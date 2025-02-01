РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10159 посетителей онлайн
Новости Фото
6 169 41

Офицера ВСУ Погребисского снова вызывают в суд по делу по обливанию зеленкой предателя Волошина, давно сбежавшего из Украины. ФОТО

Депутата Киевсовета от "Европейской Солидарности", офицера ВСУ Александра Погребиского снова вызывают в суд по делу о клевете пророссийского предателя из ОПЗЖ Олега Волошина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Евросолидарности".

Олександр Погребиський
Олександр Погребиський

"Очередная повестка в суд по уголовному делу! Печерный суд говорит, что подозрение за нападение на государственного деятеля нардепа Волошина! И тут же государство говорит, что нет, он предатель, вносят его в санкционный список, дают подозрение о госизмене.... А лейтенант Погребиский продолжает ходить на суды, где его обвиняют...Начали вызывать, я был еще сержантом... Как вам?", - написал военный в соцсетях.

О том, что бывший депутат Верховной Рады от ОПЗЖ сейчас с семьей живет в Беларуси, сообщило Движение ЧЕСНО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд в деле по обливанию зеленкой экс-нардепа и беглеца Волошина затягивается: Депутата и воина Погребиского вызвали на несостоявшееся заседание

Как известно, 21 июля 2020 года Александр Погребиский возле Верховной Рады стал случайным свидетелем инцидента, когда нардепа Волошина в знак протеста против его антиукраинских заявлений с трибуны парламента облили зеленкой.

"С моей стороны не было абсолютно никаких действий, в которых меня можно обвинять. Я считаю, что это - абсолютно политическое давление на меня как на оппозиционного украинского политика", - пояснил тогда Погребиский.

"Если бы СБУ вовремя реагировала на антигосударственные призывы народных депутатов, в частности Волошина, когда он позволял себе с трибуны говорить, что украинское государство является не суверенным, то возможно эти люди, которые таким образом пытались его воспитать, не делали этих вещей", - считает Погребиский.

За клевету Волошина тогда Александра Погребиского задержали силовики. Печерский райсуд Киева отпустил его под личные обязательства лидера "ЕС" Петра Порошенко и народных депутатов. Все эти годы рассмотрение дела затягивалось из-за постоянной неявки в суд Волошина и его представителей.

"Та риторика и те тезисы, которые несут представители ОПЗЖ, народные депутаты и Волошин, являются враждебными к государственному суверенитету, независимости нашего с вами государства. И, конечно, это политическое давление на своих политических оппонентов", - заявил Погребиский после очередного сорванного заседания суда.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы разложили по двору частного дома девять пленных россиян и проводят первый допрос. ВИДЕО

14 сентября 2022 года Печерский суд прислал очередную повестку Александру Погребискому, который после боевой травмы на фронте проходил лечение.

Напоминается, что депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности", лидер ветеранской организации "Res_Publika. Братья по оружию" Александр Погребиский 24 февраля в партийном офисе присоединился к организации батальона теробороны. Погребиский участвовал в защите столицы и эвакуации жителей Ирпеня, одним из первых вошел в только что освобожденную от оккупантов Бучу и показал жуткие кадры разоренного городка.

После освобождения Киевщины Александр Погребиский продолжил службу в 46-й бригаде Десантно-штурмовых войск, которая участвовала в боях за освобождение Херсонщины и на Донбассе в районе Бахмута и защищала Соледар. В боях получил контузии и ранения.

С 1 августа 2024 года Александр Погребиский стал командиром батальона беспилотных систем КАРА 53-й ОМБр. В декабре 2024 года Александр Погребиский был награжден Серебряным крестом. В начале 2025 года Александр Погребиский сообщил о новом назначении.

"Я десантник, став офицером, пройдя звенья командира отделения, главного сержанта взвода, главного сержанта роты, командира взвода, командира роты, прекрасно осознавал важность беспилотных комплексов в нашей войне. Поэтому взялся за формирование, комплектацию, организацию учений и рекрутинга! За полгода нам удалось создать полностью боеспособный батальон, который успешно выполняет задачи в полосе ответственности бригады и не только, поскольку часто наши экипажи откомандировывают там, где трудно. Мы достигли успешных выполнений задач как в небе, так и на земле. Большую часть работы батальона занимает выявление и уничтожение вражеских экипажей, которые на данный момент приносят больше проблем чем вражеская артиллерия и минометы", - написал военный.

Автор: 

допрос (1373) Европейская Солидарность (1059) Волошин Олег ОПЗЖ (31) Погребиский Александр (14)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+47
Оце зробили разом у 2019
показать весь комментарий
01.02.2025 11:45 Ответить
+33
Як можна? Справу обільно фінансують з за кордону, як ще суддям харчуватись?
показать весь комментарий
01.02.2025 11:49 Ответить
+29
Тут и заграницы не нужно. С головой хватает своих гельминтов, сидящих в ...ОПе.
показать весь комментарий
01.02.2025 11:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оце зробили разом у 2019
показать весь комментарий
01.02.2025 11:45 Ответить
Таки мабуть вдала зараз у Порошенка подорож по Франції, Нічеччині та США -зустрічі з політиками, дипломатами та на зʼїзд ХДС в Німеччині ... Тому вони й анали свої усі підключають,вони ж знали про відʼїзд раніше - за правилами у ВР ...
СН нова назва партії для виборів - АНАЛТАБУН
показать весь комментарий
01.02.2025 15:03 Ответить
"Почали викликати, я був ще сержантом… Як вам?", - написав військовий у соцмережах.

пане Олександре, що можна сказати з цього приводу ? хіба що...

"як дослужитесь до Генерала, то ЗЄля Вас посадить ! а раніше - ніяк !"

вибачайте за чорний гумор - часи темні....

.
показать весь комментарий
01.02.2025 17:34 Ответить
Волошин втік - хіба справу не можна закрити?
показать весь комментарий
01.02.2025 11:45 Ответить
Як можна? Справу обільно фінансують з за кордону, як ще суддям харчуватись?
показать весь комментарий
01.02.2025 11:49 Ответить
Тут и заграницы не нужно. С головой хватает своих гельминтов, сидящих в ...ОПе.
показать весь комментарий
01.02.2025 11:53 Ответить
Суддю адвоката правозахистника і групу підтримки того падлюки заарештувать майно конфіскувать а їх в окопи під покровськ .ту потвору не зеленкою а царською водкою щоб і сліду не залишилось .Пів ВР таких волошиних мотузку і мило видать
показать весь комментарий
01.02.2025 11:46 Ответить
План схвалюю. Дозволяю виконувати.
показать весь комментарий
01.02.2025 11:49 Ответить
Краще повісити. Суди лінча, в деякіх випадках, непогано наводять порядок.
показать весь комментарий
01.02.2025 13:21 Ответить
а дали три доби відпустки на відвідання суду?
показать весь комментарий
01.02.2025 11:47 Ответить
З цих падлюк станеться - ще справу відкриють по СЗЧ. Тварини кончені.
показать весь комментарий
01.02.2025 11:51 Ответить
Суддів треба не просто люструвати, а саджати за фактами протиправної діяльності, коли час буде сприятливіший, ніж зараз, в умовах агресії Московщини проти України.
показать весь комментарий
01.02.2025 11:48 Ответить
У нас тут ще стільки зрадників ,що потрібно будувати завод з виробництва зеленки .
показать весь комментарий
01.02.2025 11:49 Ответить
І виливати все у басейн для стрибків з вишки - вони там глибокі.
показать весь комментарий
01.02.2025 11:53 Ответить
украще - патронний... в будь-якому сенсі...
показать весь комментарий
01.02.2025 11:54 Ответить
Схоже що в Украіні з огляду на такі справи виникае потреба у створені судов лінча до де яких прокурорів та судій.
показать весь комментарий
01.02.2025 11:51 Ответить
***** захоплює Україну за допомогую 73% зелених зрадників. ****** зелене.
показать весь комментарий
01.02.2025 11:52 Ответить
Всіх тих суддів , адвокатів і прокурорів які на службі в медвечука портнова не то що гнати ,а відправити на передову ,досить жирувати під час війни.
показать весь комментарий
01.02.2025 11:52 Ответить
И угробить остатки своего протухшего рейтинга? А на кого же Владимир Саныч будет опираться после войны, когда захочет удержаться на своем "троне". Не, он их не просто так подкармливает сейчас космическими зарплатами.
показать весь комментарий
01.02.2025 11:58 Ответить
Вся його влада опирається на прямих погрозах вбивством. В нього з кацапами чудовий тандем вийшов. Якщо ти проти зеленського, то тебе вб'ють кацапи. Як тільки наступить перемир'я, може воно взагалі втіче ще до виборів, бо терпіти цю тварину вже майже ніхто не може.
показать весь комментарий
01.02.2025 12:17 Ответить
на передок їх не можна, продадуть і здадуть усе, їм дорога одна - до буцигарні і нехай працюють "на благо родіни" скоти вгодовані
показать весь комментарий
01.02.2025 13:09 Ответить
майже усе, що воно робить увесь термін свого ідіотського сцарювання - гидко і ницо, як для притомного президента.. але нормально для прездобола жлобів-зебілів секти Вироку-2019..
Зеленське поводиться як дешева, закомплексована, ревнива актриска провінційного театру чи бродячого цирку, яка чи то сукню поріже, чи в тапочки насцить конкурентам, чи з будь-яким режисером-продюсером переспить аби отримати певні преференції у театрі чи в кіно....
дебіли, ну прикольно же?! хоть поржалі? хто там з вас ще вижив в результаті богування аніматора дермака?
показать весь комментарий
01.02.2025 11:56 Ответить
волошин втік,а єрмак поки що тут.
показать весь комментарий
01.02.2025 11:57 Ответить
Украинский суд это отдельная глава в истории государства, то, что у нас сегодня называется судом, в любом государстве называется помойкой.
показать весь комментарий
01.02.2025 12:06 Ответить
Бо треба гнати і депутатів і суддів.
показать весь комментарий
01.02.2025 12:08 Ответить
Все йде до того ,що скоро знайдуть того підлітка ,що колись кинув яйце в Овоща і "печерський", найсправедливіший суд в світі ,покаже чудеса "справедливості".
показать весь комментарий
01.02.2025 12:14 Ответить
показать весь комментарий
01.02.2025 12:24 Ответить
До чого ж ми дожили....
показать весь комментарий
01.02.2025 12:25 Ответить
Якщо влада турбується про Бойка і Портнова, то які питання до неї можуть бути?...
показать весь комментарий
01.02.2025 12:58 Ответить
ох дограються хєрмакитатарови у своє кривосуддя з військовими, що будуть відстрілювати не тільки тцкунів, а ще притрушених суддів та охрєнєвших мєнтів, що замісто захищати батьківщину кошмарять перехожих на вулицях і тоді буде мало місця усім, і хєрмакам, і мєнтам, і кривосуддям, і депутатам на чолі з хряком стефанчуком
показать весь комментарий
01.02.2025 13:05 Ответить
Поки зелень при владі нас будуть вбивати...
показать весь комментарий
01.02.2025 13:22 Ответить
Весь склад Печерського суду гайда виконувати свій конституційний обов'язок по захисту держави в складі сил оборони на передовій. Нема чого штани протирати в теплих приміщеннях.
показать весь комментарий
01.02.2025 13:24 Ответить
Бо зрадники ще в цій країні будуть, а вот з патріотизмом треба кінчати.
показать весь комментарий
01.02.2025 13:26 Ответить
скільки воно це ******** буде триватти?!от же ж суки....творять ,що хотять
показать весь комментарий
01.02.2025 13:37 Ответить
А найсправедливіший суд в світі не хотів би люб'язно запросити на засідання самого потерпілого?
показать весь комментарий
01.02.2025 13:43 Ответить
Риго-ОПешня своїх не кидає!
показать весь комментарий
01.02.2025 14:39 Ответить
Суддів , прокурорів на фронт!!!
показать весь комментарий
01.02.2025 15:00 Ответить
ЦЕ ВСЁ ЗЕЛЁНОЕ ГАВНО !
показать весь комментарий
01.02.2025 15:22 Ответить
Після цього, вкрай мерзенного факту, у кого ще залишився сумнів, на кого працює гундос разом з зеленою шоблою.
показать весь комментарий
01.02.2025 16:51 Ответить
Нужно того кто вызывает, взять за руки и ноги и отвести в окоп!
показать весь комментарий
01.02.2025 17:04 Ответить
Не "суд", а філія фсб.
показать весь комментарий
03.02.2025 19:28 Ответить
 
 