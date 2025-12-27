РУС
Новости Взяточничество во власти
Сотрудники НАБУ заезжают в Правительственный квартал, - Гончаренко

набу

Сейчас сотрудники НАБУ заезжают в Правительственный квартал.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Что говорит Гончаренко?

"Прямо сейчас сотрудники НАБУ заезжают в Правительственный квартал", - говорится в сообщении.

Официального подтверждения и более подробной информации на данный момент нет.

Читайте также: Кабмин отстранил главу Гослекслужбы после обысков НАБУ

Что предшествовало?

Ранее Гончаренко сообщал, что НАБУ и САП готовят подозрения нескольким "слугам народа" из-за выплат в конвертах. В "СН" паника. Впоследствии стало известно, что разоблачена группа нардепов, которые получали взятки за голосование в ВР.

+10
27.12.2025 12:50 Ответить
+9
Ну що, як вам там, Суки Народу? Ну то таке, тут цікаве інше, як на це дивляться упороті в зелень виборці? Чи тут знову у всьому винен Порошенко?
27.12.2025 12:48 Ответить
+7
Як що? Оркестр,квіти,оплески!
27.12.2025 12:48 Ответить
Нарешті скоро в армії буде поповнення! Хто б міг подумати що таким способом.
27.12.2025 12:54 Ответить
Пропоную депутатам піти воювати в нашу бригаду. Дружня атмосфера, відносно молодий колектив 55+, дідовщини немає.
27.12.2025 12:56 Ответить
а куди "корабельні сосни" будете дівати?
Хоча можна використати на багатошарове перекриття бліндажів...
27.12.2025 13:11 Ответить
Ви нам тільки їх дайте, ми тут їх поділимо між підрозділами.
27.12.2025 13:21 Ответить
Вони вас там обжеруть. Юзік з Лисим.
І окопи копати потрібно широкі, кран щоб постійно був на готові.
27.12.2025 13:20 Ответить
У нас пайка на всіх однакова, що для комбрига, що для солдата і їмо за одним столом.
27.12.2025 13:25 Ответить
Одна з великих зірок 95 кварталу. Неужели Юзика поволокут пузом по асфальту? Или Лысого? На кого ставим?
27.12.2025 13:19 Ответить
27.12.2025 12:50 Ответить
Підписання мирних угод через конвертні тиски?
27.12.2025 12:46 Ответить
і що??.... 🤣🤣
27.12.2025 12:46 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!
27.12.2025 13:00 Ответить
А яке відношення має до цього Гончарено? Він що очільник НАБУ?
27.12.2025 12:51 Ответить
вірняк, має там, в НАБУ+САП свій краник.
27.12.2025 12:54 Ответить
Вторая часть марлєзонского балєта
27.12.2025 12:51 Ответить
Невже юзік спалився?
27.12.2025 12:53 Ответить
не доходить, що це один з сюжетів самого НАБУ+САП?
27.12.2025 12:56 Ответить
Вам не подобається факт?

Чи ви захисник всієї "реґіональної" наволочі, яку пригрів блаЗЄнський?

Всі антимайданні виродки (татарови_портнови) зараз друзі блаЗЄнського. І на посадах. То чим Вам не до шмиґи "реґіонал" Гончаренко?

Чи від того, що він назвав факт, це автоматично стає неправдою? І "міндіч" також вигадка? Тьху на Вашу блаЗЄнську голову.
27.12.2025 12:58 Ответить
Питання не в тому, скільки посадили. Проблема в тому, скільки виявили, і скільки довели до суду. Бо при зелені НАБУ виявляє таких до біса - але до суду не дійшов жоден.
27.12.2025 13:20 Ответить
А ще. У блаЗЄнського вся влада в руках. Нікому!!! з попередніх президентів це не снилося.

Чому блаЗЄнь жодну з 1500000 справ проти Порошенка не може довести до кінця?
27.12.2025 13:31 Ответить
Рудий дід його призначив коханою дружиною
27.12.2025 13:25 Ответить
Ось чому зеля терміново готовий підписати капітуляцію, віддати частину території України пуйлу і терміново хоче виїхати в США до Трампа.
Щоб той дав йому гарантії особистої безпеки і недоторканості від правоохоронних органів.
Очевидно вже, що зелю цікавлять не гарантії безпеки України а особисті гарантії безпеки, після війни.
27.12.2025 12:54 Ответить
Що ви всі зразу зраділи?
Може вони поїхали поздоровити з наступаючим Новим роком, подарунки повезли.
27.12.2025 12:55 Ответить
Наручнички.
27.12.2025 12:58 Ответить
👍
27.12.2025 13:03 Ответить
Перейменувати НАБУ в ДепуТЦК !
27.12.2025 12:57 Ответить
Дела идут так, шо вскоре туда может заехать бронетехника, с несколько другой целью и мотивацией...
27.12.2025 12:58 Ответить
одного грейдера вистачить, нащо там ще бронетехніка
27.12.2025 13:07 Ответить
"Співробітники НАБУ заїжджають в Урядовий квартал..." Джерело: https://censor.net/ua/n3592628

"50-60 осіб у балаклавах зі зброєю?"
27.12.2025 12:58 Ответить
До опи їдуть?
27.12.2025 12:58 Ответить
Невже самого хряка візьмуть?
27.12.2025 13:02 Ответить
"ВЕЛИКА" - я так розумію, у буквальному сенсі? Ну тоді це може бути корявченков юрій валерійович, він же "юзік"
27.12.2025 13:04 Ответить
Значит фигуранты вчера пересекли польскую границу.
27.12.2025 13:05 Ответить
Щоб юзіка погрузити треба кран.
27.12.2025 13:07 Ответить
Або квач з скіпідаром - мазнути між "булками" - сам заскочить.
27.12.2025 13:09 Ответить
Часто з великої хмари і не капне. (Народна мудрість)
Поживемо - побачимо.
27.12.2025 13:08 Ответить
Будуть закривати опу? Як вважаєте? Поки отой у флориді гріється
27.12.2025 13:12 Ответить
Він в курсі. Тому й не їде "додому".
І жОПа президента в курсі.
27.12.2025 13:16 Ответить
сумна зелена контора та сбу - завтра вона по зеленому приказу буде вбивати киян...
27.12.2025 13:12 Ответить
Чого Ти постійно ниєш, тобі це не загрожує, ну хіба що трампонутий до резервації відправить
27.12.2025 13:34 Ответить
НАБУ тільки тоді силу має коли діти з картонками за неї!
зобідете, собакі зелені, дітей? - батьки вийдуть...
27.12.2025 13:14 Ответить
це вам не кацапія...
27.12.2025 13:21 Ответить
Дерьмака і бакланова агентів ФСБ будуть с бункера витягувати
27.12.2025 13:21 Ответить
В них там мівіни запасів на два роки вистачить.
Бункер на ядерний удар розрахований. Фільтри, автономне енергозабезпечення.
27.12.2025 13:32 Ответить
Спочатку дозволять втекти , а потім ,,підозра" .
27.12.2025 13:29 Ответить
Скоріше не втрати, а витрати, вони ще не заїхали, в залог вже привезли
27.12.2025 13:30 Ответить
 
 