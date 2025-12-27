7 202 79
Співробітники НАБУ заїжджають в Урядовий квартал, - Гончаренко
Наразі співробітники НАБУ заїжджають в Урядовий квартал.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Що каже Гончаренко?
"Прямо зараз співробітники НАБУ заїжджають в Урядовий квартал", - йдеться у повідомленні.
"Нові втрати може понести 95й Квартал. Вслід за співвласником Міндічем може піти і одна з зірок Кварталу. Я би навіть сказав - одна з ВЕЛИКИХ зірок!", - пізніше додав він.
Офіційного підтвердження та більше інформації на цю мить не відомо.
Що передувало?
Раніше Гончаренко повідомляв, що НАБУ і САП готують підозри кільком "слугам народу" через виплати у конвертах. В "СН" паніка. Згодом стало відомо, що викрито групу нардепів, які отримували хабарі за голосування у ВР.
Топ коментарі
+17 Огусто
показати весь коментар27.12.2025 12:50 Відповісти Посилання
+15 Огусто
показати весь коментар27.12.2025 12:48 Відповісти Посилання
+13 Igor Liashenko #598365
показати весь коментар27.12.2025 12:56 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль