"Слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку

Депутати "Слуги народу" одержували тіньові виплати в конвертах в офісі депутата від "Слуги народу" Юрія Кісєля.

Про це видання ZN.ua повідомили джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, завдяки прослушці в офісі Кісєля Національне антикорупційне бюро змогло зафіксувати його конфіденційні контакти не лише з колишнім першим помічником президента Сергієм Шефіром, а й з іншими численними високопосадовцями, чутливими для Банкової.

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Каса для тіньових виплат

"Як стверджують джерела з оточення самого Кісєля, йдеться про офіс, де "слуги народу" одержували свої конверти. Тож не дивно, що стався "італійський страйк" "слуг народу" в парламенті! Спершу НАБУ накрило центр генерації їхнього зарплатного фонду у Міндіча, а потім - касове вікно у Кісєля", - зазначає авторка.

Першу справу про тіньові виплати депутатам НАБУ розслідувало ще тоді, коли його директором був Артем Ситник. Тоді на фоні розслідування нині покійний народний депутат Антон Поляков заявив, що депутатам партії платять зарплати в конвертах: по 5 тисяч доларів - звичайним депутатам, а 10-15 тисяч отримують голови та заступники голів комітетів. А згодом НАБУ вибило з гри й касира Олександра Трухіна.

"Ковід, війна й відсутність у керівника САП права реєструвати провадження щодо народних депутатів без санкції генпрокурора заглушили тему. Проте, як виявилося, не зовсім. Два з половиною роки прослуховування - це серйозно. НАБУ ще ніяк не коментувало цієї інформації, тож чекатимемо на подробиці", - додає Ведернікова.

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Прослуховування в офісі Кісєля

За інформацією джерел, прослуховування в офісі Кісєля відбувалося не в рамках операції "Мідас", однак також стосується корупції у вищих ешелонах влади.

Демонтаж апаратури викликав сильне занепокоєння як у самого нардепа, так і у Шефірa. Останній також фігурує в розслідуванні НАБУ у справі про корупцію в енергетичній сфері, відомому як "плівки Міндіча".

Прокурори САП у Вищому антикорупційному суді зачитали записи розмов між Шефіром та бізнесменом Тімуром Міндічем, де обговорювався збір грошей на заставу для ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова, підозрюваного в отриманні хабарів.

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Також Шефір фігурує у матеріалах розслідувань НАБУ, пов’язаних із можливими корупційними схемами на Одеському припортовому заводі (ОПЗ). За даними слідства, ці епізоди стосуються ймовірних зловживань у межах давальницьких схем постачання газу та інших операцій із залученням державного підприємства. Офіційних підозр самому Шефіру у цих провадженнях не оголошено.