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Новини Хабарництво у владі
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Співробітники НАБУ заїжджають в Урядовий квартал, - Гончаренко

набу

Наразі співробітники НАБУ заїжджають в Урядовий квартал.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що каже Гончаренко?

"Прямо зараз співробітники НАБУ заїжджають в Урядовий квартал", - йдеться у повідомленні.

"Нові втрати може понести 95й Квартал. Вслід за співвласником Міндічем може піти і одна з зірок Кварталу. Я би навіть сказав - одна з ВЕЛИКИХ зірок!", - пізніше додав він.

Офіційного підтвердження та більше інформації на цю мить не відомо.

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Що передувало?

Раніше Гончаренко повідомляв, що НАБУ і САП готують підозри кільком "слугам народу" через виплати у конвертах. В "СН" паніка. Згодом стало відомо, що викрито групу нардепів, які отримували хабарі за голосування у ВР.

гончаренко скрін

гончаренко скрін

Автор: 

НАБУ (5762) обшук (2072) Гончаренко Олексій (545)
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Топ коментарі
+17
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27.12.2025 12:50 Відповісти
+15
Ну що, як вам там, Суки Народу? Ну то таке, тут цікаве інше, як на це дивляться упороті в зелень виборці? Чи тут знову у всьому винен Порошенко?
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27.12.2025 12:48 Відповісти
+13
Пропоную депутатам піти воювати в нашу бригаду. Дружня атмосфера, відносно молодий колектив 55+, дідовщини немає.
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27.12.2025 12:56 Відповісти

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