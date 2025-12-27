Сотрудники НАБУ заезжают в Правительственный квартал, - Гончаренко

Сейчас сотрудники НАБУ заезжают в Правительственный квартал.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Что говорит Гончаренко?

"Прямо сейчас сотрудники НАБУ заезжают в Правительственный квартал", - говорится в сообщении.

Официального подтверждения и более подробной информации на данный момент нет.

Что предшествовало?

Ранее Гончаренко сообщал, что НАБУ и САП готовят подозрения нескольким "слугам народа" из-за выплат в конвертах. В "СН" паника. Впоследствии стало известно, что разоблачена группа нардепов, которые получали взятки за голосование в ВР.