Украинский медик ругается и оказывает помощь пленному россиянину: "Бурятина, сука. Якутамать, блин". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментом оказания медицинской помощи пленному россиянину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что оккупант ранен в руку. Украинский медик ругается, но оказывает ему помощь.

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