Сотрудники НАБУ заезжают в Правительственный квартал, - Гончаренко
Сейчас сотрудники НАБУ заезжают в Правительственный квартал.
Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
Что говорит Гончаренко?
"Прямо сейчас сотрудники НАБУ заезжают в Правительственный квартал", - говорится в сообщении.
Официального подтверждения и более подробной информации на данный момент нет.
Что предшествовало?
Ранее Гончаренко сообщал, что НАБУ и САП готовят подозрения нескольким "слугам народа" из-за выплат в конвертах. В "СН" паника. Впоследствии стало известно, что разоблачена группа нардепов, которые получали взятки за голосование в ВР.
Топ комментарии
+10 Огусто
показать весь комментарий27.12.2025 12:50 Ответить Ссылка
+9 Огусто
показать весь комментарий27.12.2025 12:48 Ответить Ссылка
+7 Юрій Власов
показать весь комментарий27.12.2025 12:48 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоча можна використати на багатошарове перекриття бліндажів...
І окопи копати потрібно широкі, кран щоб постійно був на готові.
Чи ви захисник всієї "реґіональної" наволочі, яку пригрів блаЗЄнський?
Всі антимайданні виродки (татарови_портнови) зараз друзі блаЗЄнського. І на посадах. То чим Вам не до шмиґи "реґіонал" Гончаренко?
Чи від того, що він назвав факт, це автоматично стає неправдою? І "міндіч" також вигадка? Тьху на Вашу блаЗЄнську голову.
Чому блаЗЄнь жодну з 1500000 справ проти Порошенка не може довести до кінця?
Щоб той дав йому гарантії особистої безпеки і недоторканості від правоохоронних органів.
Очевидно вже, що зелю цікавлять не гарантії безпеки України а особисті гарантії безпеки, після війни.
Може вони поїхали поздоровити з наступаючим Новим роком, подарунки повезли.
"50-60 осіб у балаклавах зі зброєю?"
Поживемо - побачимо.
І жОПа президента в курсі.
зобідете, собакі зелені, дітей? - батьки вийдуть...
Бункер на ядерний удар розрахований. Фільтри, автономне енергозабезпечення.