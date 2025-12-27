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Новини Підкуп нардепів за голосування у Раді
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Хабарі за голосування у ВР: підозри від НАБУ отримали нардепи Пивоваров, Негулевський та Кісєль,- ЗМІ

верховна,рада

Підозри від Національного антикорупційного бюро в систематичному отриманні неправомірної вигоди за голосування у Верховній Раді отримали нардепи Євген Пивоваров, Ігор Негулевський та Юрій Кісєль.

Про це повідомляє видання ZN.UA з посиланням на джерела у правоохоронних органах та фракції "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ.

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Хто отримав підозри

За даними видання, підозри отримали Євген Пивоваров, Ігор Негулевський та Юрій Кісєль.

Зазначається, що НАБУ прослуховувало офіс Юрія Кісєля, де депутати від "Слуги народу" отримували конверти з грошима.

Всім трьом повідомили про підозри за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, - ред.).

Крім цього, в ухвалі крім статті 368, були також вказані статті 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Видання не виключає, що під час обрання запобіжного заходу додадуть і ці дві статті Кримінального кодексу.

Також джерела ZN.UA повідомляють, що Юрій Корявченков, відомий також за часів участі в "Кварталі 95" як Юзік, встиг виїхати з України. Тоді як секретаря фракції Тараса Мельничука допитують.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України.

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Автор: 

НАБУ (5762) ВР (15197) депутат (1899) підозра (1045) Кісєль Юрій (7)
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Топ коментарі
+68
Юзіка як вивозили ? у фурі на 20 т ?
грьобана зелена нечисть ...
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27.12.2025 18:46 Відповісти
+55
ХАААААААА

Можете відразу вручити КОЖНОМУ в партія СЛУГА РОСІЙСЬКОГО НАРОДА
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27.12.2025 18:45 Відповісти
+53
Малюк віз камазом. З написом на борту - СБУ.
Спецоперація- свиня.
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27.12.2025 18:47 Відповісти

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