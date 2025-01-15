Бійці розклали по двору приватного обійстя дев’ятьох полонених росіян і проводять перший допит. ВIДЕО
Українські десантники полонили дев'ятьох російських військових.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, один із українських воїнів проводить перший допит.
Топ коментарі
+22 Tutu Tutukin
показати весь коментар15.01.2025 12:31 Відповісти Посилання
+11 Вальд Ще
показати весь коментар15.01.2025 12:51 Відповісти Посилання
+11 Sashko Slastyon #543422
показати весь коментар15.01.2025 13:25 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
розстріляти хто за це
Путин заставил.....