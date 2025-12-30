Радіна - "слугам народу", які отримали підозру від НАБУ: Скільки коштувало голосування за закон 12414?

Голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики, нардепка "Слуги народу" Анастасія Радіна поцікавилася у колег по фракції, які отримали підозру від НАБУ, скільки коштувало їхнє голосування за законопроєкт, що позбавляв незалежності НАБУ та САП (№12414. - Ред.).

Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Маю питання до окремих колег по парламенту, які отримали підозри від НАБУ. Скільки коштувало голосування за липневий закон про знесення НАБУ і САП? Чи тут голосували за покликом душі і з бажанням вийти сухими з води?

Дякую НАБУ і САП за роботу. Дякую усім колегам, із ким ми разом захищали незалежність цих органів", - зазначила парламентарка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Береза: "Слуга народу" фактично втратила монобільшість у Раді

Що передувало?

29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.

За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.

Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.

Читайте: На виборах під час війни може бути гібридне голосування, - Арахамія