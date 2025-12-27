НАБУ і САП готують підозри кільком "слугам народу" через виплати у конвертах. В "СН" паніка, - Гончаренко
Найближчими днями НАБУ та САП можуть оголосити підозри окремим народним депутатам від фракції "Слуга народу" у справі про неформальні грошові виплати.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
ПІДОЗРИ ПІД ЯЛИНКУ!
"Найближчими днями НАБУ та САП можуть вручити підозри декільком нардепам від "Слуги Народу", яких було зафіксовано при отриманні неформальних виплат з чорної каси - конвертів.
Серед "слуг" паніка, ніхто не розуміє, скількох було зафіксовано і кого конкретно. Є чутки, що хтось з отримувачів вже пішов на співпрацю з НАБУ, - пише він.
Що передувало?
Раніше ЗМІ повідомляли, що "Слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.
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