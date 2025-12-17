РУС
"Слуга народа" избрала нового председателя - им стал Корниенко

корнієнко

"Слуга народа" избрала нового председателя партии. Им стал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

Об этом сообщил в телеграме председатель фракции "СН" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

Корниенко возглавил партию "СН"

"Только что "Слуга народа" избрала нового председателя партии. Им стал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко. Хочу поблагодарить Елену Шуляк за ее качественную и честную работу на этой должности и пожелать Александру дальнейших успехов и вдохновения", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа"  запланировала съезд на среду, 17 декабря. Во время этого будут выбирать нового главу политической силы.
  • Полномочия действующего главы партии Елены Шуляк завершились 14 декабря — она занимала этот пост уже два срока.

Читайте также: "Монокоалиции "Слуг народа" не существует. Надо обсудить новую коалицию", - "слуга народа" Яременко

Арахамия Давид (1001) Слуга народа (2697) Корниенко Александр (660)
+9
Нового?)
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Зі старими скабками від обтесанах сосен?)))
17.12.2025 17:49 Ответить
робоча сосна!
17.12.2025 17:52 Ответить
Нова голова чи нова срака? Да «какая разніца»!
17.12.2025 17:52 Ответить
Головна групова СОСНА НАРОДУ у ВР отримала нового СУТЕНЕРА
17.12.2025 17:55 Ответить
норм підвищення статусу керівництва ВР - ПРезик таки йде до посилення парламентської влади над своїм узорпаторвстовм , скажіть ОПОЗИЦІОНЕРИ ?
17.12.2025 17:57 Ответить
"Слуга народу"-продукт Йосифа Віссаріоновича,його члени мають завжди памятати то.
17.12.2025 17:55 Ответить
В діжці з прокисшими огірками, свіжого огірка годі шукати. (Народна мудрість).
17.12.2025 17:56 Ответить
Щоб зберегти "партію" це призначення не допоможе....
На поштовхи перед землетрусом потрібно реагувати правильно - ховатися, а не розпочинати укріплювати будинок антисейсмічною арматурою!!!
17.12.2025 17:56 Ответить
Бомжоподібний алкоголік чи алкоголікоподібний бомж, як правильно?
17.12.2025 17:56 Ответить
Це той самий який у травні 2020-го став одним з ініціаторів законопроєкту від «Слуги народу», який за даними ЗМІ, фактично офіційно дозволяє непрямий підкуп виборців
17.12.2025 18:00 Ответить
Одного бородатого гобліна змінили на іншого.
17.12.2025 18:00 Ответить
Ні, ахрохімія залишився на місці, він головний серед зелених депутатів у ВР, а цього призначили головним над всією зеленою партією.
17.12.2025 18:17 Ответить
Хоч міняй саму голову, хоч на дві нові, але вже мертве не оживе.
17.12.2025 18:03 Ответить
Що ж в нього морда обличчя така помята?
17.12.2025 18:12 Ответить
Як казав всім відомий персонаж українського мультика /url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiu5c6Sg8WRAxWaGRAIHS-oKO0QtwJ6BAgZEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4Y4sNBXP7Bs&usg=AOvVaw0aDyrFzax9Dx_YF_kSgwt2&opi=89978449 Жив був пес ЩО? ЗНОВУ?
Корнієнко вже був головою партії з 10 листопада 2019-го до кінця 2021 року
17.12.2025 18:20 Ответить
В борделі поміняли ліжка місцями!
17.12.2025 18:21 Ответить
Что там у него в биографии,какому регионалы лизал ботинки?
17.12.2025 18:23 Ответить
Соснуоцінщік...
17.12.2025 18:25 Ответить
Шило на мыло.
17.12.2025 18:26 Ответить
Так ось чому Безкутна орала на всю Раду в прямому етері!

17.12.2025 18:36 Ответить
 
 