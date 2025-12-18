Ребрендинга партии "Слуга народа" не будет. Сейчас не время для политических процессов, - Корниенко
В ближайшее время ребрендинг партии "Слуга народа" не планируется. Она находится в "абсолютно рабочем" состоянии.
Об этом рассказал в блиц-интервью LIGA.net новоназначенный руководитель партии Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.
Будут ли изменения в партии
По его словам, он принял в руководство партию, в которой "отточены" все процессы и все работает так, как надо, благодаря усилиям Елены Шуляк.
"Бюджет утвержден, ячейки функционируют, центральный бэк-офис работает, есть мощная команда юристов и специалистов по внутренней документации. Я могу только поблагодарить госпожу Елену Шуляк за эту работу", – сказал Корниенко.
- Он отметил, что резких шагов в отношении работы партии не будет – он планирует сначала оценить ситуацию и спланировать оперативные действия.
Ближайшие планы на должности: провести онлайн-встречи с местными депутатами и ответить на их вопросы. Также Корниенко планирует посетить региональные отчетные конференции, чтобы лучше понимать, "чем живут люди".
"Наша местная сеть – это большой источник обратной связи. Больше всего у нас депутатов сельских и поселковых советов – это большая фокус-группа, которая говорит честно", – сказал глава партии.
Ребрендинг не актуален
На вопрос о возможном ребрендинге "Слуги народа" Корниенко ответил, что ничего об этом не знает и в целом, сейчас не время говорить о таких процессах.
"Будут выборы – тогда будут и соответствующие решения. Сейчас не до политических процессов", – резюмировал нардеп.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Всіх на помойку історії.
Є дуже багато нардепів, які не можуть і не хочуть далі працювати в Раді, - "слуга народу" Арахамія Джерело: https://censor.net/ua/n3591269
ви там Zельоні Гниди определітєсь .. в робочому стані ваші "корабельні сосни" .. не хочуть чи не можуть вже
сосатьпрацювати
******** зельоні