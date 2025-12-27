НАБУ і САП готують підозри кільком "слугам народу" через виплати у конвертах. В "СН" паніка, - Гончаренко

Найближчими днями НАБУ та САП можуть оголосити підозри окремим народним депутатам від фракції "Слуга народу" у справі про неформальні грошові виплати.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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ПІДОЗРИ ПІД ЯЛИНКУ!

"Найближчими днями НАБУ та САП можуть вручити підозри декільком нардепам від "Слуги Народу", яких було зафіксовано при отриманні неформальних виплат з чорної каси - конвертів.

Серед "слуг" паніка, ніхто не розуміє, скількох було зафіксовано і кого конкретно. Є чутки, що хтось з отримувачів вже пішов на співпрацю з НАБУ, - пише він.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомляли, що "Слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.

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