РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6293 посетителя онлайн
Новости Руководство Слуги народа
544 25

Ребрендинга партии "Слуга народа" не будет. Сейчас не время для политических процессов, - Корниенко

корнієнко

В ближайшее время ребрендинг партии "Слуга народа" не планируется. Она находится в "абсолютно рабочем" состоянии.

Об этом рассказал в блиц-интервью LIGA.net новоназначенный руководитель партии Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Будут ли изменения в партии

По его словам, он принял в руководство партию, в которой "отточены" все процессы и все работает так, как надо, благодаря усилиям Елены Шуляк.

"Бюджет утвержден, ячейки функционируют, центральный бэк-офис работает, есть мощная команда юристов и специалистов по внутренней документации. Я могу только поблагодарить госпожу Елену Шуляк за эту работу", – сказал Корниенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" избрала нового председателя: им стал Корниенко

  • Он отметил, что резких шагов в отношении работы партии не будет – он планирует сначала оценить ситуацию и спланировать оперативные действия.

Ближайшие планы на должности: провести онлайн-встречи с местными депутатами и ответить на их вопросы. Также Корниенко планирует посетить региональные отчетные конференции, чтобы лучше понимать, "чем живут люди".

"Наша местная сеть – это большой источник обратной связи. Больше всего у нас депутатов сельских и поселковых советов – это большая фокус-группа, которая говорит честно", – сказал глава партии.

Читайте также: Есть очень много нардепов, которые не могут и не хотят дальше работать в Раде, – "слуга народа" Арахамия

Ребрендинг не актуален

На вопрос о возможном ребрендинге "Слуги народа" Корниенко ответил, что ничего об этом не знает и в целом, сейчас не время говорить о таких процессах.

"Будут выборы – тогда будут и соответствующие решения. Сейчас не до политических процессов", – резюмировал нардеп.

Читайте: Напряжение в "Слуге народа" обостряется: депутаты требуют искать деньги в теневой экономике и на таможне, – Плинский

Автор: 

Слуга народа (2698) Корниенко Александр (661)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Ви всі підете під трибунал.
показать весь комментарий
18.12.2025 23:52 Ответить
+12
Ребрендінг лайна? Замість зеленого лайна, смарагдове лайно?
Всіх на помойку історії.
показать весь комментарий
18.12.2025 23:52 Ответить
+12
Хіба можна стадо зелених дібілів називати *партія*?
показать весь комментарий
18.12.2025 23:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уроди Уродами
показать весь комментарий
18.12.2025 23:51 Ответить
Корнієнко, а переробити млрд грн металевих грошей на нові, на часі і конче необхідно, ці гроші відбити для КабМіндічів урядових?
показать весь комментарий
19.12.2025 00:34 Ответить
Брешуть навіть коли їх ніхто не питає. І з такими потужними пиками
показать весь комментарий
18.12.2025 23:52 Ответить
Ребрендінг лайна? Замість зеленого лайна, смарагдове лайно?
Всіх на помойку історії.
показать весь комментарий
18.12.2025 23:52 Ответить
але спочатку за грати
показать весь комментарий
19.12.2025 00:17 Ответить
Ви всі підете під трибунал.
показать весь комментарий
18.12.2025 23:52 Ответить
Самий дієвий ТРИБУНАЛ для служок, за їх злочини з 2019 року, це 3 метра вірьовки!
показать весь комментарий
19.12.2025 00:36 Ответить
Корнієнко намагається із гнилого яблука зробити гарний екологічний сік...
показать весь комментарий
18.12.2025 23:54 Ответить
партії "Слуга народу" не планується. Вона перебуває в "абсолютно робочому" стані. Джерело: https://censor.net/ua/n3591297

Є дуже багато нардепів, які не можуть і не хочуть далі працювати в Раді, - "слуга народу" Арахамія Джерело: https://censor.net/ua/n3591269

ви там Zельоні Гниди определітєсь .. в робочому стані ваші "корабельні сосни" .. не хочуть чи не можуть вже сосать працювати
показать весь комментарий
18.12.2025 23:55 Ответить
Хіба можна стадо зелених дібілів називати *партія*?
показать весь комментарий
18.12.2025 23:55 Ответить
Стадо - воно і в Африці "СТАДО"!
показать весь комментарий
18.12.2025 23:57 Ответить
тільки на стадо дебілів, а кодло мародерів і саботажників
показать весь комментарий
19.12.2025 00:19 Ответить
Бюджет затверджений )))))))))

******** зельоні
показать весь комментарий
18.12.2025 23:57 Ответить
показать весь комментарий
18.12.2025 23:57 Ответить
Бєня створить нову шнягу. Він на цьому собаку з'їв
показать весь комментарий
18.12.2025 23:58 Ответить
Який реБРЕДінг?
показать весь комментарий
18.12.2025 23:59 Ответить
Особливо відточено працюють безмозгла і ота, що в наморднику з авоськи
показать весь комментарий
19.12.2025 00:00 Ответить
Краще приберіть у своїй стайні, бо там стільки лайна, що сморід стоїть не лише над всією країною...Оце і буде ребрендинг.)
показать весь комментарий
19.12.2025 00:03 Ответить
Правильно, на смiтник пiдете пiд початковою назвою
показать весь комментарий
19.12.2025 00:04 Ответить
Не ребрендинг а повний розпуск і ліквідація цієї недопартії потрібно
показать весь комментарий
19.12.2025 00:07 Ответить
О-о, "ліквідація" саме те, але бажано не розпускати.
показать весь комментарий
19.12.2025 00:24 Ответить
"Слуги народу " ви чмо і підете під суд виродкі кончані.
показать весь комментарий
19.12.2025 00:28 Ответить
"центральний бек-офіс працює"(с) - признайся, скільки двушок вже забекали?
показать весь комментарий
19.12.2025 00:30 Ответить
зе - бренді не прийде на зміну зе-айкосу! )
показать весь комментарий
19.12.2025 01:14 Ответить
 
 