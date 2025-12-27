РУС
НАБУ и САП готовят подозрения нескольким "слугам народа" из-за выплат в конвертах. В "СН" паника, - Гончаренко

выплаты в конвертах у слуги народа

В ближайшие дни НАБУ и САП могут объявить подозрения отдельным народным депутатам от фракции "Слуга народа" по делу о неформальных денежных выплатах.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

ПОДОЗРЕНИЯ ПОД ЕЛКУ!

"В ближайшие дни НАБУ и САП могут вручить подозрения нескольким нардепам от "Слуги народа", которые были зафиксированы при получении неформальных выплат из черной кассы - конвертов.

Среди "слуг" паника, никто не понимает, сколько было зафиксировано и кого конкретно. Есть слухи, что кто-то из получателей уже пошел на сотрудничество с НАБУ, - пишет он.

Также смотрите: За три дня до смерти Поляков заявил, что "Слугам народа" раздавали деньги за поддержку закона об олигархах прямо в туалете ВР. ВИДЕО

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщали, что "Слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.

Читайте также: Около 200 нардепов от "Слуги народа" могли получать доплаты в конвертах, - СМИ

гончаренко скрин

Автор: 

Топ комментарии
+24
27.12.2025 10:53 Ответить
+13
27.12.2025 10:55 Ответить
+11
Все одно в наріда буде винен барига
27.12.2025 10:51 Ответить
Все одно в наріда буде винен барига
27.12.2025 10:51 Ответить
27.12.2025 10:55 Ответить
Маю надію посадять не тільки депутатів Слуги народу, вони ж всі там гроші в конвертах отримують!
27.12.2025 11:00 Ответить
27.12.2025 11:27 Ответить
Замість канавертів, з баблом краденим в Українців, НЕнароодним служкам зеленського, роздають ВІРЬОВКИ!! По 3 метри!!
27.12.2025 11:10 Ответить
Йой, а шо сі буде?
27.12.2025 10:52 Ответить
- Шеф, што дєлать, што дєлать?!!
27.12.2025 10:52 Ответить
Вибори з "перемогою" Піськограя .
27.12.2025 11:09 Ответить
27.12.2025 11:14 Ответить
27.12.2025 10:53 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!
27.12.2025 11:07 Ответить
Кільком....тоді все з вами ясно.
27.12.2025 10:54 Ответить
Чому НАБУ не накрила Єрмака мокрим рядном - він жеж фігурує на плівках Міндіча?
27.12.2025 10:55 Ответить
ти кудись спішиш?
27.12.2025 11:00 Ответить
Єрмак поспішає
27.12.2025 11:00 Ответить
Рядном його накриє експерт-криміналіст, або лікар потологоанатом, а НАБУ та САП проводять розслідування та збирають необхідну доказову базу.
27.12.2025 11:11 Ответить
Міндічу теж збирали докази - збирали - збирали - підозри не висунули і тепер за цим додіком тільки дим і нитка
27.12.2025 11:15 Ответить
І на кого розрахована ця сцянина на голови? Від чого хочуть відволікти увагу електорату цією дешевою вознею? Що, ніхто не знає,що це система і задіяні всі 100% "своїх" депутатів, та депутати опзж," за майбах, котрі дають голоси при голосуванні за "потрібний" закон?
Якщо когось і затримають, то це буде операція "Ящірка відкидає хвіст" і не більше того. Одним словом, - Лошари підставляйте свої вуха під нову порцію локшини ! -
27.12.2025 11:04 Ответить
хай хоч так буде
27.12.2025 11:10 Ответить
Бінго! Браво! Іменно на таку реакцію зєміндічі і розраховують.
27.12.2025 11:34 Ответить
Ніби правильно.
Але справа не в тому, хто що знає, а в тому, що можна довести…
27.12.2025 11:31 Ответить
Це в тому випадку, коли судді дійсно судді, а не актори цього чи іншого водевілю, котрий імітує суд. Я уважно стежу за процесом так званого "суду" за участю Порошенка П. О. , Дудіна і мені огидно дивитися на те, як прокурори, потупивши очі в підлогу, червоніючи, щось нерозбірливо белькочуть під сміх присутніх в залі. Тільки ви не подумайте, що прокурори і представники зєрмачої влади червоніють, бо їм соромно - ні(!), від злості не тільки на Порошенка та Дудіна, а і на тих мерзотників, котрі заставили їх відробляти нелегкий прокурорський "хліб".
27.12.2025 12:03 Ответить
Це дуже хороша новина. Оскільки в умовах війни з пітьмою та тиску трампістських США на Україну щодо територіальних поступок ворогу і підписання головзебілом "мирної угоди" акту капітуляції України, тож тепер корупція серед вищих українських чиновників рівнозначна державній зраді.
Такі заходи антикорорганів знижують ризик підкупу Верховної ради для такого потрібного ворогам України рішення про "проведення референдуму" з головним питанням - здачею без бою території Донецької області, що рівносильно здачі в окупацію всієї Лівобережної України.
Адже головзебіл не може одноосібно, своїм указом, призначити цей референдум через положення пункту 6 статті 106 та статті 156 Конституції України. А щодо питання змін території України референдум може призначати лише Верховна рада відповідно до пункту 2 статті 85 та статті 73 Конституції України.
27.12.2025 11:07 Ответить
Десь на американських берегах один чебурек занепокоївся
27.12.2025 11:07 Ответить
А умеров, отримав набір з ВІРЬОВОК, на Різдво!!!
27.12.2025 11:12 Ответить
Паніка це майже зізнання в скоєнні злочину.
27.12.2025 11:07 Ответить
Давайте щоби всіх!
27.12.2025 11:10 Ответить
Невже? Всім 200 "слугам конвертів"? А хто буде кнопки жати?
27.12.2025 11:11 Ответить
27.12.2025 11:12 Ответить
Що, щури, заметушилися? Свято наближається, таки, хоча і дуже повільно
27.12.2025 11:15 Ответить
Поки що це лише припущення. Якщо так станеться, то це стане ще одним цвяхом у кришку. Фундамент ЗЕ в раді і так почав сипатися .... а вибори?
27.12.2025 11:21 Ответить
Тоже часть мирного плана Трампа. Хоть не формальная, но очень действенная.
27.12.2025 11:22 Ответить
Питання до набу і сап, а єрмак що недоторканий для вас?????????
27.12.2025 11:25 Ответить
Як бачите...
27.12.2025 11:50 Ответить
НАБУ жги!
27.12.2025 11:25 Ответить
Може згодом ще з'ясується, що в конвертах були не гроші, а вітальні листівки. )
27.12.2025 11:27 Ответить
Та вже з міндічгейтом нашуміли,а ефекту майже немає,одні втекли, інші відкупилися
27.12.2025 11:28 Ответить
Якщо з монобідьшості зараз втече хоча б чверть - це буде крах ЗЄ-режиму.
27.12.2025 11:46 Ответить
Чому кільком? А решта всі ці роки мовчки за цим спостерігала і продовжувала "правильно" тиснути кнопки? Кого ви хочете обманути?
27.12.2025 11:29 Ответить
Ва фсьом вінаватый Парашэнка! То він дєньгі роздавав слугам!
І фатарафірувал!
27.12.2025 11:30 Ответить
Спобіваюсь шо покі кільком бо там всім 100% треба.
27.12.2025 11:36 Ответить
Про таємницю слідства наші правоохоронні органи не чули
27.12.2025 11:37 Ответить
Нажаль, Льошик часто видає бажане за дійсне або тупо розносить чутки.
27.12.2025 11:44 Ответить
Опять буря в стакане кефира,арестуют,выйдут под залог и дальше будут куролесить за пухлые конверты,котлета знает как все пройдет
27.12.2025 11:46 Ответить
 
 