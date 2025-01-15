Бойцы разложили по двору частного дома девять пленных россиян и проводят первый допрос. ВИДЕО
Украинские десантники взяли в плен девять российских военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которая опубликована в соцсетях, один из украинских воинов проводит первый допрос.
Топ комментарии
+22 Tutu Tutukin
показать весь комментарий15.01.2025 12:31 Ответить Ссылка
+11 Вальд Ще
показать весь комментарий15.01.2025 12:51 Ответить Ссылка
+11 Sashko Slastyon #543422
показать весь комментарий15.01.2025 13:25 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
розстріляти хто за це
Путин заставил.....