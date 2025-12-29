5 нардепам "Слуги народу" оголосили підозри через хабарі за "потрібне" голосування у ВР, - НАБУ (оновлено)

НАБУ і САП повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді України та забезпечувала отримання систематичних хабарів народними депутатами за "потрібне" голосування щодо законопроєктів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ та САП.

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Доповнено 21:45. За даними Центру протидії корупції, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба. Усі вони входять до фракції "Слуга народу" та голосували за знищення НАБУ і САП у липні 2025 року.

Схема хабарництва

За даними слідства, група мала ієрархічну структуру та чіткий розподіл ролей. До її складу входили чинні народні депутати України та службові особи апарату Верховної Ради України. Діяльність групи координував один із народних депутатів.

Для організації голосувань учасники групи надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі месенджера WhatsApp.

Після голосувань окремим народним депутатам систематично передавали грошові кошти.

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Згідно з розподіленими ролями частина учасників організованої групи відповідала за контроль та координацію інших учасників, доводила до їхнього відома інформацію щодо проєктів законів та постанов, а також змін, які потрібно було підтримати, проголосувавши "за", або, навпаки, відхилити, проголосувавши "проти".

Крім того, до кола питань, делегованих організатором групи, входили одержання, розподіл та передача народним депутатам України неправомірної вигоди.

Інші учасники групи мали дотримуватись виконавчої дисципліни, неухильно підтримувати позицію щодо голосування "за" або "проти", бути присутніми в сесійній залі в день голосування.

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Суми хабарів

Зазначається, що сума хабаря визначалась "показником ефективності голосувань", який залежав від кількості підтриманих кожним конкретним народним депутатом України проєктів постанов та законів, а також їх присутності на пленарних засіданнях.

Розмір неправомірної вигоди становив від 2 000 до 20 000 доларів США. При цьому щонайменше з вересня 2022 року по листопад 2022 року розмір неправомірної вигоди складав 2 000 доларів США, а щонайменше із серпня 2025 року – вже 5 000 доларів США.

Розподіл неправомірної вигоди, як правило, здійснювався щочетверга на початку наступного місяця за підсумками виконання учасниками організованої групи вказівок організатора, наданих як особисто, так і через інших учасників організованої групи, за попередній місяць.

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