Оператори дронів спостерігають за конвоюванням полонених окупантів: "Ідуть. Це наші взяли тільки що 13 чи 14 п#дарів". ВIДЕО
Українські воїни полонили групу із 14 окупантів на одному із напрямків бойових дій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис на якому оператори дронів спостерігають за конвоюванням колони полонених через камеру безпілотника.
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