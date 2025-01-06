Украинский медик ругается и оказывает помощь пленному россиянину: "Бурятина, сука. Якутамать, блин". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись с фрагментом оказания медицинской помощи пленному россиянину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что оккупант ранен в руку. Украинский медик ругается, но оказывает ему помощь.
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+39 Jolli Rabbit
показать весь комментарий06.01.2025 13:04
+16 Ol Ol #584272
показать весь комментарий06.01.2025 13:15
+16 Ol Ol #584272
показать весь комментарий06.01.2025 13:31
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А не думаєш що і кацапи будуть те саме робити, чи тобі срати на наших полонених хлопців, яких у рази більше...
І так щось у тебе роздвоєння особистості: "Якщо ми почнемо тут робити безчинства то партнери перестануть нам допомагати."
Зачетно!!!
"Вчера-позавчера в лентах прогремело видео ножевой схватки украинского и русского бойцов, в котором победил русский якут, а украинец назвал противника "лучшим бойцом". Русские заявляют своего тупого якута как героя по благородству, который пожалел врага и дал "спокойно" умереть.
Русская история про "благородство" прокатит только русским. В конце видео звучит фраза от украинца "не надо", а русский якут переворачивает тело лицом вниз. Умереть спокойно русский на самом деле не дал.
Но русские даже не поняли, что они реально сделали, выложив это и начав пиарить госпропагандой. Это запредельная по жестокости схватка. И это лишь локальный эпизод жестокости этой войны. Которую развязали русские. Русские хвастаются собственными зверствами и жестокостью, которую развязали. Пиаря такую запредельную жестокость на широкие массы населения, русское государство опускает планку жестокости внутри своей же страны. В России и без того рост преступности, различной бытовухи, убийств из-за ничего. И русские не пытаются это купировать, а наоборот подкидывают в топку ещё больше дерьма."
https://t.me/dragon_dances/15948