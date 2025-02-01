Офицера ВСУ Погребисского снова вызывают в суд по делу по обливанию зеленкой предателя Волошина, давно сбежавшего из Украины. ФОТО

Депутата Киевсовета от "Европейской Солидарности", офицера ВСУ Александра Погребиского снова вызывают в суд по делу о клевете пророссийского предателя из ОПЗЖ Олега Волошина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Евросолидарности".





"Очередная повестка в суд по уголовному делу! Печерный суд говорит, что подозрение за нападение на государственного деятеля нардепа Волошина! И тут же государство говорит, что нет, он предатель, вносят его в санкционный список, дают подозрение о госизмене.... А лейтенант Погребиский продолжает ходить на суды, где его обвиняют...Начали вызывать, я был еще сержантом... Как вам?", - написал военный в соцсетях.

О том, что бывший депутат Верховной Рады от ОПЗЖ сейчас с семьей живет в Беларуси, сообщило Движение ЧЕСНО.

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Как известно, 21 июля 2020 года Александр Погребиский возле Верховной Рады стал случайным свидетелем инцидента, когда нардепа Волошина в знак протеста против его антиукраинских заявлений с трибуны парламента облили зеленкой.

"С моей стороны не было абсолютно никаких действий, в которых меня можно обвинять. Я считаю, что это - абсолютно политическое давление на меня как на оппозиционного украинского политика", - пояснил тогда Погребиский.

"Если бы СБУ вовремя реагировала на антигосударственные призывы народных депутатов, в частности Волошина, когда он позволял себе с трибуны говорить, что украинское государство является не суверенным, то возможно эти люди, которые таким образом пытались его воспитать, не делали этих вещей", - считает Погребиский.

За клевету Волошина тогда Александра Погребиского задержали силовики. Печерский райсуд Киева отпустил его под личные обязательства лидера "ЕС" Петра Порошенко и народных депутатов. Все эти годы рассмотрение дела затягивалось из-за постоянной неявки в суд Волошина и его представителей.

"Та риторика и те тезисы, которые несут представители ОПЗЖ, народные депутаты и Волошин, являются враждебными к государственному суверенитету, независимости нашего с вами государства. И, конечно, это политическое давление на своих политических оппонентов", - заявил Погребиский после очередного сорванного заседания суда.

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14 сентября 2022 года Печерский суд прислал очередную повестку Александру Погребискому, который после боевой травмы на фронте проходил лечение.

Напоминается, что депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности", лидер ветеранской организации "Res_Publika. Братья по оружию" Александр Погребиский 24 февраля в партийном офисе присоединился к организации батальона теробороны. Погребиский участвовал в защите столицы и эвакуации жителей Ирпеня, одним из первых вошел в только что освобожденную от оккупантов Бучу и показал жуткие кадры разоренного городка.

После освобождения Киевщины Александр Погребиский продолжил службу в 46-й бригаде Десантно-штурмовых войск, которая участвовала в боях за освобождение Херсонщины и на Донбассе в районе Бахмута и защищала Соледар. В боях получил контузии и ранения.

С 1 августа 2024 года Александр Погребиский стал командиром батальона беспилотных систем КАРА 53-й ОМБр. В декабре 2024 года Александр Погребиский был награжден Серебряным крестом. В начале 2025 года Александр Погребиский сообщил о новом назначении.

"Я десантник, став офицером, пройдя звенья командира отделения, главного сержанта взвода, главного сержанта роты, командира взвода, командира роты, прекрасно осознавал важность беспилотных комплексов в нашей войне. Поэтому взялся за формирование, комплектацию, организацию учений и рекрутинга! За полгода нам удалось создать полностью боеспособный батальон, который успешно выполняет задачи в полосе ответственности бригады и не только, поскольку часто наши экипажи откомандировывают там, где трудно. Мы достигли успешных выполнений задач как в небе, так и на земле. Большую часть работы батальона занимает выявление и уничтожение вражеских экипажей, которые на данный момент приносят больше проблем чем вражеская артиллерия и минометы", - написал военный.