.2025 13:01 Ответить
А шо ви предлогашь, замiсть ЗЫ?
27.09.2025 13:10 Ответить
https://youtu.be/_taatvaBIuM?list=RD_taatvaBIuM Та як би там не було, ща пан вiдтягнеться.
27.09.2025 13:08 Ответить
Риго.аналів будьто-би розігнали, але їхні союзники, ЗЕлена блювотина, все ще живе по "заветам" Бандюковича і чітко виконує їхні вказівки. Поки ця ЗЕбанута срань при владі, вони ще довго будуть пити кров у патріотів. Потерпимо до виборів других варіантів нема. А потім новий президент і нова ВР вичистить Україну від цієї зарази.
27.09.2025 12:16 Ответить
Ничо, подпишут "перемирие", Волошин явится и Погребискому впаяют года три-четыре за злостное хулиганство.
27.09.2025 12:19 Ответить
А якщо взяти до уваги, що партія "Слуга народу" - молодіжне крило "Партії регіонів". І керується регіоналами з ОП. Тоді зрозуміло?
27.09.2025 12:22 Ответить
Сидить цей волошин у Мінську і рже з тупих блазнів, які прийшли до влади в 19 році. Але для Гундосого такі волошини це свої, як і Татаров. Це партріоти для них вороги.
27.09.2025 12:42 Ответить
не суд, а Єрмак зеленою шоблою
27.09.2025 12:43 Ответить
Оманські з портновським суддівськими, гадять відверто в Україні, в надії потім утікати за кордон!?!?
Стефанчуків-зеленського, таке лайно *********** у правопохоронні саудівській системі «інвалідів-пенсіонерів», в Україні задовольняє??? Акакаяразніца ???
27.09.2025 12:45 Ответить
Тому що задача в зєлі - руйнація України, для того бєня з ****** його і ставили.
27.09.2025 12:50 Ответить
 
 