Бойцы разложили по двору частного дома девять пленных россиян и проводят первый допрос. ВИДЕО

Украинские десантники взяли в плен девять российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которая опубликована в соцсетях, один из украинских воинов проводит первый допрос.

