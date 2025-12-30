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Новини Хабарники Підкуп нардепів за голосування у Раді
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Радіна - "слугам народу", які отримали підозру від НАБУ: Скільки коштувало голосування за закон 12414?

Хабарі за голосування в Раді: Радіна ставить питання

Голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики, нардепка "Слуги народу" Анастасія Радіна поцікавилася у колег по фракції, які отримали підозру від НАБУ, скільки коштувало їхнє голосування за законопроєкт, що позбавляв незалежності НАБУ та САП (№12414. - Ред.).

Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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"Маю питання до окремих колег по парламенту, які отримали підозри від НАБУ. Скільки коштувало голосування за липневий закон про знесення НАБУ і САП? Чи тут голосували за покликом душі і з бажанням вийти сухими з води?

Дякую НАБУ і САП за роботу. Дякую усім колегам, із ким ми разом захищали незалежність цих органів", - зазначила парламентарка.

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Що передувало?

  • 29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.
  • За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.
  • Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.

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Автор: 

НАБУ (5762) ВР (15197) Слуга народу (2868) Радіна Анастасія (60) підозра (1045)
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Топ коментарі
+25
Яку суму отримали керівники офісу за відбілювання цього гаманця ВВХ у 2022 році?

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30.12.2025 10:57 Відповісти
+20
давайте уроды уже начинайте разбегаться с этой партии тонущего титаника
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30.12.2025 10:48 Відповісти
+17
Вона косить під чесну, чи жалкує шо продешевила.
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30.12.2025 10:59 Відповісти

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