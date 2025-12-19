Береза: "Слуга народа" фактически потеряла монобольшинство в Раде

Фракция "Слуга народа" де-факто потеряла монобольшинство в Верховной Раде и не способна самостоятельно принимать ключевые решения.

Об этом заявил экс-народный депутат Борислав Береза, анализируя результаты голосований парламента за последнее время, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в течение последней недели фракция ни разу не смогла собрать 226 голосов исключительно своим составом ни за важные законопроекты, ни за ключевые процедурные решения. Максимальный результат, как отмечает Береза, составил около 205 голосов, тогда как в основном поддержка колебалась в пределах 190-200 и имеет тенденцию к дальнейшему снижению.

Он обращает внимание, что голоса депутатов от "Слуги народа" появляются в основном при принятии второстепенных, технических или политически безопасных решений — в частности там, где ставки для отдельных групп понятны. Зато в принципиальных для страны вопросах стабильного большинства, по его словам, не существует.

"Де-факто, монобольшинство существует только виртуально", — отмечает Береза.

Депутат также отмечает, что, несмотря на заявления о наличии монобольшинства, на практике речь идет о фракции без внутренней дисциплины и без гарантированных 226 голосов. При этом, по его словам, во многих голосованиях поддержку "слугам" обеспечивают депутаты из числа бывшей ОПЗЖ, что легко проверить по поименным голосованиям на сайте Верховной Рады.

В таких условиях, считает Береза, законы принимаются благодаря ситуативной поддержке других политических групп и внефракционных депутатов, в том числе и тех, с кем публично декларируется принципиальная политическая несовместимость.

Он также обратил внимание, что формально во фракции "Слуга народа" сейчас остается 226 мандатов, в то же время более десяти депутатов уже длительное время пытаются покинуть фракцию.

По его оценке, несколько новых уходов, уголовные или коррупционные дела или внутренние конфликты могут привести к потере большинства не только де-факто, но и де-юре.

В связи с этим Береза заявил, что дискуссия о переформатировании парламентской конфигурации является неизбежной и должна вестись не с учетом политических амбиций, а с позиции управляемости государства и ответственности за принятые решения.

Он также призвал к созданию новой коалиции, которая сможет не только обеспечивать голоса, но и брать на себя ответственность за формирование государственной политики, что, по его словам, может стать признаком выхода из затяжного политического кризиса.

