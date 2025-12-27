Співробітники НАБУ заїжджають в Урядовий квартал, - Гончаренко

Наразі співробітники НАБУ заїжджають в Урядовий квартал.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що каже Гончаренко?

"Прямо зараз співробітники НАБУ заїжджають в Урядовий квартал", - йдеться у повідомленні.

"Нові втрати може понести 95й Квартал. Вслід за співвласником Міндічем може піти і одна з зірок Кварталу. Я би навіть сказав - одна з ВЕЛИКИХ зірок!", - пізніше додав він.

Офіційного підтвердження та більше інформації на цю мить не відомо.

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Що передувало?

Раніше Гончаренко повідомляв, що НАБУ і САП готують підозри кільком "слугам народу" через виплати у конвертах. В "СН" паніка. Згодом стало відомо, що викрито групу нардепів, які отримували хабарі за голосування у ВР.