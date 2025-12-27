НАБУ и САП готовят подозрения нескольким "слугам народа" из-за выплат в конвертах. В "СН" паника, - Гончаренко

В ближайшие дни НАБУ и САП могут объявить подозрения отдельным народным депутатам от фракции "Слуга народа" по делу о неформальных денежных выплатах.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко

ПОДОЗРЕНИЯ ПОД ЕЛКУ!

"В ближайшие дни НАБУ и САП могут вручить подозрения нескольким нардепам от "Слуги народа", которые были зафиксированы при получении неформальных выплат из черной кассы - конвертов.

Среди "слуг" паника, никто не понимает, сколько было зафиксировано и кого конкретно. Есть слухи, что кто-то из получателей уже пошел на сотрудничество с НАБУ, - пишет он.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщали, что "Слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.

