Хабарі за голосування у ВР: підозри від НАБУ отримали нардепи Пивоваров, Негулевський та Кісєль,- ЗМІ
Підозри від Національного антикорупційного бюро в систематичному отриманні неправомірної вигоди за голосування у Верховній Раді отримали нардепи Євген Пивоваров, Ігор Негулевський та Юрій Кісєль.
Про це повідомляє видання ZN.UA з посиланням на джерела у правоохоронних органах та фракції "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ.
Хто отримав підозри
За даними видання, підозри отримали Євген Пивоваров, Ігор Негулевський та Юрій Кісєль.
Зазначається, що НАБУ прослуховувало офіс Юрія Кісєля, де депутати від "Слуги народу" отримували конверти з грошима.
Всім трьом повідомили про підозри за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, - ред.).
Крім цього, в ухвалі крім статті 368, були також вказані статті 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Видання не виключає, що під час обрання запобіжного заходу додадуть і ці дві статті Кримінального кодексу.
Також джерела ZN.UA повідомляють, що Юрій Корявченков, відомий також за часів участі в "Кварталі 95" як Юзік, встиг виїхати з України. Тоді як секретаря фракції Тараса Мельничука допитують.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України.
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