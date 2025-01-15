УКР
Бійці розклали по двору приватного обійстя дев’ятьох полонених росіян і проводять перший допит. ВIДЕО

Українські десантники полонили дев'ятьох російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, один із українських воїнів проводить перший допит.

армія рф (18483) допит (697) полонені (2338) Десантно-штурмові війська ДШВ (233)
Топ коментарі
+22
Виродки кацапські!
показати весь коментар
15.01.2025 12:31 Відповісти
+11
Життя свинособаки тяжке, вбиваючи його ти звільняюєш його від рабства, а його родину від голодної смерті, бо полон для кацапа ганьба на всю родину, тобто вбий його зразу - будь гуманістом.
показати весь коментар
15.01.2025 12:51 Відповісти
+11
Непоганий улов.
показати весь коментар
15.01.2025 13:25 Відповісти
Translator

розстріляти хто за це
показати весь коментар
15.01.2025 12:32 Відповісти
Вбивати беззбройного полоненого можна, але лише за вироком суду або за наявності очевидних і беззаперечних доказів скоєння військових злочинів. Є велика різниця між тими кого "взяли" і тими хто "здався" в полон. Як на мене, то в полон упоротих ********* брати взагалі не варто.
показати весь коментар
15.01.2025 17:03 Відповісти
Вважаю з а краще -- пустити їх в обмінний фонд.
показати весь коментар
15.01.2025 14:05 Відповісти
Їх вже в полон взяли. Якщо не втечуть - підуть на обмін.
показати весь коментар
15.01.2025 20:41 Відповісти
на якій ділянці?
показати весь коментар
15.01.2025 12:37 Відповісти
На одній із ділянок фронту!
показати весь коментар
15.01.2025 13:04 Відповісти
Якісь вони налякані.
показати весь коментар
15.01.2025 13:06 Відповісти
І не одна падлюка потім не скаже, що наші бійці врятували їм життя !
показати весь коментар
15.01.2025 13:13 Відповісти
басмачи !!!(((
показати весь коментар
15.01.2025 13:15 Відповісти
Ці потвори не зеки, і не мобіки, видно що матері вбивці!
показати весь коментар
15.01.2025 13:34 Відповісти
відріддя роду людського.. А потім дивуються звідки "русафобія" у світі береться!
показати весь коментар
15.01.2025 15:31 Відповісти
НАДО ИМ ШАПКИ И КАПЮШОНЫ СНИМАТЬ ЧТОБЫ ПОЛНЫМИ ДЕБИЛАМИ СТАЛИ !)
показати весь коментар
15.01.2025 18:31 Відповісти
Как не пленный орк .так хАрошии москаль .заставленный обманутый ехал на учебу .чистить картошку и копать окопы ...
Путин заставил.....
показати весь коментар
15.01.2025 19:28 Відповісти
Разложили хорошо, теперь пора танком прессовать
показати весь коментар
16.01.2025 05:10 Відповісти
 
 