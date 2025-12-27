НАБУ и САП готовят подозрения нескольким "слугам народа" из-за выплат в конвертах. В "СН" паника, - Гончаренко
В ближайшие дни НАБУ и САП могут объявить подозрения отдельным народным депутатам от фракции "Слуга народа" по делу о неформальных денежных выплатах.
Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
ПОДОЗРЕНИЯ ПОД ЕЛКУ!
"В ближайшие дни НАБУ и САП могут вручить подозрения нескольким нардепам от "Слуги народа", которые были зафиксированы при получении неформальных выплат из черной кассы - конвертов.
Среди "слуг" паника, никто не понимает, сколько было зафиксировано и кого конкретно. Есть слухи, что кто-то из получателей уже пошел на сотрудничество с НАБУ, - пишет он.
Что предшествовало?
Ранее СМИ сообщали, что "Слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.
Якщо когось і затримають, то це буде операція "Ящірка відкидає хвіст" і не більше того. Одним словом, - Лошари підставляйте свої вуха під нову порцію локшини ! -
Але справа не в тому, хто що знає, а в тому, що можна довести…
мирної угоди" акту капітуляції України, тож тепер корупція серед вищих українських чиновників рівнозначна державній зраді.
Такі заходи антикорорганів знижують ризик підкупу Верховної ради для такого потрібного ворогам України рішення про "проведення референдуму" з головним питанням - здачею без бою території Донецької області, що рівносильно здачі в окупацію всієї Лівобережної України.
Адже головзебіл не може одноосібно, своїм указом, призначити цей референдум через положення пункту 6 статті 106 та статті 156 Конституції України. А щодо питання змін території України референдум може призначати лише Верховна рада відповідно до пункту 2 статті 85 та статті 73 Конституції України.
І фатарафірувал!