Береза: "Слуга народу" фактично втратила монобільшість у Раді

Фракція "Слуга народу" де-факто втратила монобільшість у Верховній Раді та не здатна самостійно ухвалювати ключові рішення.

Про це заявив екс-народний депутат Борислав Береза, аналізуючи результати голосувань парламенту за останній час, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, протягом останнього тижня фракція жодного разу не змогла зібрати 226 голосів виключно своїм складом ані за важливі законопроєкти, ані за ключові процедурні рішення. Максимальний результат, як зазначає Береза, становив близько 205 голосів, тоді як переважно підтримка коливалася в межах 190–200 і має тенденцію до подальшого зниження.

Він звертає увагу, що голоси депутатів від "Слуги народу" з’являються здебільшого під час ухвалення другорядних, технічних або політично безпечних рішень — зокрема там, де ставки для окремих груп є зрозумілими. Натомість у принципових для країни питаннях стабільної більшості, за його словами, не існує.

"Де-факто монобільшість існує лише віртуально", — наголошує Береза.

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Депутат також зазначає, що попри заяви про наявність монобільшості, на практиці йдеться про фракцію без внутрішньої дисципліни та без гарантованих 226 голосів. При цьому, за його словами, у багатьох голосуваннях підтримку "слугам" забезпечують депутати з числа колишньої ОПЗЖ, що легко перевірити за поіменними голосуваннями на сайті Верховної Ради.

За таких умов, вважає Береза, закони ухвалюються завдяки ситуативній підтримці інших політичних груп і позафракційних депутатів, зокрема й тих, з ким публічно декларується принципова політична несумісність.

Він також звернув увагу, що формально у фракції "Слуга народу" нині залишається 226 мандатів, водночас понад десять депутатів уже тривалий час намагаються залишити фракцію.

За його оцінкою, кілька нових виходів, кримінальні або корупційні справи чи внутрішні конфлікти можуть призвести до втрати більшості не лише де-факто, а й де-юре.

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У зв’язку з цим Береза заявив, що дискусія про переформатування парламентської конфігурації є неминучою і має вестися не з огляду на політичні амбіції, а з позиції керованості держави та відповідальності за ухвалені рішення.

Він також закликав до створення нової коаліції, яка зможе не лише забезпечувати голоси, а й брати на себе відповідальність за формування державної політики, що, за його словами, може стати ознакою виходу з затяжної політичної кризи.