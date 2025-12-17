"Слуга народа" избрала нового председателя - им стал Корниенко
"Слуга народа" избрала нового председателя партии. Им стал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.
Об этом сообщил в телеграме председатель фракции "СН" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.
Корниенко возглавил партию "СН"
"Только что "Слуга народа" избрала нового председателя партии. Им стал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко. Хочу поблагодарить Елену Шуляк за ее качественную и честную работу на этой должности и пожелать Александру дальнейших успехов и вдохновения", - говорится в сообщении.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" запланировала съезд на среду, 17 декабря. Во время этого будут выбирать нового главу политической силы.
- Полномочия действующего главы партии Елены Шуляк завершились 14 декабря — она занимала этот пост уже два срока.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Зі старими скабками від обтесанах сосен?)))
На поштовхи перед землетрусом потрібно реагувати правильно - ховатися, а не розпочинати укріплювати будинок антисейсмічною арматурою!!!
Корнієнко вже був головою партії з 10 листопада 2019-го до кінця 2021 року