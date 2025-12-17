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"Слуга народу" обрала нового голову: ним став Корнієнко

корнієнко

"Слуга народу" обрала нового голову партії. Ним став перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко.

Про це повідомив у телеграм голова фракції "СН" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

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Корнієнко очолив партію "СН"

"Щойно "Слуга Народу" обрала нового голову партії. Ним став перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко. Хочу подякувати Олені Шуляк за її якісну та чесну роботу на цій посаді і побажати Олександру подальших успіхів та натхнення", - йдеться у дописі.

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Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу" запланувала з'їзд на середу, 17 грудня. Під час цього обиратимуть нового очільника політичної сили.
  • Повноваження чинної голови партії Олени Шуляк завершилися 14 грудня — вона обіймала цю посаду вже два терміни.

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Автор: 

Арахамія Давид (1089) Слуга народу (2868) Корнієнко Олександр (647)
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Топ коментарі
+19
Нового?)
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Зі старими скабками від обтесанах сосен?)))
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17.12.2025 17:49 Відповісти
+18
Нова голова чи нова срака? Да «какая разніца»!
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17.12.2025 17:52 Відповісти
+15
Головна групова СОСНА НАРОДУ у ВР отримала нового СУТЕНЕРА
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17.12.2025 17:55 Відповісти

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