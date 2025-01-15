РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5673 посетителя онлайн
Новости Видео
18 007 19

Бойцы разложили по двору частного дома девять пленных россиян и проводят первый допрос. ВИДЕО

Украинские десантники взяли в плен девять российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которая опубликована в соцсетях, один из украинских воинов проводит первый допрос.

Смотрите: Украинский медик ругается и оказывает помощь пленному россиянину: "Бурятина, сука. Якутамать, блин". ВИДЕО

Также смотрите: Операторы дронов наблюдают за конвоированием пленных оккупантов: "Идут. Это наши взяли только что 13 или 14 п#даров". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20316) допрос (1374) пленные (2215) Десантно-штурмовые войска (231)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Виродки кацапські!
показать весь комментарий
15.01.2025 12:31 Ответить
+11
Життя свинособаки тяжке, вбиваючи його ти звільняюєш його від рабства, а його родину від голодної смерті, бо полон для кацапа ганьба на всю родину, тобто вбий його зразу - будь гуманістом.
показать весь комментарий
15.01.2025 12:51 Ответить
+11
Непоганий улов.
показать весь комментарий
15.01.2025 13:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Виродки кацапські!
показать весь комментарий
15.01.2025 12:31 Ответить
Translator

розстріляти хто за це
показать весь комментарий
15.01.2025 12:32 Ответить
Життя свинособаки тяжке, вбиваючи його ти звільняюєш його від рабства, а його родину від голодної смерті, бо полон для кацапа ганьба на всю родину, тобто вбий його зразу - будь гуманістом.
показать весь комментарий
15.01.2025 12:51 Ответить
Вбивати беззбройного полоненого можна, але лише за вироком суду або за наявності очевидних і беззаперечних доказів скоєння військових злочинів. Є велика різниця між тими кого "взяли" і тими хто "здався" в полон. Як на мене, то в полон упоротих ********* брати взагалі не варто.
показать весь комментарий
15.01.2025 17:03 Ответить
Вважаю з а краще -- пустити їх в обмінний фонд.
показать весь комментарий
15.01.2025 14:05 Ответить
Їх вже в полон взяли. Якщо не втечуть - підуть на обмін.
показать весь комментарий
15.01.2025 20:41 Ответить
на якій ділянці?
показать весь комментарий
15.01.2025 12:37 Ответить
На одній із ділянок фронту!
показать весь комментарий
15.01.2025 13:04 Ответить
Якісь вони налякані.
показать весь комментарий
15.01.2025 13:06 Ответить
І не одна падлюка потім не скаже, що наші бійці врятували їм життя !
показать весь комментарий
15.01.2025 13:13 Ответить
басмачи !!!(((
показать весь комментарий
15.01.2025 13:15 Ответить
Непоганий улов.
показать весь комментарий
15.01.2025 13:25 Ответить
Ці потвори не зеки, і не мобіки, видно що матері вбивці!
показать весь комментарий
15.01.2025 13:34 Ответить
відріддя роду людського.. А потім дивуються звідки "русафобія" у світі береться!
показать весь комментарий
15.01.2025 15:31 Ответить
НАДО ИМ ШАПКИ И КАПЮШОНЫ СНИМАТЬ ЧТОБЫ ПОЛНЫМИ ДЕБИЛАМИ СТАЛИ !)
показать весь комментарий
15.01.2025 18:31 Ответить
Как не пленный орк .так хАрошии москаль .заставленный обманутый ехал на учебу .чистить картошку и копать окопы ...
Путин заставил.....
показать весь комментарий
15.01.2025 19:28 Ответить
Разложили хорошо, теперь пора танком прессовать
показать весь комментарий
16.01.2025 05:10 Ответить
 
 