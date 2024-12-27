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Оператори дронів спостерігають за конвоюванням полонених окупантів: "Ідуть. Це наші взяли тільки що 13 чи 14 п#дарів". ВIДЕО

Українські воїни полонили групу із 14 окупантів на одному із напрямків бойових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис на якому оператори дронів спостерігають за конвоюванням колони полонених через камеру безпілотника.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє бійців полонили п’ятьох окупантів у бою на торецькому напрямку. ВIДЕО

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армія рф (17388) війна (1400) полонені (2264)


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Україна страна чудес - касап туда пріехал і сразу же ісчез...
каперфільд відпочиває
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27.12.2024 12:12 Відповісти
Може підуть на обмін - бо ще тільки Азовців в полоні 900 чол.
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27.12.2024 12:16 Відповісти
Хіба підар какЦапський є ненормативна лексика?
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27.12.2024 12:47 Відповісти
Хлопцы, не спорьте - дайте команду выровнять кацапов до десяти и все дела!
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27.12.2024 13:17 Відповісти
сообразительные уроды, получили по 2 млн, и поехали в пионерский лагерь, на 3х разовое питание под охраной.
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27.12.2024 13:56 Відповісти
 
 