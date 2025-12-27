Співробітники УДО чинять спротив слідчим діям НАБУ в комітетах ВР, - Бюро. ФОТО
Співробітники Управління державної охорони чинять спротив працівникам НАБУ під час здійснення слідчих дій у комітетах Верховної Ради України
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.
Як зазначається, доступ детективам обмежують зі сторони Європейської площі в Києві.
"Зазначимо, що перешкоджання проведенню слідчих дій є прямим порушенням закону", - наголошують у НАБУ.
Що передувало?
Раніше Гончаренко повідомляв, що НАБУ і САП готують підозри кільком "слугам народу" через виплати у конвертах. В "СН" паніка. Згодом стало відомо, що викрито групу нардепів, які отримували хабарі за голосування у ВР.
Топ коментарі
+60 Igor Liashenko #598365
показати весь коментар27.12.2025 13:47 Відповісти Посилання
+52 Псамметих II
показати весь коментар27.12.2025 13:38 Відповісти Посилання
+50 Angelina
показати весь коментар27.12.2025 13:39 Відповісти Посилання
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