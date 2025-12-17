"Слуга народа" избрала нового председателя - им стал Корниенко

"Слуга народа" избрала нового председателя партии. Им стал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

Об этом сообщил в телеграме председатель фракции "СН" Давид Арахамия.

Корниенко возглавил партию "СН"

"Только что "Слуга народа" избрала нового председателя партии. Им стал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко. Хочу поблагодарить Елену Шуляк за ее качественную и честную работу на этой должности и пожелать Александру дальнейших успехов и вдохновения", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" запланировала съезд на среду, 17 декабря. Во время этого будут выбирать нового главу политической силы.

Полномочия действующего главы партии Елены Шуляк завершились 14 декабря — она занимала этот пост уже два срока.

