УДО заперечує перешкоджання слідчим діям НАБУ: "перевіряли понятих" на в’їзді до урядового кварталу

В Управлінні державної охорони заперечують перешкоджання слідчим діям НАБУ та заявляють, що діяли виключно в межах законодавства під час перевірки осіб на в’їзді до урядового кварталу

Про це повідомили у пресцентрі УДО, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що кажуть в УДО?

"Відповідно до чинного законодавства, Управління державної охорони України в умовах воєнного стану здійснює заходи безпеки і перевірку осіб та автомобільного транспорту на вʼїздах до урядового кварталу в Києві. Сьогодні на одному із таких вʼїздів співробітники УДО України здійснили перевірку осіб, що їх у якості понятих взяли із собою співробітники Національного антикорупційного бюро України. Після перевірки всі особи були допущені на територію урядового кварталу", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Кабмін відсторонив голову Держлікслужби після обшуків НАБУ

Що передувало?

Раніше Гончаренко повідомляв, що НАБУ і САП готують підозри кільком "слугам народу" через виплати у конвертах. В "СН" паніка.

Згодом стало відомо, що викрито групу нардепів, які отримували хабарі за голосування у ВР.

Окрім того, у НАБУ повідомили, що співробітники УДО чинять спротив слідчим діям НАБУ в комітетах ВР.

За даними НАБУ, обшуки у нардепа Корявченкова наразі не проводяться.

Також читайте: НАБУ проводить обшуки у мерії Луцька, - ЗМІ. ФОТО