Ребрендинга партии "Слуга народа" не будет. Сейчас не время для политических процессов, - Корниенко

В ближайшее время ребрендинг партии "Слуга народа" не планируется. Она находится в "абсолютно рабочем" состоянии.

Об этом рассказал в блиц-интервью LIGA.net новоназначенный руководитель партии Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

Будут ли изменения в партии

По его словам, он принял в руководство партию, в которой "отточены" все процессы и все работает так, как надо, благодаря усилиям Елены Шуляк.

"Бюджет утвержден, ячейки функционируют, центральный бэк-офис работает, есть мощная команда юристов и специалистов по внутренней документации. Я могу только поблагодарить госпожу Елену Шуляк за эту работу", – сказал Корниенко.

Он отметил, что резких шагов в отношении работы партии не будет – он планирует сначала оценить ситуацию и спланировать оперативные действия.

Ближайшие планы на должности: провести онлайн-встречи с местными депутатами и ответить на их вопросы. Также Корниенко планирует посетить региональные отчетные конференции, чтобы лучше понимать, "чем живут люди".

"Наша местная сеть – это большой источник обратной связи. Больше всего у нас депутатов сельских и поселковых советов – это большая фокус-группа, которая говорит честно", – сказал глава партии.

Ребрендинг не актуален

На вопрос о возможном ребрендинге "Слуги народа" Корниенко ответил, что ничего об этом не знает и в целом, сейчас не время говорить о таких процессах.

"Будут выборы – тогда будут и соответствующие решения. Сейчас не до политических процессов", – резюмировал нардеп.

