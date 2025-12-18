Ребрендингу партії "Слуга народу" не буде. Нині не до політичних процесів, - Корнієнко

Найближчим часом ребрендингу партії "Слуга народу" не планується. Вона перебуває в "абсолютно робочому" стані.

Про це розповів у бліцінтерв'ю LIGA.net новопризначений керівник партії Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Чи будуть зміни в партії

За його словами, він прийняв у керівництво партію, в якій "відточені" усі процеси й все працює так, як треба завдяки зусиллям Олени Шуляк.

"Бюджет затверджений, осередки функціонують, центральний бек-офіс працює, є потужна команда юристів і фахівців з внутрішньої документації. Я можу лише подякувати пані Олені Шуляк за цю роботу", – сказав Корнієнко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" обрала нового голову: ним став Корнієнко

Він зазначив, що різких кроків стосовно роботи партії не буде – він планує спочатку оцінити ситуацію та спланувати оперативні дії.

Найближчі плани на посаді: провести онлайн-зустрічі з місцевими депутатами та відповісти на їхні запитання. Також Корнієнко планує відвідати регіональні звітні конференції, щоб краще розуміти, "чим живуть люди".

"Наша місцева мережа – це велике джерело зворотного зв'язку. Найбільше у нас депутатів сільських і селищних рад – це велика фокус-група, яка говорить чесно", – сказав очільник партії.

Також читайте: Є дуже багато нардепів, які не можуть і не хочуть далі працювати в Раді, - "слуга народу" Арахамія

Ребрендинг не на часі

На запитання про можливий ребрендинг "Слуги народу" Корнієнко відповів, що нічого про це не знає і загалом, зараз не час говорити про такі процеси.

"Будуть вибори – тоді будуть і відповідні рішення. Нині не до політичних процесів", – резюмував нардеп.

Читайте: Напруга у "Слузі народу" загострюється: депутати вимагають шукати гроші у тіньовій економіці й на митниці, – Плінський