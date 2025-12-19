РУС
Новости
1 076 21

Береза: "Слуга народа" фактически потеряла монобольшинство в Раде

народ,слуга,сн

Фракция "Слуга народа" де-факто потеряла монобольшинство в Верховной Раде и не способна самостоятельно принимать ключевые решения.

Об этом заявил экс-народный депутат Борислав Береза, анализируя результаты голосований парламента за последнее время, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в течение последней недели фракция ни разу не смогла собрать 226 голосов исключительно своим составом ни за важные законопроекты, ни за ключевые процедурные решения. Максимальный результат, как отмечает Береза, составил около 205 голосов, тогда как в основном поддержка колебалась в пределах 190-200 и имеет тенденцию к дальнейшему снижению.

Он обращает внимание, что голоса депутатов от "Слуги народа" появляются в основном при принятии второстепенных, технических или политически безопасных решений — в частности там, где ставки для отдельных групп понятны. Зато в принципиальных для страны вопросах стабильного большинства, по его словам, не существует.

"Де-факто, монобольшинство существует только виртуально", — отмечает Береза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть очень много нардепов, которые не могут и не хотят дальше работать в Раде, — "слуга народа" Арахамия

Депутат также отмечает, что, несмотря на заявления о наличии монобольшинства, на практике речь идет о фракции без внутренней дисциплины и без гарантированных 226 голосов. При этом, по его словам, во многих голосованиях поддержку "слугам" обеспечивают депутаты из числа бывшей ОПЗЖ, что легко проверить по поименным голосованиям на сайте Верховной Рады.

В таких условиях, считает Береза, законы принимаются благодаря ситуативной поддержке других политических групп и внефракционных депутатов, в том числе и тех, с кем публично декларируется принципиальная политическая несовместимость.

Он также обратил внимание, что формально во фракции "Слуга народа" сейчас остается 226 мандатов, в то же время более десяти депутатов уже длительное время пытаются покинуть фракцию.

По его оценке, несколько новых уходов, уголовные или коррупционные дела или внутренние конфликты могут привести к потере большинства не только де-факто, но и де-юре.

Читайте также: "Монокоалиции "Слуг народа" не существует. Нужно обсудить новую коалицию", - "слуга народа" Яременко

В связи с этим Береза заявил, что дискуссия о переформатировании парламентской конфигурации является неизбежной и должна вестись не с учетом политических амбиций, а с позиции управляемости государства и ответственности за принятые решения.

Он также призвал к созданию новой коалиции, которая сможет не только обеспечивать голоса, но и брать на себя ответственность за формирование государственной политики, что, по его словам, может стать признаком выхода из затяжного политического кризиса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ребрендинга партии "Слуга народа" не будет. Сейчас не время для политических процессов, - Корниенко

Автор: 

ВР (29503) большинство (75) Береза Борислав (229) Слуга народа (2698)
+6
Сина міньетчиці зеленського у Болгарії, затримали за підозрою у вбивстві...
Все що треба знати про Зе- дипломатію.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:33 Ответить
+6
Жпж з бабою юлею та половинка голосу за недорога завжди зеленим допоможуть
показать весь комментарий
19.12.2025 17:35 Ответить
+5
показать весь комментарий
19.12.2025 17:42 Ответить
Тепер корупціонерам влади прийдеться ділитись з іншими корупціонерами в парламенті.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:26 Ответить
Сина міньетчиці зеленського у Болгарії, затримали за підозрою у вбивстві...
Все що треба знати про Зе- дипломатію.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:33 Ответить
Жпж з бабою юлею та половинка голосу за недорога завжди зеленим допоможуть
показать весь комментарий
19.12.2025 17:35 Ответить
і " Голос" вакарчука -пінчука , як , шавки підтанцюють завжди , а ще " за майбах "
показать весь комментарий
19.12.2025 17:58 Ответить
це нічого не означає
показать весь комментарий
19.12.2025 17:35 Ответить
а ця береза яка в 202 році так нахабно ухилялясь від мобілізаці втікла за кордон!
показать весь комментарий
19.12.2025 17:40 Ответить
саме він! щас з-за бугра "вчить" як нам жити!
показать весь комментарий
19.12.2025 17:43 Ответить
"інвалід" по зору і хребту, зміг під час війни звалити не тільки з армії, а й з України. Активний користувач соцмереж, певно, "проблеми" з зором і хребтом не заважають
показать весь комментарий
19.12.2025 18:11 Ответить
Слухай , цукермана-міндіча не з -за бугра , отримаєшь23$ "вавіну тисячу" , а " двушка ушла на москву" ," мільйон в Ізраїль, а 🦠🐮🐏🐑баранам , сміття з " сЦарьського корита , за щастя
показать весь комментарий
19.12.2025 18:35 Ответить
Втік від Сципіона Африканського чи від Ганнібала?

Я так зрозумів, що йдеться про 202р. до Христа. Чи ні?
показать весь комментарий
19.12.2025 17:45 Ответить
Дезу женеш
показать весь комментарий
19.12.2025 17:52 Ответить
, подоляцьке , зверни увагу на своїх , зеленогнійних 5-6 земенеджерів , наприклад 🦩🤢🤡Зе-Фламіндіча , Цукермана , які " двушки відправляють на москву ! ермак в яких окопах ? Шурму , Шефірів ,Цукермана, Трухіна ……. Дє ваші ????
показать весь комментарий
19.12.2025 18:18 Ответить
показать весь комментарий
19.12.2025 17:42 Ответить
вже і єрмак - всьо
показать весь комментарий
19.12.2025 17:46 Ответить
Ну і що? Є більшість чи немає більшості в зємафії, це нічого не міняє. Влада узурпована зєрмакомафією і чхать вони хотіли на всіх і на вся, бо в Україні автократія. На масові протести виходити неможна - закон, а добровільно владу зєрмакомафія не віддасть.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:44 Ответить
Береза з польського "окопа" уважно стежить за політичним життям в Україні, "аналітик" з жіночого монастиря!
показать весь комментарий
19.12.2025 17:47 Ответить
Береза - може пора повертатися додому?
показать весь комментарий
19.12.2025 17:47 Ответить
А тому що набрали до «слуг» всяку *******, яку перекупив Коломойський, бо продажні як чорти. Тому й нема монобільшості.
показать весь комментарий
19.12.2025 18:13 Ответить
в зРаді , всі гниди, кроти, мегажадібні мародери, жалюгідні холуї , виродка роду людського " яжнелоха" ермаковіча , окрім партії ЕС і , ще 3-4 з " Голосу"
показать весь комментарий
19.12.2025 18:23 Ответить
6 квітня 2022 року під час перебування на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Сколівщині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Львівської області працівники місцевого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8 ТЦК намагалися вручили повістку, щоб взяти його на облік як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 внутрішньо переміщену особу. Друга спроба вручення повістки відбулася у приміщення жіночого монастиря https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%93%D0%9A%D0%A6 УГКЦ у Трускавці. Проте в обох випадках Береза телефонував до свого адвоката та викликав поліцію.Згодом у присутності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9 понятих він повістку отримав, але до ТЦК не прийшов.

У серпні 2024 року до Нацполіції України надійшли документи на розшук колишнього народного депутата Борислава Берези через його ухилення від служби. Повідомляється, що у березні 2024 року він виїхав з України, пішки перетнувши кордон з Молдовою. «ЗіБ» провів власне розслідування й наполягає, що Береза пішов з України пішки 25 березня 2024 року у пункті пропуску Старокозаче, відтоді в Україну він більше не повертався.

Також, за оцінкою правоохоронних органів Борислав Береза проводить гібридну інформаційну політику в інтересах РФ. Тож наразі він перевіряється на наявність фактів державної зради.
показать весь комментарий
19.12.2025 18:20 Ответить
 
 