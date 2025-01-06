РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3615 посетителей онлайн
Новости Видео Война
18 824 51

Украинский медик ругается и оказывает помощь пленному россиянину: "Бурятина, сука. Якутамать, блин". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментом оказания медицинской помощи пленному россиянину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что оккупант ранен в руку. Украинский медик ругается, но оказывает ему помощь.

Смотрите: "Ты кто?", - "Бурят", - "Боевой?", - "Тыловики мы...", - украинцы пленили еще одного военного армии РФ. ВИДЕО

Также смотрите: Раненый и брошенный бурят-оккупант корчится от боли на поле боя. ВИДЕО 18+

Автор: 

война (1380) медицина (2524) помощь (7819) Бурятия (52) пленные (2143)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+39
Молотком его лечить- мразь нацистскую. Мы слишком гуманны с этими нелюдями.
показать весь комментарий
06.01.2025 13:04
+16
Саме тому, що ми - люди, маємо проводити дезінфекцію зарази. Чи є пропозиція не знищувати вірус?
показать весь комментарий
06.01.2025 13:15
+16
От дивляться оте "благочестіє" родичі вбитих, закатованих, зниклих безвісті.... й радіють, що ми надаємо допомогу, лікуємо.... а потім ота сволота знову береться до зброї.
показать весь комментарий
06.01.2025 13:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молотком его лечить- мразь нацистскую. Мы слишком гуманны с этими нелюдями.
показать весь комментарий
06.01.2025 13:04 Ответить
підтримую, але ми люди та не повинні повторювати дії бісів та нечисті, щоб розуміти різницю поміж злом та добром...
показать весь комментарий
06.01.2025 13:10 Ответить
Саме тому, що ми - люди, маємо проводити дезінфекцію зарази. Чи є пропозиція не знищувати вірус?
показать весь комментарий
06.01.2025 13:15 Ответить
перечитайте текст, спробуйте осягнути його зміст, а не навіяне власною фантазією...
показать весь комментарий
06.01.2025 13:19 Ответить
Та я не філософ, щоб таке осягнути. Для мене кацапи - вірус, який треба знищувати, а не розпускати шмарклі "ми не такі, ми...".
показать весь комментарий
06.01.2025 13:22 Ответить
Якщо ми почнемо тут робити безчинства то партнери перестануть нам допомагати. От якби в нас було власне ВПК, зброї хоть жопой жуй, а ще куча бабла, то можна було б тут виробляти таке, що Аненербе, гестапо та маньяки з Третього Рейху просто палили б у своїй сторонці
показать весь комментарий
06.01.2025 13:25 Ответить
От дивляться оте "благочестіє" родичі вбитих, закатованих, зниклих безвісті.... й радіють, що ми надаємо допомогу, лікуємо.... а потім ота сволота знову береться до зброї.
показать весь комментарий
06.01.2025 13:31 Ответить
Десь колись (може, у Ремарка, а може вже в інтернетах) читав, що у І світову полонені могли підписати зобов'язання про подальше "некомбатантство", яке давало високі шанси на обмін чи навіть на звільнення з полону. Але при повторному потраплянні у полон зі зброєю в руках - суд як над карним злочинцем.
показать весь комментарий
06.01.2025 14:33 Ответить
Як шо молотком, медичним, по суглобам а потів у скроню та не знімати це на відос, то сеанс псіхіатричного лікування буде непоганим. Аа ВПК у нас є, досвідченне, з богатим опитом, от тільки ж це не асфальтні заводи, тому наш ВПК завантажено лише на 30%.
показать весь комментарий
06.01.2025 14:18 Ответить
Ну от у мене є наприклад далекий хворий родич, на діалізі, вже пенсіонер. Чому б ото не взяти у того якута, якщо у нього здорові нирки, і не пересадити кому потрібно та подарувати ще пару років життя? Це ж добро, це не зло. І таких ходячих органів вистачить з головою. Якщо немає медичних протипоказань, то це діло можна було б поставити на конвєєр
показать весь комментарий
06.01.2025 13:18 Ответить
Якесь роздвоєння особистости - то ви проти "безчинства", а тут пропонуєте "благу справу".... А що скажуть партнери? Такий хай підніметься....
показать весь комментарий
06.01.2025 13:34 Ответить
Я пояснив чому, це не значить, що я проти безчинства. Навпаки я вважаю, що безчинства не мають права робити патріоти, а також ті хто на війні за гроші. Якщо ти насильно бусифікований, то ти маєш моральне право чинити на війні будь-які військові злочини по відношенню до окупанта, ба більше навіть на його території і навіть до цивільного населення окупанта, без будь-яких юридичних наслідків з боку держави, бо як кажуть я туда сєбя нє посилал, так что нє учітє мєня жить
показать весь комментарий
06.01.2025 13:38 Ответить
Ну він же не з патріотичних міркувань і не за гроші туди пішов, а заради помсти. Що не підпадає під описані мною критерії для не чинення безчинств
показать весь комментарий
06.01.2025 13:46 Ответить
А якже оце : "...також ті хто на війні за гроші."? Бо контракт то - гроші.
показать весь комментарий
06.01.2025 13:49 Ответить
То, якщо на очах чоловіка згвалтували дружину, вбили дитей (не дай Бог), а йому пощастило вижити й він добровільно пішов до ЗСУ, він має себе стримувати й "пестити" кацапів? Та він має рвати ту ******* забувши про "гуманітарне право"!
показать весь комментарий
06.01.2025 13:46 Ответить
Насправді люди навіть не здогадуються про свою темну сторону і як весело катувати москаля паяльною лампою, який це кайф мати владу над іншою людиною і розпоряджатися її життям. В цьому безумовно щось є. Просто суспільство вирішило грати по правилах і більшість їх дотримується, а чи правильно, чи це ні то вже інша справа. Просто якщо не спробуєш, то не дізнаєшся.
показать весь комментарий
06.01.2025 13:49 Ответить
Ну з цим не посперічаєшся.
показать весь комментарий
06.01.2025 13:51 Ответить
Щоб не потрапити під суд за порушення "правил та звичаїв війни", треба перебувати у війську переможців. Наприклад, у "Красній Армії" минулого століття.
показать весь комментарий
06.01.2025 14:38 Ответить
Це вже Чорна трансплантацiя...😏😬
показать весь комментарий
06.01.2025 16:40 Ответить
Саме так діють китайці. Це у них стаття державного доходу. "Азія" одним словом.
показать весь комментарий
06.01.2025 14:08 Ответить
О супер, десь я вже читав що злі укри розбирають кацапів на органи, забув тільки де, а згадав у кацапських пропагандонів...
А не думаєш що і кацапи будуть те саме робити, чи тобі срати на наших полонених хлопців, яких у рази більше...
І так щось у тебе роздвоєння особистості: "Якщо ми почнемо тут робити безчинства то партнери перестануть нам допомагати."
показать весь комментарий
06.01.2025 17:39 Ответить
Вам не покажуть всіх "загублених у тумані" по дорозі сіряком. Покажуть тільки тих, які витягнули щасливий квиток.
показать весь комментарий
06.01.2025 13:12 Ответить
+100500!!!
показать весь комментарий
06.01.2025 15:29 Ответить
Куля в башку для поповнення заліза в організмі цьому ідіоту!
показать весь комментарий
06.01.2025 13:15 Ответить
Та куля ж не залізна Але підтримую.
показать весь комментарий
06.01.2025 13:16 Ответить
чекаємо на бурхливу реакцію ООН.
показать весь комментарий
06.01.2025 13:18 Ответить
Я не медик, але по відео бачу що треба дурятина дуже поранений і йому треба ампутувати ноги й руки по шию.
показать весь комментарий
06.01.2025 13:19 Ответить
показать весь комментарий
06.01.2025 14:01 Ответить
А не можна йому ту рану гівном замазать, щоб було по скрєпному?
показать весь комментарий
06.01.2025 14:16 Ответить
Якутамать - это уже МЕМ!
Зачетно!!!
показать весь комментарий
06.01.2025 14:46 Ответить
Ось так вони розстрілюють наших полонених ,а в нас хвилюются за полонених варварів які прийшли убивати і все руйнувати.
показать весь комментарий
06.01.2025 14:49 Ответить
Усыпить говноскульптора!
показать весь комментарий
06.01.2025 15:07 Ответить
После всего просмотра погибшего война от руки свино бурята свино якута эти ********** головы не должны попадать в плен , эту мразь не с нашей планеты нужно на месте убивать сразу... Это чудовище знало куда шло и ползло ...Я не могу забыть такого видео , я с ненавидел эту мразь до корня, свино якут на всей кацапской инфы герой.. А тут скрутилось жалостно невинное чмо, завтра эта тварь воткнет нож не важно что ты его лечил....
показать весь комментарий
06.01.2025 15:22 Ответить
+1. Зайшов написати про це ж.
показать весь комментарий
06.01.2025 15:27 Ответить
Этот подонок не достоин помощи от украинца!

"Вчера-позавчера в лентах прогремело видео ножевой схватки украинского и русского бойцов, в котором победил русский якут, а украинец назвал противника "лучшим бойцом". Русские заявляют своего тупого якута как героя по благородству, который пожалел врага и дал "спокойно" умереть.

Русская история про "благородство" прокатит только русским. В конце видео звучит фраза от украинца "не надо", а русский якут переворачивает тело лицом вниз. Умереть спокойно русский на самом деле не дал.

Но русские даже не поняли, что они реально сделали, выложив это и начав пиарить госпропагандой. Это запредельная по жестокости схватка. И это лишь локальный эпизод жестокости этой войны. Которую развязали русские. Русские хвастаются собственными зверствами и жестокостью, которую развязали. Пиаря такую запредельную жестокость на широкие массы населения, русское государство опускает планку жестокости внутри своей же страны. В России и без того рост преступности, различной бытовухи, убийств из-за ничего. И русские не пытаются это купировать, а наоборот подкидывают в топку ещё больше дерьма."
https://t.me/dragon_dances/15948
показать весь комментарий
06.01.2025 15:26 Ответить
Очень жалко этого парня. Возиться со всяким немытым скотом то еще удовольствие.
показать весь комментарий
06.01.2025 15:34 Ответить
Але наш молодец!
показать весь комментарий
06.01.2025 16:42 Ответить
После видео свино якута все твари будут подражать своему герою, который победил раненого нашего солдата, не нужно ждать ГААГУ , ГААГА должна заканчиваться на месте там где поймал кацапскую якутскую и всю оставшуюся тварь которая пришла на Украинскую землю....
показать весь комментарий
06.01.2025 15:37 Ответить
Эта якута тварь не победила украинский дух нашего солдата, якута- **** добивала раненого .
показать весь комментарий
06.01.2025 15:46 Ответить
«3 января противник проводил штурм на позиции 141 ОПБр ЗСУвосточнее точки 160.9. Бойцы сдались в плен, им завязали руки, вывели перед позицией и расстреляли выстрелами в затылок».
показать весь комментарий
06.01.2025 15:56 Ответить
так вже ж писякають шо то постанова
показать весь комментарий
06.01.2025 18:42 Ответить
поряд в гілці новин "пообщайся с укропом ии обнули его", а тут лікують....навіщо його лікувати? залишити як є - стече кров'ю то стече, а ні і заниє рука - ампутувати по плече і не панькатися.
показать весь комментарий
06.01.2025 16:22 Ответить
Бо ми люди та христиане!
показать весь комментарий
06.01.2025 16:44 Ответить
Кацапня ще коментуватиме це відео, що то не медична допомога пораненому полоненому надавалась, а його катували.
показать весь комментарий
06.01.2025 22:16 Ответить
Вколоть бы ему что-то с длительным инкуб. периодом, от чего он и не помрет, но воевать уже не сможет. Чтоб после возможного обмена он гарантированно уже был непригодным для боевых действий.
показать весь комментарий
06.01.2025 16:30 Ответить
для чого?!
показать весь комментарий
06.01.2025 17:44 Ответить
ТАМ АМПУТАЦІЯ ПОТРІБНА БУЛА,МІНІМУМ ПРАВОЇ РУКИ ПО КОЛІНА
показать весь комментарий
06.01.2025 21:08 Ответить
що це вузькоглазе забуло на нашій землі??? і допомогу ще надають! я х*єю!
показать весь комментарий
06.01.2025 23:16 Ответить
Посколько эта тварь жрет все острое ему нужно вставить в анус все перцы, хотя кацапы уже вставляли свои перцы...
показать весь комментарий
06.01.2025 23:35 Ответить
 
 